Le commissaire de police de Delhi préside une réunion spéciale et un acte d’accusation doit être déposé sur des preuves scientifiques

La police de Delhi a déclaré dimanche qu’elle utiliserait des « preuves scientifiques » pour prouver la culpabilité de l’olympien Sushil Kumar dans l’affaire du meurtre du stade Chhatrasal, où un jeune lutteur a été tué à coups de couteau dans les locaux du stade.

Le commissaire de police de Delhi, SN Srivastava, lors d’une réunion spéciale aujourd’hui, a déclaré que la police déposerait un acte d’accusation sur la base des » preuves scientifiques « , qui comprennent les images DVR ou CCTV de la maison de Sushil Kumar, le clip mobile, des taches de sang sur les vêtements et les empreintes digitales qui ont été récupérées.

Étaient présents à la réunion le commissaire adjoint de police Monika, le commissaire de police supplémentaire Shibesh Singh et l’équipe chargée de l’affaire.

Le commissaire de police de Delhi a également ordonné à la police de ne pas déposer l’acte d’accusation sans ces preuves. Il a également été révélé après la réunion que des psychiatres étaient encordés pour interroger Sushil Kumar.

Sushil Kumar et ses associés auraient agressé Sagar Dhankar et deux de ses amis Sonu Mahal et Amit Kumar au stade dans la nuit du 4 au 5 mai pour un différend immobilier. Dhankar, 23 ans, a succombé à ses blessures plus tard. Kumar et l’un de ses associés Ajay ont été arrêtés le 23 mai dans la région de Mundka.

La police a qualifié Sushil Kumar de « principal coupable et cerveau » du meurtre présumé et a déclaré qu’il existe des preuves électroniques dans lesquelles lui et ses associés pourraient être vus en train de battre Dhankar avec des bâtons. Une vidéo avait fait surface sur les réseaux sociaux montrant prétendument Kumar et ses associés en train de frapper un homme avec des bâtons.

La semaine dernière, un tribunal local de Delhi a rejeté la demande de Crime Branch de prolonger la garde à vue du médaillé olympique Sushil Kumar. La division criminelle de la police de Delhi, qui a détenu le tristement célèbre lutteur pendant 10 jours, a demandé une prolongation de trois jours, affirmant qu’elle voulait à nouveau emmener Sushil à Haridwar où il s’était enfui pour la première fois après le meurtre.

Sushil a été arrêté le 23 mai par la police de Delhi dans l’affaire du meurtre du lutteur Sagar Dhankhar dans la nuit du 4 au 5 mai au stade Chhatrasal. Les autorités ont déclaré que le double médaillé olympique tentait d’échapper à son arrestation pendant près de 20 jours et était continuellement en fuite.

(Avec les contributions de l’agence)

