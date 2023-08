Le commissaire de la SEC, Greg Sankey, étouffe les spéculations sur une nouvelle expansion

Le commissaire de la SEC, Greg Sankey, a déclaré mardi que sa conférence ne cherchait pas à intervenir dans la phase de réalignement actuelle et que ses présidents et chanceliers se sont rencontrés et ont convenu qu’ils étaient satisfaits de la liste de 16 équipes une fois que l’Oklahoma et le Texas se joindraient l’année prochaine. Voici ce que vous devez savoir :

Sankey a parlé publiquement pour la première fois depuis l’implosion du Pac-12, avec quatre équipes allant au Big 12 et deux autres équipes allant au Big Ten, et depuis que les administrateurs de l’État de Floride ont essentiellement déclaré qu’ils cherchaient à sortir de l’ACC.

Apparaissant sur le Paul Finebaum Show du réseau SEC, Sankey a déclaré que les dirigeants de la SEC se sont rencontrés vendredi : « Nous ne sommes pas au milieu des efforts actuels du mouvement. .. (Il est) très clair qu’il n’y a pas quelque chose que nous devrions rechercher ou engager dans notre propre niveau de recrutement.

Sankey a souligné que la SEC reste dans des États contigus. Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait changer, il a répondu: «Eh bien, pas que nous ayons vu en fonction des circonstances actuelles. … Nous n’avons pas besoin d’être dans quatre fuseaux horaires pour susciter l’intérêt sur la côte ouest. Ou vraiment à travers le monde.

Greg Sankey parle de travailler avec d’autres commissaires de conférence pour aider le football universitaire à se développer tout en conservant les traditions clés pic.twitter.com/2HghYsVRey – Paul Finebaum (@finebaum) 8 août 2023

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Faut-il croire Sankey ?

Il est peu probable que Sankey aurait parlé mardi après-midi si une nouvelle expansion de la SEC était imminente. Il apparaissait sur le réseau de la conférence et son porte-parole s’est assuré que les journalistes savaient que Sankey prendrait la parole. Essentiellement, c’était la façon dont Sankey et les présidents de la SEC essayaient d’atténuer les spéculations sur l’ajout de l’État de Floride ou de n’importe qui d’autre.

Pourtant, Sankey s’est donné une chance au cas où quelque chose changerait.

« Nous allons toujours être attentifs à ce qui se passe autour de nous, et peut-être y aura-t-il une opportunité », a déclaré Sankey. «Mais il doit y avoir un certain alignement philosophique. Et ce n’est pas quelque chose où nous recrutons activement d’autres institutions.

Sankey a déclaré à plusieurs reprises qu’il « ne recrutait pas activement » d’autres écoles. Il a dit qu’il avait répondu à des appels téléphoniques vendredi et samedi qui étaient du genre: « Que pensez-vous de cela? » tout en ajoutant: « Il n’y a personne qui m’appelle pour demander ou exiger l’entrée. »

Cela pourrait être perçu comme Sankey recherchant un détachement public au cas où d’autres écoles apparaîtraient sur le radar de la conférence. Mais au milieu des spéculations sur l’État de Floride essayant de sortir de l’ACC, avec peut-être d’autres écoles de cette conférence essayant de sortir de leur accord d’octroi de droits, les commentaires de Sankey renforcent le fait que la SEC ne pense pas que cela se produise de si tôt.

Qu’en est-il du rôle de la SEC dans le démarrage de cela ?

Il y a deux ans, la SEC a ajouté l’Oklahoma et le Texas, qui sont perçus comme un tremplin pour cette course aux super conférences. Un an plus tard, le Big Ten a ajouté l’USC et l’UCLA, puis cette année est venue l’implosion du Pac-12.

Sankey a fait allusion aux mouvements de la SEC en réfléchissant à ce que c’était que de regarder les événements de vendredi.

« Ce n’était pas un de ces grands sentiments de travailler dans le sport universitaire d’après mon expérience », a déclaré Sankey. « J’assume la responsabilité là où nous avons fait des pas. Mais il y avait quelque chose de différent la semaine dernière à propos des questions encore posées sur l’existence de la conférence Pac-12, compte tenu de sa longue et riche histoire.

(Photo: Dale Zanine / États-Unis aujourd’hui)