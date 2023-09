Le commissaire de Sarasota, Arroyo, dépose une plainte au barreau de Floride contre un avocat après une enquête sur le FDLE

SARASOTA − Le commissaire municipal Erik Arroyo a accusé un cabinet d’avocats d’avoir tenté de l’embarrasser, de l’intimider et de le harceler en utilisant le système judiciaire pénal pour obtenir un levier juridique, selon une plainte déposée au barreau de Floride par l’ancien maire.

La plainte d’Arroyo se concentre sur un document et une communication présumée, Ashley Gaillard, avocat de Bentley Goodrich Kison, fournie aux procureurs qui, selon lui, ont utilisé « des rumeurs et des insinuations » pour concentrer les enquêteurs sur un organisme de bienfaisance qu’il a contribué à créer, appelé Sarasota City Foundation.

Gaillard était un ancien procureur adjoint qui a rejoint le cabinet juridique de Sarasota en juillet 2022.

Arroyo a déclaré que les actions de la société Bentley allaient « au-delà des limites, violaient plusieurs règles de conduite, drainaient d’importantes ressources publiques et endommageaient de manière contraire à l’éthique plusieurs réputations ».

Morgan Bentley, l’associé directeur du cabinet, a nié les allégations d’Arroyo dans la plainte déposée au barreau.

« La plainte du maire Arroyo est non seulement frivole, mais elle méconnaît également les faits, la loi et la nature de ses responsabilités en tant qu’agent public », a-t-il déclaré dans un courrier électronique.

Bentley Goodrich Kison représente le conseil d’administration des copropriétés des résidences Ritz-Carlton dans un litige en cours et pour s’opposer au développement de One Park Sarasota, un projet de condos de 18 étages au centre-ville de Sarasota à The Quay, alors que sa demande de développement progresse à l’hôtel de ville.

Arroyo allègue que le cabinet a violé les règles du barreau de Floride en faisant pression sur les responsables de l’application des lois pour obtenir un avantage dans une affaire civile, qui a abouti à une « plainte pénale sans fondement » qui a finalement révélé qu’il n’avait pas « volontairement » enfreint la loi de Floride.

La loi de Floride exige que les organismes de bienfaisance obtiennent un certificat de sollicitation avant d’accepter des dons. La fondation d’Arroyo a collecté environ 70 000 $ lors d’un événement appelé Le bal du maire avant d’obtenir ce certificat. L’organisme caritatif a depuis obtenu les documents requis auprès des autorités de l’État.

UN enquête criminelle a été ouverte en avril après qu’un membre du conseil de planification de Sarasota ait demandé conseil au procureur adjoint de la ville sur l’opportunité d’une discussion sur travail futur possible avec un investisseur dans One Park Sarasota serait exiger qu’il se récuse lors d’un prochain vote sur le projet. Les enquêteurs du Département d’application de la loi de Floride ont déterminé qu’il y avait aucune preuve que la discussion ait enfreint les lois de Floride.

La note de Gaillard aux enquêteurs – soumise après que le département de police de Sarasota a ouvert une enquête – souligne que «tentatives apparentes par des membres de l’équipe de développement de One Park pour influencer indûment les responsables de la ville », y compris que les promoteurs de One Park auraient fait un don à la Sarasota City Foundation lors du bal du maire et qu’Arroyo n’avait pas fourni de liste de donateurs lors de l’événement après que l’entreprise a demandé eux.

Un e-mail de Bentley à Arroyo semble faire pression sur Arroyo pour qu’il divulgue les dossiers. La société cherchait à dissiper les rumeurs sur les donateurs de la Sarasota City Foundation, arguant qu’en ne divulguant pas les donateurs, il s’exposait à la critique.

« Vous devez admettre qu’un journaliste doté d’imagination pourrait transformer cette chose en quelque chose qu’elle n’est pas et alors où en sommes-nous », a-t-il écrit à Arroyo. « Pourquoi ne pas simplement faire connaître les contributeurs et les dépenses et éviter tout ce gâchis ? »

Arroyo a interprété cet échange comme une menace visant à le faire pression pour qu’il divulgue les données recherchées par l’entreprise.

Bentley a rejeté la plainte d’Arroyo et ses allégations, soulignant que son entreprise n’avait rien fait de mal en transmettant des informations aux enquêteurs ou en recherchant les listes de donateurs auprès de la Sarasota City Foundation.

« Notre société fonctionne en faisant en sorte que les forces de l’ordre obtiennent autant d’informations que possible sur les activités criminelles potentielles », a-t-il déclaré dans un courrier électronique. « … En effet, les enquêtes ont bien servi la confiance du public quant à l’intégrité des procédures gouvernementales. »

Couverture précédente : Aucune accusation contre le commissaire de Sarasota après aucune preuve : Arroyo a « volontairement » enfreint la loi

En rapport: L’essai de Sarasota sur les plans du secteur riverain de One Park et Quay donne un aperçu du processus de développement

Cet article a été initialement publié sur le Sarasota Herald-Tribune : Arroyo affirme que « des rumeurs et des insinuations » ont été utilisées pour pousser l’enquête sur le FDLE