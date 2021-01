Le commissaire de la MLS, Don Garber, a averti qu’il doit y avoir « un sentiment d’urgence » concernant les négociations en cours avec l’Association des joueurs de la MLS (MLSPA) sur une nouvelle convention collective (CBA), notant qu’il ne reste que 20 jours dans les négociations en cours. la fenêtre.

En raison de la pandémie en cours et de la probabilité que la plupart des fans ne puissent pas assister aux matchs dans un avenir prévisible, la MLS a invoqué un force majeure clause du 29 décembre qui a permis à la ligue de rouvrir les négociations sur une nouvelle CBA.

– Carlisle: ce que signifie la force majeure pour CBA, joueurs, saison 2021

– Galaxy nomme l’ex-patron de Toronto Vanney comme nouveau manager

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La MLS a présenté une proposition à la MLSPA le 4 janvier dans laquelle elle a accepté de maintenir les salaires aux niveaux actuels, mais a gelé l’augmentation du budget salarial entre les saisons 2021 et 2022. L’ABC serait également prolongée de deux ans. Cela s’ajoutait à un gel similaire entre la saison 2020 et 2021 qui a été négocié en juin dernier. Un porte-parole de la MLS a ajouté que les bonus ne seraient pas affectés. La ligue a déclaré qu’elle prévoyait d’économiser entre 100 et 110 millions de dollars pendant la durée de vie de l’ABC.

MLS n’a pas encore reçu de réponse de la MLSPA en ce qui concerne une contre-proposition, et Garber a indiqué qu’il était impatient d’accélérer le rythme des discussions.

« A partir d’aujourd’hui, nous avons 20 jours pour travailler ensemble pour parvenir à un accord, et nous sommes concentrés sur le laser pour parvenir à un accord avec nos joueurs, prêts à nous asseoir avec eux tous les soirs, pour essayer de parvenir à un accord », a déclaré Garber sur un appel Zoom avec des journalistes. «Il doit donc y avoir un réel sentiment d’urgence de la part du bureau de la ligue MLS, de notre propriété et certainement du pool de joueurs et de la MLSPA.

Une source a indiqué que, comme la proposition proroge l’ABC de deux ans supplémentaires, jusqu’en 2027, et que le syndicat aurait autrement pu s’attendre à une augmentation significative de ses conditions à partir de 2025, la détermination du montant réel des concessions syndicales est plus compliquée qu’elle ne le ferait normalement. être. Il y a aussi le défi de recueillir les commentaires d’un syndicat qui approche 800 personnes.

Garber a ajouté que la fenêtre de 30 jours est une « échéance difficile » bien qu’il ait insisté sur le fait que cela ne signifiait pas nécessairement que les propriétaires verrouilleraient les joueurs, ce qu’ils ont menacé de faire en juin dernier lors du dernier cycle de négociations de l’ABC. Si un accord n’est pas conclu, MLS a la possibilité d’annuler l’ABC.

jouer 1:33 Ale Moreno explique le défi à relever pour Greg Vanney après avoir accepté le poste de LA Galaxy.

Garber a également ajouté que la MLS vise toujours une date de début à la mi-mars, même si des sources ont déclaré à ESPN que la ligue préparait des plans d’urgence pour commencer la saison aussi tard qu’en mai.

« Nous avons un calendrier qui est aussi chargé et aussi chargé que tout peut-être dans l’histoire de la ligue », a déclaré Garber. « Et comme nous l’avons appris de l’année dernière, et comme nous le voyons jouer avec les autres ligues nord-américaines et même maintenant avec la Premier League et d’autres ligues européennes, notre calendrier doit nous donner l’opportunité de rattraper les matches de l’événement. que nous avons reporté les parties en raison de tests COVID positifs. «

Garber a également annoncé que la MLS avait terminé son enquête sur le comportement raciste et sexiste présumé du propriétaire de Real Salt Lake, Dell Loy Hansen.

« Nous avons constaté que M. Hansen avait adopté une conduite inappropriée pour le lieu de travail », a déclaré Garber. « C’était franchement contraire aux valeurs de MLS. Je pense que c’était contraire aux valeurs de Real Salt Lake. Cela a été résolu et Dell Loy a convenu avec nous qu’il vendrait l’équipe, et ce processus a commencé. la ligue a pris en charge le processus de vente depuis cette semaine, il y a beaucoup d’intérêt à acheter cette équipe. «