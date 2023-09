Le commissaire d’une école catholique de Red Deer ne risque pas d’être congédié malgré les réactions négatives suite à une publication sur les réseaux sociaux

Un conseil scolaire catholique de Red Deer, en Alberta, a décidé mardi qu’une administratrice qui comparait la fierté LGBTQ à l’Allemagne nazie ne serait pas démis de ses fonctions, même si elle avait enfreint son code de conduite et la Loi sur l’éducation.

Monique LaGrange, administratrice des écoles régionales catholiques de Red Deer (RDCRS), s’est rendue sur Facebook vers la fin du mois d’août pour partager un mème maintenant supprimé qui présentait une photo d’enfants brandissant des drapeaux nazis au-dessus d’une photo d’enfants brandissant des drapeaux de la fierté.

« Le lavage de cerveau est un lavage de cerveau », peut-on lire dans le message.

LaGrange a fait face à des appels de l’Alberta Teachers’ Association (ATA) et de la Central Alberta Pride Society pour s’excuser de ses commentaires et se retirer du conseil d’administration.

Interdit de participer aux réunions des commissions

Lors d’une réunion tenue mardi, le conseil d’administration a conclu que LaGrange avait violé le code de conduite des administrateurs et la loi sur l’éducation de l’Alberta, mais a décidé qu’elle ne serait pas démis de ses fonctions d’administrateur.

Au lieu de cela, LaGrange est interdite d’assister ou de participer aux réunions de comités, y compris celles tenues par l’Alberta School Boards Association et l’Alberta Catholic School Trustees’ Association, qui ont déjà démis LaGrange de son rôle d’administrateur.

Elle ne peut pas non plus représenter officiellement le conseil scolaire ou la division scolaire en public ni faire de déclarations sur la communauté LGBTQ et l’Holocauste.

La publication Instagram, désormais supprimée, de Monique LaGrange présentait une photo d’enfants brandissant des drapeaux nazis au-dessus d’une photo d’enfants brandissant des drapeaux de la fierté avec la légende « le lavage de cerveau est un lavage de cerveau ». (@monique_lagrange/Instagram)

Elle est cependant toujours autorisée à assister aux réunions régulières du conseil d’administration et à proposer des « questions liées à l’éducation » pour discussion ou débat.

Les dispositions ont commencé mardi et resteront en vigueur jusqu’à la fin du mandat de LaGrange, à l’automne 2025.

LaGrange a refusé une entrevue et a dirigé CBC News vers son avocat.

Selon la motion, la censure pourrait être levée si les termes et conditions du conseil d’administration sont respectés à la satisfaction du conseil d’administration et si LaGrange agit conformément à la politique du conseil d’administration et au code de conduite des administrateurs.

LaGrange doit suivre avec succès une formation de sensibilisation sur l’Holocauste et la discrimination LGBTQ, ainsi qu’une formation couvrant les limites des commissaires d’école professionnels et l’utilisation appropriée des médias sociaux, la sensibilité culturelle et les droits de l’homme.

« La formation ci-dessus vise à rappeler à la conseillère scolaire son rôle et ses responsabilités en tant que conseillère scolaire et à l’aider à prendre de meilleures décisions dans toute communication ultérieure, y compris sur les réseaux sociaux », conclut la motion.

LaGrange doit également présenter des excuses publiques sincères aux élèves de la division scolaire, au personnel et au conseil scolaire qui reconnaissent le « caractère inapproprié » de ses actions et qu’elle est « profondément désolée d’avoir offensé qui que ce soit par ses actions ».

Dans une entrevue avec CBC News mercredi, le président du conseil d’administration, Murray Hollman, a déclaré que le conseil d’administration déposerait une autre plainte relative au code de conduite des administrateurs si LaGrange ne donnait pas suite aux dispositions énoncées.

Murray Hollman, président du conseil d’administration des écoles régionales catholiques de Red Deer, a déclaré que les opinions de LaGrange ne représentent pas la position officielle du conseil. (Soumis par Murray Hollman)

Lorsqu’on lui a demandé si le conseil craignait que le public puisse percevoir sa décision comme se rangeant du côté de LaGrange, il a répondu que c’était une préoccupation et que le conseil prenait des mesures pour résoudre collectivement la question.

« C’est notre rôle en tant qu’administrateurs : être dans la communauté et réaffirmer avec force notre engagement selon lequel nous sommes accueillants, attentionnés, respectueux et avons des environnements d’apprentissage sûrs au sein de notre division », a déclaré Hollman.

Ateliers sur les droits de l’homme

Le conseil a demandé à la surintendante Kathleen Finnigan d’organiser des réunions et des ateliers éducatifs pour les administrateurs avec les Amis du Centre Simon Wiesenthal et la Commission des droits de la personne de l’Alberta.

Le conseil participera également à des ateliers visant à adopter « une approche pastorale » pour soutenir les étudiants dans le développement et la compréhension de leur sexualité.

« La publication de l’administrateur LaGrange sur les réseaux sociaux ne correspond pas aux principes et aux valeurs qui guident notre division. Les opinions de l’administrateur LaGrange ne représentent pas la position officielle du conseil d’administration », a déclaré Hollman.

« Nous regrettons profondément toute la détresse que ces commentaires ont pu causer. »

Le ministre de l’Éducation de l’Alberta, Demetrios Nicolaides — qui avait précédemment condamné le message de LaGrange et confirmé à CBC News que le conseil scolaire avait « la pleine autorité et autonomie » pour disqualifier un conseiller scolaire en exercice — a déclaré que tous les conseils scolaires sont tenus d’élaborer un code de conduite pour les conseillers scolaires.

« Il est de la responsabilité de chaque conseil scolaire de déterminer si un commissaire a violé ce code de conduite et, si c’est le cas, de décider comment il souhaite traiter l’affaire », a-t-il déclaré mercredi dans un communiqué.

« Le conseil d’administration a l’autorité et l’indépendance nécessaires pour gérer ses propres affaires et je respecte son autonomie. »

ATA apprécie la sévérité ; La société de la fierté « découragée »

Jason Schilling, président de l’Alberta Teachers’ Association, a déclaré qu’il appréciait que les allégations contre Monique LaGrange aient été prises au sérieux. (Aaron Sousa/CBC)

Le président de l’Alberta Teachers’ Association, Jason Schilling, qui avait précédemment qualifié les commentaires de LaGrange de « répugnants », a déclaré qu’il respectait le processus du conseil scolaire et que les allégations avaient été prises au sérieux.

« Idéalement, j’aurais aimé voir l’administrateur LaGrange démissionner, mais j’apprécie la gravité de certaines des conséquences que le conseil d’administration a imposées à cet administrateur », a-t-il déclaré, ajoutant que la décision limitant les capacités de l’administrateur de LaGrange « est logique ». «

Schilling a néanmoins déclaré que LaGrange avait encore du travail à faire et pensait qu’elle devait être licenciée si elle ne respectait pas les dispositions du conseil d’administration.

« Si tu vas [speak] des faussetés et de la désinformation sur les élèves et le personnel 2SLGBTQ+ et sur ce qui se passe dans nos écoles publiques à travers cette province, alors vous ne devriez pas représenter le conseil scolaire », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, un communiqué de la Central Alberta Pride Society a déclaré que les membres étaient « attristés et découragés » par la décision du conseil d’administration.

La société estime que même si les demandes de résolution sont « quelque peu adéquates », elles ne suffisent pas.

« Nous voulons toujours qu’elle soit expulsée, que ce soit volontairement ou involontairement », indique le communiqué, affirmant qu’une apparition et un discours lors d’un rassemblement d’un million d’enfants du 4 mars à Red Deer le 20 septembre « en disent long » sur ses convictions.

« Aucun niveau de cours ou de formation ne changera ses convictions envers la communauté LGBTQ2S+. »