Le commissaire de police de New York démissionne suite à une enquête sur une boîte de nuit

Edward Caban, commissaire de police de New York démissionnerédité Jeudi dans le cadre d’une enquête fédérale sur l’application de la loi dans les boîtes de nuit par le département, selon des sources proches du dossier.

Caban, le premier commissaire de police latino de la ville, a pris la tête du département en juillet 2023 après avoir été nommé par le maire Eric Adams, dont l’administration est la cible de plusieurs enquêtes fédérales.

« Les nouvelles concernant les récents développements ont créé une distraction pour notre département, et je ne suis pas disposé à porter mon attention sur autre chose que notre travail important ou la sécurité des hommes et des femmes du NYPD », a déclaré Caban dans un courriel adressé aux membres du NYPD, qui a été obtenu par NBC News.

« J’éprouve un immense respect et une immense gratitude pour les courageux officiers qui servent ce département, et le NYPD mérite quelqu’un qui puisse se concentrer uniquement sur la protection et le service de la ville de New York, c’est pourquoi – pour le bien de cette ville et de ce département – j’ai pris la décision difficile de démissionner de mon poste de commissaire de police », ajoute le courriel.

Dans un discours prononcé plus tard jeudi, Adams a annoncé la nomination de Thomas Donlon au poste de commissaire de police par intérim. Donlon est un expert en sécurité nationale qui a précédemment dirigé le Centre national des menaces du FBI et la Force opérationnelle conjointe FBI-NYPD contre le terrorisme. Il a également été directeur du Bureau de la sécurité intérieure de l’État de New York.

Le téléphone de Caban a été saisi la semaine dernière, à peu près au même moment où des agents du FBI ont perquisitionné les domiciles de hauts responsables de l’administration Adams dans le cadre d’une enquête distincte. Parmi les personnes dont les domiciles ont été perquisitionnés figurent la première adjointe au maire Sheena Wright et le maire adjoint à la sécurité publique Philip Banks III.

Le frère jumeau de Caban, James Caban, qui possède une entreprise de sécurité dans les boîtes de nuit, a également vu son téléphone saisi dans le cadre de l’enquête pour corruption impliquant le NYPD.

Les enquêteurs fédéraux veulent savoir si James Caban a profité de ses liens avec son puissant frère et le NYPD, selon plusieurs sources. Plus précisément, l’enquête cherche à savoir si James Caban a été payé par des bars et des clubs de Midtown Manhattan et du Queens pour agir comme agent de liaison avec la police, et si ces clubs ont ensuite bénéficié d’un traitement spécial de la part des commissariats locaux, ont indiqué les sources.

Les avocats d’Edward Caban l’ont décrit dans un communiqué comme un « fonctionnaire accompli qui a consacré sa vie à la sécurité des habitants de cette grande ville ».

« Nous avons été informés par le gouvernement qu’il n’est pas la cible d’une enquête menée par le district sud de New York, et il s’attend à coopérer pleinement avec le gouvernement », ont déclaré les avocats, Russell Capone et Rebekah Donaleski.

Les porte-parole du procureur américain du district sud de New York n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Au cours de l’année écoulée, des agents du FBI ont perquisitionné les domiciles de plusieurs responsables municipaux et conseillers proches d’Adams dans le cadre d’une enquête distincte qui semble viser à déterminer si la campagne d’Adams a conspiré avec le gouvernement turc pour recevoir des contributions de campagne illégales de sources étrangères, acheminées par l’intermédiaire de donateurs fantômes.

Une source de la mairie a déclaré la semaine dernière que la dernière perquisition ne semblait pas liée à l’enquête sur la Turquie.

Adams a répété à plusieurs reprises questions détournées à propos de l’enquête tout en soulignant qu’il n’a pas été officiellement accusé d’actes répréhensibles.

« J’ai été aussi surpris que vous d’apprendre l’existence de ces enquêtes et je les prends extrêmement au sérieux », a déclaré le maire jeudi.

Il a déclaré avoir accepté la démission de Caban il y a peu de temps et a conclu que « c’est la meilleure décision à ce moment-là ».

« Je respecte sa décision et je lui souhaite bonne chance », a ajouté Adams.