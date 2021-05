Le commissaire de police d’Hyderabad fait l’éloge de Deepthi qui a décroché un poste de Rs 2 Crore chez Microsoft

Anjani Kumar, officier de l’IPS et actuellement commissaire de la police de la ville d’Hyderabad, a pris son temps pour féliciter et présenter ses salutations à Deepthi Narkuti qui fait la une des journaux pour avoir décroché un emploi dans la multinationale du géant de l’enseignement Microsoft avec un salaire incroyable de Rs 2 crore par an. Sélectionné comme ingénieur en développement logiciel dans le groupe de niveau 2 chez Microsoft, Deepthi travaillera au siège social de la société à Seattle, aux États-Unis. En contact avec Deepthi lors d’un appel vidéo, Anjani Kumar a déclaré: «Au nom de l’ensemble de la police de la ville d’Hyderabad et de tous les membres de la famille de tous les policiers, je tiens à vous féliciter chaleureusement, ainsi qu’à votre père Venkanna, qui a été une grande source de force en matière de professionnalisme. «

« Nous considérons comme un grand bonheur pour nous tous que l’un des membres de notre famille Deepthi ait apporté autant de laurier », a-t-il ajouté.

Deepthi, dans sa réponse, a déclaré: « Merci beaucoup d’avoir pris le temps et d’aborder cette question, je pense que c’est très motivant et inspirant malgré votre emploi du temps très chargé et chargé. »

Alors que le monde se bat contre Corona, Deepti, fille de notre officier, le Dr Venkanna, a obtenu une offre d’emploi de Rs 2 crore aux États-Unis. Une question de fierté et d’encouragement pour nous tous. pic.twitter.com/cBScvaJTRz– Anjani Kumar, IPS, Stay Home Stay Safe. (@CPHydCity) 19 mai 2021

Deepthi avait répondu à des offres de plusieurs offres d’entreprises notées AAA qui s’alignaient pour elle avant même qu’elle puisse terminer ses études de troisième cycle en MS (ordinateurs) de l’Université de Floride. Ces sociétés comprenaient Amazon, Goldman et Sachs. Après mûre réflexion, Deepthi a décidé d’accepter le poste proposé par Microsoft. Elle devrait rejoindre l’entreprise le 17 mai. Elle avait auparavant travaillé comme Microsoft Student Associate en 2014-2015.

Selon Le Hans India, Deepthi a reçu le salaire annuel le plus élevé parmi les 300 étudiants qui ont été placés lors de l’entrevue sur le campus à l’Université de Floride.

Mais ce n’est pas la première fois que Deepthi a sa part de succès. Après avoir obtenu son diplôme BTech du Osmania College of Engineering d’Hyderabad, Deepthi a rejoint JP Morgan, une banque d’investissement américaine et une société de services financiers, en tant qu’ingénieur logiciel. Après trois ans de service dans l’entreprise, Deepthi souhaitait poursuivre des études supérieures. À la suite d’efforts importants, elle a décroché une bourse à l’Université de Floride où elle a poursuivi son programme de SP.

Son penchant pour le codage peut être vu dans sa biographie LinkedIn dans laquelle Deepthi avait déclaré sa conviction que la technologie peut avoir un impact significatif sur la transformation de vies. De retour dans sa famille, le plus grand soutien de Deepthi est son père DrVenkanna, qui est expert médico-légal au sein du commissariat de police d’Hyderabad.

