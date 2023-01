Le commissaire de la police métropolitaine présente un plan pour relever les normes de la force

Le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, a publié son plan pour améliorer les normes et rétablir la confiance dans la force.

Rowley, qui a succédé à Dame Cressida Dick en septembre de l’année dernière, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il avait élaboré un “plan pratique pour renverser la situation” après qu’un chien de garde a découvert que les systèmes anti-corruption de la force étaient inadéquats et un examen accablant de les procédures disciplinaires ont révélé que les officiers et le personnel s’en sortaient avec une faute et enfreignaient la loi.

Dans un communiqué vendredi, il a déclaré: “Cette semaine, nous avons condamné l’effroyable criminalité de David Carrick et partagé les occasions manquées pendant de nombreuses années d’avoir pris des mesures.

«Je sais que nos communautés ont besoin de voir une réforme dans le Met, sur les questions de normes et de culture, mais aussi sur la façon dont nous faisons plus pour réduire la criminalité.

« Les deux prochaines années sont cruciales – de l’adoption de nouvelles technologies et méthodes à la réalisation de nos objectifs et à l’investissement dans notre personnel. Ceux que nous servons, ainsi que nos propres collaborateurs, attendent à juste titre les normes les plus élevées.

« Je suis déterminé à regagner la confiance des Londoniens. Nous pouvons réussir grâce aux hommes et aux femmes dévoués, honnêtes, souvent héroïques, qui constituent la grande majorité du Met. Notre travail a commencé, mais je dois être franc. Nous ne pouvons pas réaliser les réformes profondes nécessaires rapidement ou sans l’aide et le soutien continus de la police au sens large, des politiciens, des organisations partenaires et, surtout, des communautés.

Plus de détails bientôt…