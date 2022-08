Le commissaire de police, 56 ans, qui a démissionné en disgrâce, retrouvé mort dans un suicide apparent

Un commissaire de POLICE qui a démissionné en disgrâce a été retrouvé mort dans un suicide apparent.

L’ancien officier supérieur du Dorset, Mick Rogers, 56 ans, a été retrouvé pendu au domicile de son partenaire.

L’ancien officier supérieur du Dorset Mick Rogers, 56 ans, a été retrouvé pendu au domicile de son partenaire Crédit : Alamy

Il est entendu que la police ne traite pas sa mort comme suspecte et le coroner a été informé.

Sa mort survient après que Rogers a été reconnu coupable de faute grave en novembre de l’année dernière pour de fausses demandes de remboursement de frais.

Un message a été envoyé à tous les officiers et membres du personnel du Dorset les informant du décès de Rogers.

Son corps a été retrouvé jeudi soir dernier au domicile de sa petite amie, une employée civile de la police du Dorset.

Rogers a rejoint la police de Herts en 1988 et a ensuite été transféré dans le Dorset en 2001 où il a supervisé des incidents majeurs jusqu’à sa retraite sous un nuage en mai de l’année dernière.

Une audience pour inconduite en novembre dernier a révélé qu’il avait enfreint les normes de comportement professionnel relatives à l’honnêteté et à l’intégrité, ainsi que les ordres et instructions, les devoirs et responsabilités et la conduite.

Le panel a statué qu’entre juillet 2015 et mars 2019, Rogers avait empoché des milliers de livres de dépenses.

Il a utilisé des véhicules de police pour le travail et pour des déplacements privés, mais a sciemment déclaré un kilométrage privé inférieur à celui qu’il avait parcouru et a présenté des réclamations pour des dépenses telles que des repas qu’il n’avait pas engagés.

Le panel a été informé que Rogers réclamait 1 200 £ par an pour l’allocation d’utilisation essentielle du véhicule, ce qui le dédommageait pour l’utilisation de son véhicule personnel dans l’exercice de ses fonctions.

Cependant, il utilisait encore régulièrement des véhicules appartenant à la police aux frais de la police. Il utilisait également ces voitures pour des trajets privés.