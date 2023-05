Le commissaire européen réprimande Musk pour désinformation — RT World News

Le PDG de Twitter a retiré la plateforme du code de pratique volontaire sur la désinformation

Le commissaire européen Thierry Breton a menacé le PDG de Twitter, Elon Musk, de « mise en vigueur » dans un tweet vendredi après que Musk a annoncé qu’il retirait Twitter du code de pratique volontaire de l’UE sur la désinformation, avertissant qu’il ne s’en sortait pas si facilement.

Confirmant que Twitter avait quitté l’organisme anti-désinformation, Breton a tweeté, « Tu peux courir mais tu ne peux pas te cacher » prometteur « Nos équipes seront prêtes pour l’application. »

« Au-delà des engagements volontaires, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale en vertu [the Digital Service Act] au 25 août », a rappelé le responsable à Musk, faisant référence à la législation à venir qui obligera Twitter et sept autres plateformes de médias sociaux à « Lutter contre la désinformation » dans l’UE ou s’exposent à des amendes massives pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.















Twitter a rejoint le CPD en 2018 sous l’ancien PDG Jack Dorsey. La DSA intègre le code de pratique (volontaire) dans un code de conduite obligatoire pour les très grandes plateformes en ligne, arguant qu’elles doivent assumer la responsabilité de garantir la sécurité d’Internet pour la démocratie ou faire face à des conséquences financières ruineuses. Twitter a trois mois pour se conformer à ses obligations.

Alors que Musk et Breton auraient été d’accord sur la mise en œuvre de la DSA par Twitter avant l’achat de la plate-forme par le milliardaire l’année dernière, Breton a averti le magnat de Tesla auquel Twitter était confronté « un énorme travail en perspective » se conformer aux réglementations de l’UE après la conclusion de l’accord en novembre, exigeant qu’il renforce considérablement la modération du contenu et « Lutter contre la désinformation avec détermination. »

En février, Twitter était toujours en deçà des attentes de Breton, qui aurait reçu un avertissement des responsables de l’UE à la suite d’une mauvaise évaluation des performances sur le DPC accompagnée de plaintes selon lesquelles la plateforme « ne l’a pas pris assez au sérieux. »

Musk a du mal à convaincre les utilisateurs de Twitter de la sincérité de son absolutisme de la liberté d’expression depuis l’embauche de NBCUniversal Ad Maven et membre du Forum économique mondial Linda Yaccarino en tant que nouveau PDG de la plateforme au début du mois. Cela survient malgré le fait qu’il ait balayé gratuitement le croque-mitaine libéral et collègue milliardaire George Soros et qu’il ait accueilli le candidat républicain à la présidentielle et croisé anti-réveil Ron DeSantis d’entrée dans la course de 2024.

Twitter a répondu à 80 % de toutes les demandes de retrait du gouvernement au cours des six premiers mois depuis que Musk a pris ses fonctions de PDG, une augmentation significative par rapport au taux de 50 % qui caractérisait l’ère pré-Musk.