Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, s’éloigne pour «se remettre d’une situation médicale» | Nouvelles du golf

Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, s’est retiré pour « se remettre d’une situation médicale »

Sous le feu, le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a confié le contrôle quotidien à deux de ses hauts dirigeants alors qu’il « récupère d’une situation médicale », a annoncé le Tour.

Une déclaration conjointe de Monahan et du conseil d’administration du Tour disait: « Le conseil soutient pleinement Jay et apprécie que chacun respecte sa vie privée.

« Pendant l’absence de Jay, Ron Price, directeur de l’exploitation, et Tyler Dennis, vice-président exécutif et président, PGA Tour, dirigeront les opérations quotidiennes du PGA Tour avec l’aide de la grande équipe que Jay a construite, assurant continuité sans faille.

« Nous fournirons d’autres mises à jour le cas échéant. »

Price et Dennis ont également publié une déclaration qui disait: « Nos pensées vont à Jay et à sa famille pendant son absence, et nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

« Nous avons une équipe de direction solide et expérimentée en place et notre priorité est de soutenir nos joueurs et de poursuivre le travail en cours pour diriger davantage le PGA Tour et l’avenir du golf. »

La nouvelle survient une semaine après l’annonce choquante que le PGA Tour et le DP World Tour fusionnaient leurs opérations commerciales avec le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, qui finance l’échappée LIV Golf League.

Monahan a été appelé à démissionner lors d’une réunion des joueurs de 75 minutes qu’il a décrite comme « intense et certainement houleuse ».

Le joueur de 53 ans a accepté qu’il serait qualifié d ‘ »hypocrite » pour avoir conclu l’accord avec le PIF, mais a insisté sur le fait que les joueurs qui sont restés fidèles au PGA Tour – et dans certains cas ont refusé d’énormes paiements pour rejoindre LIV – avaient pris la bonne décision.

« Ils ont aidé à repenser l’avenir du PGA Tour, ils nous ont fait passer à un modèle plus compétitif », a déclaré Monahan.

Le commissaire du PGA Tour, Monahan, explique pourquoi il n'a pas consulté Tiger Woods et Rory McIlroy avant d'annoncer la fusion avec LIV Golf

S’exprimant lors de sa conférence de presse avant l’US Open, le champion des Masters Jon Rahm a admis que les joueurs se sentaient « un peu trahis par la direction » après avoir été tenus dans l’ignorance de l’accord.

Le PGA Tour avait précédemment exprimé sa confiance dans le fait qu’il serait en mesure d’assurer au Congrès qu’il contrôle la nouvelle entreprise avec le fonds souverain de l’Arabie saoudite après qu’un sénateur américain a ouvert une enquête sur l’accord.

Richard Blumenthal, le sénateur démocrate du Connecticut, a écrit lundi à Monahan et à son homologue de LIV Golf, Greg Norman, pour dire que le sous-comité permanent des enquêtes « examinait les questions » concernant l’accord.