Le commissaire du NYPD devrait démissionner suite à une enquête fédérale

NEW YORK — Le commissaire du NYPD, Edward Caban, devrait démissionner de son poste dans les prochains jours, suite à l’annonce une enquête fédérale impliquant une possible corruption, ont déclaré à POLITICO quatre personnes proches du dossier.

Caban devait rencontrer les responsables de la police lundi, alors qu’il évalue une décision qui ne lui appartient pas entièrement, selon deux personnes qui ont obtenu l’anonymat pour parler librement d’une question sensible.

Lundi après-midi, il n’avait toujours pas officiellement démissionné.

« Nous continuons à nous concentrer sur la sécurité des New-Yorkais au quotidien, et c’est notre priorité absolue », a déclaré le porte-parole de la mairie, Fabien Levy. « Nous n’allons pas spéculer sur des rumeurs à ce stade. »

Le maire Eric Adams, qui soutient volontiers ses collaborateurs en difficulté, a déclaré à propos de Caban lors d’une conférence de presse sans rapport avec l’affaire lundi : « Je l’ai choisi pour son expérience et ce qu’il a apporté après quelque 30 ans de service. »

« Les rumeurs circulent toujours », a déclaré Adams. « Je n’ai rien dit qui puisse alimenter ces rumeurs. »

Cette décision marquerait le premier remaniement de personnel dans les rangs supérieurs de l’administration d’Adams depuis que les enquêteurs fédéraux ont effectué une descente la semaine dernière au domicile de plusieurs hauts fonctionnaires de la ville. Ils ont également saisi le téléphone de Caban et ont demandé les téléphones du frère jumeau du commissaire de police, James, du chef de cabinet du commissaire et de l’inspecteur adjoint Robert Gault, entre autres. POLITICO a rapporté.

Le bureau du procureur américain du district sud de New York et l’IRS travaillent sur l’enquête, NBC New York a été la première à annoncer. D’autres membres importants de l’administration d’Adams – dont la première adjointe au maire Sheena Wright et le maire adjoint à la sécurité publique Philip Banks III – ont été perquisitionnés par les enquêteurs, qui ont saisi leurs téléphones mercredi matin.

Les agents fédéraux ont également recherché des appareils électroniques auprès du frère de Banks – un consultant nommé Terrence Banks, qui travaille avec des entreprises ayant des affaires avant la ville – et un assistant d’Adams nommé Tim Pearson, qui exerce une influence sur le département de police, mais dont les responsabilités sont nébuleuses.

Mais Caban semble être celui qui reçoit le plus de critiques ces derniers jours.

Le comité de rédaction conservateur du New York Post, qui s’est montré favorable à Adams, et le membre progressiste du conseil municipal Lincoln Restler, un adversaire à la mairie, ont appelé le commissaire de police à démissionner ces derniers jours.

Cette décision porterait un coup dur à Adams alors qu’il se prépare à sa réélection. Le démocrate modéré s’est présenté comme un gestionnaire compétent et a fait de la sécurité publique la clé de voûte d’une administration désormais empêtrée dans des enquêtes fédérales, dont une sur sa campagne de 2021.

La dernière enquête concerne l’activité de conseil en vie nocturne de James Caban et la question de savoir s’il a profité du rôle de son frère en tant que commissaire du NYPD. Le New York Post a été le premier à rapporter.

Dans une interview accordée vendredi à PIX11, Adams a déclaré que Caban avait fait baisser la criminalité et qu’il « pouvait continuer à faire son travail », malgré l’enquête. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait « pleinement confiance » en Caban, Adams a répondu que oui.

Adams a nommé Caban en juillet 2023, après l’ancien commissaire Keechant Sewell a démissionné après seulement 18 mois de frustrations liées à sa surveillance à l’hôtel de ville.