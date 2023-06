Le commissaire des services correctionnels n’a jamais mentionné le transfert de Bernardo au cours de mois de conversations: Mendicino

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que la commissaire du Service correctionnel du Canada, Anne Kelly, n’avait jamais mentionné à l’avance que le tueur en série Paul Bernardo pourrait être transféré d’une prison à sécurité maximale à une prison à sécurité moyenne, même s’ils parlaient fréquemment au cours des mois précédant le déménagement.

Le commentaire intervient après que CBC News a demandé au gouvernement à quelle fréquence Mendicino et son bureau avaient parlé au Service correctionnel du Canada (SCC) avant le transfert controversé de Bernardo.

Mendicino a déclaré mercredi qu’il rencontrait Kelly « au besoin », ce qui équivaut à « probablement une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines ». Il a déclaré que Kelly n’avait jamais mentionné le prochain transfert de Bernardo lors de ces réunions avant la fin du transfert le 29 mai.

« Nous avons des briefings fréquents », a déclaré Mendicino. « Mais ce qui est clair, c’est que je n’ai été informé personnellement de l’affaire Paul Bernardo que le 30 mai. »

Depuis la semaine dernière, Mendicino a fait face à des appels répétés des conservateurs pour démissionner pour sa gestion de l’affaire. CBC News a rapporté pour la première fois que lorsque Mendicino a qualifié la décision de transférer Bernardo de « choquante et incompréhensible », son bureau était en fait au courant du transfert potentiel depuis des mois.

Le SCC a déclaré qu’il suivait son protocole existant et a informé le bureau de Mendicino par e-mail le 2 mars et à nouveau le 25 mai du transfert de Bernardo. Mais Mendicino soutient que son équipe ne lui en a parlé que le 30 mai, un jour après le transfert.

Anne Kelly, commissaire du Service correctionnel du Canada. (LA PRESSE CANADIENNE)

Le SCC confirme que la décision de reclasser Bernardo et de recommander son transfert à sécurité moyenne a été prise le 13 février, tandis que la décision de le transférer a été prise le 27 mars.

Le bureau de Mendicino a confirmé que son personnel parlait également régulièrement avec le personnel du SCC lors d’appels qui se produisaient environ deux fois par mois de février à mai, mais n’a pas discuté de Bernardo.

Le transfert de Bernardo « n’a pas été évoqué lors de ces réunions bihebdomadaires », a déclaré le bureau du ministre dans un communiqué de presse à CBC News mercredi.

Le SCC a déclaré qu’il avait un « processus établi pour les notifications préalables concernant les délinquants notoires » et qu’il a suivi son processus dans ce cas.

« Cela est cohérent avec d’autres départements opérationnels, où les questions opérationnelles sont spécifiques à chaque cas », a déclaré le SCC dans un communiqué de presse diffusé à CBC News le 15 juin.

L’avocat Tim Danson représente les familles de Kristen French et Leslie Mahaffy, qui ont été violées et assassinées par Bernardo. Il a dit que s’il est vrai que Kelly n’a pas mentionné le transfert de Bernardo, il doit y avoir une explication et des questions posées pour savoir si les gens devraient conserver leur emploi.

« Dans le monde juridique, une omission est parfois plus mortelle qu’un aveu », a déclaré Danson à CBC News. « Cela signifie que le ministre a effectivement été induit en erreur. Et en l’absence d’une explication étonnante, il doit y avoir des conséquences. »

Danson a également déclaré que Mendicino avait « tout à fait le droit de s’attendre à ce qu’une affaire aussi critique et sérieuse » d' »énorme intérêt public » lui soit divulguée par le commissaire.

Mendicino a déclaré avoir parlé à Kelly pour la première fois du transfert de Bernardo lorsqu’il l’a appelée le 5 juin – près d’une semaine après avoir déclaré avoir été informé du transfert.

REGARDER/ Mendicino interrogé sur les frais de justice des victimes de Bernardo

Mendicino fait pression sur les frais juridiques pour les familles des victimes de Bernardo Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré qu’il rencontrait les chefs du Service correctionnel du Canada « une fois par semaine ou toutes les deux semaines » et que le transfert de Paul Bernardo n’a jamais été évoqué. Il dit également qu’il a contacté les familles French et Mahaffy concernant les frais juridiques qu’ils devaient payer.

Mardi, CBC a demandé au SCC à quelle fréquence il rencontrait le ministre et son bureau et si le personnel du SCC avait déjà évoqué verbalement le transfert de Bernardo lors de réunions régulières avant le transfert. Le SCC n’a pas encore répondu.

Les conservateurs de la Chambre des communes et du Sénat ont critiqué mercredi la gestion du dossier par le gouvernement libéral.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a demandé au premier ministre Justin Trudeau s’il accepterait de retirer Mendicino du cabinet.

« Il est incompétent », a déclaré Poilievre. « Le Premier ministre va-t-il le renvoyer, oui ou non? »

Trudeau a déclaré que les transferts de prison sont des décisions indépendantes prises par le SCC.

« Nous savons à quel point cette décision est difficile pour les familles des victimes et partageons les profondes inquiétudes que les Canadiens ont exprimées », a déclaré Trudeau.

MONTRE/Poilievre demande si Trudeau va licencier le ministre de la Sécurité publique « incompétent » pour le transfert de Bernardo

Poilievre demande si Trudeau va licencier le ministre de la Sécurité publique « incompétent » pour le transfert de Bernardo Interrogé à plusieurs reprises par le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, s’il maintiendra le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, dans son cabinet après la gestion par le ministre du transfert de prison de Paul Bernardo, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré: «être là et soutenir les victimes est toujours une priorité pour ce gouvernement.

Le chef du Sénat conservateur, Don Plett, a demandé comment le gouvernement Trudeau avait traité les familles des victimes.

Plett a souligné que l’équipe juridique du ministère de la Justice demandait aux familles French et Mahaffy en 2021 de payer les frais juridiques liés à une affaire devant un tribunal fédéral. Les familles faisaient pression devant la Cour fédérale pour avoir accès aux dossiers de Bernardo auprès du Service correctionnel du Canada et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Le gouvernement a demandé aux familles de payer 19 142,27 $ pour couvrir les frais juridiques du Canada dans cette affaire. Les familles ont perdu l’affaire et le juge leur a ordonné de payer une somme réduite : 4 000 $.

« C’est si honteux et si horrible que ces familles aient été torturées par ce gouvernement », a déclaré Plett.

Kristen French avait 15 ans et Leslie Mahaffy en avait 14 lorsque Paul Bernardo les a sauvagement kidnappés, torturés et tués. (Document/La Presse Canadienne)

Danson, qui a représenté les familles devant les tribunaux, a déclaré que le gouvernement n’avait pas fini par faire payer les 4 000 $ aux familles. Il a déclaré que le ministère de la Justice avait renoncé au projet de loi juste avant que l’affaire ne soit portée devant la Cour d’appel fédérale en 2023.

Danson a déclaré qu’il croyait que le gouvernement n’avait pas fait payer les familles parce qu’il prévoyait de soulever une autre question devant les tribunaux qui aurait pu embarrasser le gouvernement.

CBC News a également demandé l’accès aux dossiers de Bernardo et a fait entendre sa cause devant le tribunal en même temps. Le gouvernement et CBC News ont convenu à l’avance que quiconque gagnerait la cause devant la Cour fédérale recevrait 5 770 $ pour couvrir les frais juridiques. Danson et la SRC attendent de recevoir une décision de la Cour d’appel fédérale concernant l’accès aux documents.

Un comité d’examen de trois personnes examine la décision de transférer Bernardo. L’examen devrait conclure son examen du transfert de Bernardo au cours de la semaine prochaine.

Mendicino a déclaré mercredi que « la chose la plus importante » est qu’il publiera une directive ministérielle pour s’assurer qu’il est informé directement et à l’avance des transferts de prison des délinquants notoires.

Il a déclaré que la directive, qui est toujours en cours d’élaboration, obligera également les familles des victimes à recevoir un avertissement préalable. Le bureau de Mendicino n’a pas précisé le délai de préavis nécessaire.