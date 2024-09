Le commissaire de Pembroke Park remporte une affaire pénale et intente une action en justice. Il doit encore faire face à d’autres problèmes

Un commissaire de la ville de Broward qui faisait face à une accusation criminelle pour avoir accusé le maire d’avoir apporté une arme à feu lors d’une réunion publique a été acquitté jeudi devant le tribunal. Il poursuit désormais le maire, l’ancien chef de la police et la ville dans un procès de plusieurs millions de dollars.

Vendredi, le commissaire du parc de Pembroke, Geoffrey Jacobs, s’est tenu aux côtés de son avocat, Michael Pizzi, pour célébrer l’abandon des charges par le bureau du procureur du comté de Broward.

« Il n’y a eu aucun appel téléphonique au 911 », a déclaré Pizzi aux journalistes vendredi.[State prosecutors] « Ils ont réalisé que… et ils ont classé l’affaire. »

Le couple a déclaré que l’accusation était une mesure de représailles.

« L’objectif de la commission est de me démettre de mes fonctions », a déclaré Jacobs. « Ce n’est pas leur position. Le seul qui peut me démettre de ses fonctions est le gouverneur, et pour cela, il faut qu’une accusation criminelle soit portée contre moi. »

Le commissaire du parc, Geoffrey Jacobs, s’adresse aux médias lors d’une conférence de presse avec son avocat Michael Pizzi, tenue à Miami Lakes, pour annoncer un procès de plusieurs millions de dollars en son nom contre le maire Ashira Mohammed et la ville de Pembroke Park pour poursuites malveillantes, fausse arrestation et autres motifs fédéraux et étatiques, après que toutes les charges retenues contre lui aient été rejetées par le tribunal du comté de Broward, le vendredi 6 septembre 2024.

En raison de cette action perçue comme hostile, Jacobs a juré de déposer une plainte contre le maire de Pembroke Park, Ashira Mohammed, et l’ancien chef de la police, Ra Shana Dabney-Donovan, réclamant des millions de dollars.

« Maire Ashira Mohammed, vous et votre ancien chef de police allez être poursuivis en justice pour des millions de dollars pour avoir diffamé et calomnié de manière inappropriée, formulé de fausses allégations et organisé le dépôt de fausses accusations criminelles contre le commissaire Geoffrey Jacobs », a déclaré Pizzi.

Mohammed a déclaré au Miami Herald que malgré la décision du tribunal, Jacobs est toujours un « fléau » violent pour la ville.

« Le commissaire Jacobs est un fléau pour Pembroke Park depuis le moment où il a pris ses fonctions », a déclaré Mohammed dans une déclaration écrite. « Son comportement abusif et ses accusations extravagantes continuent de coûter cher aux contribuables de Pembroke Park, tant sur le plan financier que opérationnel, car il chasse les bonnes personnes qui travaillent pour notre ville. »

Elle a souligné qu’il était « grand temps » qu’il soit démis de ses fonctions.

Selon le site Internet du tribunal de Broward, l’affaire pénale de Jacobs a été classée jeudi parce que les procureurs ont refusé de poursuivre. Il a été accusé d’avoir fait un faux rapport de crime.

L’affaire fait suite à une réunion publique chaotique en novembre au cours de laquelle la police a fouillé Mohammed devant les caméras de télévision.

Peu de temps avant la réunion, Jacobs a appelé la ligne non urgente du bureau du shérif de Broward et le département de l’application de la loi de Floride, selon une déclaration de cause probable, car il a dit qu’il croyait que Mohammed était armé et qu’il avait peur pour sa vie.

Dabney-Donovan, le chef de la police, a été informé du danger perçu et l’a dit à la commission en privé. Mohammed, convaincue qu’elle n’avait pas d’arme sur elle, a exigé d’être fouillée devant le public.

Le chef de la police l’a fouillée ainsi que son sac à main pendant que les caméras tournaient – ​​aucune arme n’a été trouvée.

Bien que les accusations criminelles aient été abandonnées, Jacobs est toujours confronté à des poursuites judiciaires pour d’autres fautes présumées dans l’exercice de ses fonctions et pourrait bientôt faire l’objet d’un procès.

Face à d’autres scandales

Jacobs a été au centre d’accusations pendant son mandat de maire de Pembroke Park et maintenant en tant que commissaire. Il a été accusé de racisme, de sexisme et de détournement de fonds municipaux.

Jeudi, l’inspecteur général de Broward a annoncé que Jacobs, alors qu’il était maire en 2022, avait dépensé illégalement l’argent des contribuables pour louer un yacht pour une fête de fin d’année annuelle.

Il a utilisé sa carte de crédit municipale pour verser un acompte de 3 950 $ pour la location, la facture totale s’élevant à 10 575 $. Le rapport de l’inspecteur général a déclaré que Jacobs avait enfreint la loi en n’impliquant pas la commission municipale ou le gérant pour un achat de plus de 10 000 $.

L’ancien directeur des finances et du budget a également été impliqué dans le détournement de fonds.

Mais Jacobs et Pizzi affirment qu’il n’a jamais approuvé le prix.

Pendant ce temps, l’ancienne chef de la police Dabney-Donovan continue d’affirmer que son licenciement était une couverture pour cacher la discrimination et les représailles à son encontre – et qu’une grande partie de ces actes provenaient de Jacobs.

Elle a déposé une plainte auprès de la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi, qui enquêtera sur ses allégations de discrimination ou lui donnera le droit de poursuivre Pembroke Park devant un tribunal fédéral.

Son avocat, Stephan Lopez, a déclaré au Herald vendredi qu’ils étaient impatients d’avoir la chance de poursuivre la ville et Jacobs.

«[Jacobs] « La ville a été ridiculisée », a déclaré Lopez. « Nous prévoyons de déposer une plainte fédérale pour traitement disparate basé sur la race et le sexe. »

Dans sa plainte pour discrimination, Dabney-Donovan a affirmé que Jacobs avait utilisé les mots « recrutement diversifié » en référence au fait qu’elle était la première policière et cheffe de police noire de Pembroke Park. Il aurait également publié des messages racistes à son sujet sur les réseaux sociaux.

Jacobs fait face à une action en justice intentée par l’ancienne procureure de la ville, Melissa Anderson. La situation n’a pas encore été résolue.

Elle allègue que la ville – et plus particulièrement Jacobs – a maintenu un environnement de travail hostile, l’a discriminée en raison de son sexe et a violé la loi sur les droits civiques de Floride.

Anderson, qui est lesbienne, a accusé Jacobs de mener « une campagne de discrimination et de harcèlement » à son encontre. Il l’aurait traitée de « p***** de c***** » et lui aurait dit à plusieurs reprises de « se taire » et de « se faire foutre ».

Il lui a également envoyé un TikTok qu’elle a jugé misogyne, homophobe et menaçant.

Au moment du dépôt de la plainte en mars, Pizzi a déclaré au Herald que Jacobs niait tout acte répréhensible et croyait qu’il y avait une vendetta contre lui.