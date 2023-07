Le commissaire de la SEC, Greg Sankey, veut une action fédérale sur NIL

NASHVILLE, Tenn. – Le commissaire de la SEC, Greg Sankey, a insisté lundi sur le « patchwork » de lois d’État NIL, y compris dans l’empreinte de la SEC, et l’a qualifié de « course vers le bas au niveau de la législature de l’État ». Voici ce que vous devez savoir :

Un mois après avoir personnellement fait pression sur le Congrès pour une norme nationale, Sankey ne semblait pas sûr que cela se produirait, mais se concentrait toujours dessus.

Sankey a souligné qu’il ne s’agissait pas d’éliminer les droits NIL pour les athlètes, mais il l’a décrit comme le rendant équitable pour les athlètes.

Sankey s’exprimait à l’ouverture des journées médiatiques de la SEC, qui, selon lui, se tiendraient l’année prochaine à Dallas, pour sonner la première année avec l’Oklahoma et le Texas dans la ligue.

Une photo de la scène lors des journées médiatiques de la SEC, sûrement la seule sur votre chronologie aujourd’hui. pic.twitter.com/MspABgsVJP – Seth Emerson (@SethWEmerson) 17 juillet 2023

Pourquoi Sankey veut-il toujours une action fédérale ?

Sans loi fédérale NIL, les législatures des États du pays ont promulgué des lois distinctes, qui vont plus loin que les règles de la NCAA. La loi NIL du Texas empêche essentiellement la NCAA d’appliquer ses propres règles. La loi, signée en mai, décrit les moyens par lesquels les athlètes peuvent profiter de leur NIL et leurs écoles peuvent les aider ; il comprend une clause qui interdit à la NCAA ou à ses conférences de punir les écoles qui profitent des droits en vertu de la loi du Texas. La loi NIL du Missouri permet aux entraîneurs de participer aux négociations entre les athlètes et les entités. Les règles de la NCAA ne le permettent pas. L’Arkansas et l’Oklahoma ont des lois d’État régissant le NIL qui entrent en conflit avec les règles de la NCAA.

Sankey et des représentants de chacune des 14 écoles SEC actuelles, dont Nick Saban, se sont rendus à Washington, DC, début juin pour rencontrer les dirigeants du Congrès.

« La question de savoir si une action du Congrès est réalisable est un sujet de débat. Beaucoup de débats », a déclaré Sankey. « Ce sont des questions non partisanes qui méritent une solution non partisane. Nous avons la responsabilité de chercher une résolution au Congrès. Seul le Congrès peut résoudre ces problèmes de manière adéquate.

Qu’est-ce que Sankey veut que le Congrès fasse ?

D’une part, Sankey a décrit cela comme une question d’équité.

« Il ne s’agit pas de supprimer ce nouveau nom, cette image et ces opportunités de ressemblance. À bien des égards, cela a été un net positif pour les jeunes », a déclaré Sankey. «Mais nous savons tous qu’il y a eu des histoires de promesses faites mais non tenues, d’incitations offertes mais non faites, de promesses vides. … La réalité est que nos étudiants-athlètes méritent mieux qu’un patchwork de lois d’État.

Mais Sankey a passé une partie de son discours de lundi à ressembler à de nombreux administrateurs d’université au cours des dernières années : critiquant la loi sur le partage des revenus qui a été introduite en Californie, ainsi que le mouvement visant à faire des athlètes des employés de leurs écoles.

« Les efforts pour simplement renverser le modèle collégial compromettent les opportunités de milliers d’étudiants-athlètes pour les décennies à venir », a déclaré Sankey.

Pourquoi les journées médiatiques de la SEC iront-elles à Dallas l’année prochaine ?

C’est une bonne façon de sonner l’arrivée de l’Oklahoma et du Texas, dont les contingents médiatiques considérables auront un voyage plus facile. Mais cela ne signifie pas que d’autres événements phares se déplacent vers l’ouest: Sankey a déclaré en juin qu’il s’attendait à ce que le match de championnat de la SEC reste à Atlanta dans un avenir prévisible et ne cherchait pas à le déplacer. Les journées des médias, cependant, ont été déplacées ces dernières années, notamment à Nashville cette année et à Atlanta l’année dernière.

(Photo de Greg Sankey : Steve Roberts / USA Today)