Le commissaire de la police de Détroit critique le chef de « Pinocchio » pour avoir induit le public en erreur sur les actions meurtrières du policier | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Un commissaire de police de Détroit accuse le chef James White d’avoir trompé le public au sujet d’un policier qui a frappé un homme âgé à l’extérieur d’un bar de Midtown le mois dernier.

L’homme, Daryl Vance, 70 ans, est décédé plus tard des suites de ses blessures.

Le commissaire Ricardo R. Moore a déclaré que White avait radicalement changé le récit entourant l’incident après qu’il soit devenu clair que Vance était dans un état grave.

« Il s’agit de corruption policière au plus haut niveau de l’organisation », a déclaré Moore. Horaires du métroaffirmant que White « couvrait manifestement l’officier » au début.

Dans une lettre adressée à White lundi matin, le commissaire Moore a déclaré que le chef avait commis « une mauvaise conduite policière… fondée sur la malhonnêteté, la tromperie et un abus de votre autorité ».

« Le moral de la police, la confiance du public sont les facteurs primordiaux », a écrit Moore. « Comment les médias et le public peuvent-ils avoir confiance dans un chef de police du type Pinocchio qui les trompe ? »

Vance était sous assistance respiratoire avant de mourir le mois dernier.

Dans une longue réponse, White a rejeté la plainte de Moore comme « une démarche de recherche de pertinence » et « juste un autre exemple du caractère non professionnel auquel on s’attend désormais » de la part du commissaire. (Voir la réponse complète de White ci-dessous)



White a initialement suspendu l’officier Juwan Brown avec salaire après avoir frappé Vance à la mâchoire à l’extérieur du Garden Bowl le 1er septembre, le faisant tomber et se cogner la tête. Brown a laissé le corps sans vie de Vance étalé le long de Woodward Avenue et n’a pas prodigué de soins médicaux avant l’arrivée du personnel d’urgence. un témoin a dit Horaires du métro le mois dernier.

Dans un communiqué de presse deux jours plus tard, White a déclaré que Vance avait semblé frapper l’officier à la tête, incitant Brown à frapper « l’individu au niveau de la mâchoire ».

White a répété ce récit dans une note interne du 11 septembre, affirmant que Vance « était devenu verbalement combatif, physiquement agressif et menaçant ».

« En fin de compte, l’agent Brown a physiquement engagé M. Vance afin d’obtenir sa conformité », lit-on dans la note de White. « En réponse, M. Vance s’est dirigé vers l’agent Brown, le frappant au visage. L’agent Brown a contré l’agression de M. Vance en lui donnant un coup de main au visage, le faisant tomber en arrière par-dessus le trottoir menant à la rue, se cognant l’arrière de la tête sur le trottoir.

Quatre jours plus tard, White a écrit une note au Conseil des commissaires de police qui était radicalement différente, affirmant que Brown était également combatif, « avait aggravé la situation » et avait dit à Vance « qu’il se briserait la mâchoire » et « l’assommerait ».

Le nouveau récit de White était plus proche de ce qu’un témoin a décrit. Horaires du métro. Le témoin a déclaré que l’officier était agressif et « s’est affronté » à deux reprises avec Vance, qui « se déplaçait lentement » en raison de son âge. Après que Vance ait semblé se jeter sur Brown, le policier l’a poussé, s’est redressé à nouveau, puis lui a donné un coup de poing à la mâchoire, le faisant tomber en arrière d’un trottoir sur une place de parking le long de Woodward, a déclaré le témoin.

« L’agent Brown n’a pas réussi à désamorcer la situation et a plutôt aggravé la situation en tendant la main et en touchant la taille du citoyen », a écrit White dans la note. « Les deux individus ont adopté une position de combat. L’agent Brown a dit au citoyen qu’il se briserait la mâchoire ou qu’il pourrait continuer son chemin. L’agent Brown a en outre déclaré qu’il allait l’assommer. Le citoyen a dit à l’agent Brown de ne plus le toucher et, en réponse, l’agent Brown a tendu la main pour toucher les épaules du citoyen. Le citoyen a paré le contact de l’agent Brown, puis l’a frappé au visage. L’agent Brown a répliqué en donnant un coup de poing au visage du citoyen tout en avançant vers lui.

Dans la note, White recommandait que Brown soit suspendu sans salaire.

Vendredi, les commissaires ont voté 8-2 en faveur de la suspension de Brown sans salaire.

La police de l’État du Michigan enquête sur les actions de Brown.

Dans sa lettre à White, Moore a déclaré que le chef de la police avait menti au public dans le passé au sujet des actions de ses agents.

« Ce n’est pas la première fois que vous faites cela », a écrit Moore. « La première fois que j’ai été témoin d’une conduite inappropriée de cette nature, c’était lors d’une séance à huis clos d’une réunion du Conseil des commissaires de police. Vous avez tenu une conférence de presse et avez déclaré au public que les actions des policiers étaient justifiées contre une femme, Ki’Azia Miller, qui souffrait d’une crise de santé mentale (elle a été abattue par la police). Vous avez ensuite tenté de suspendre trois (3) membres sans salaire.

La réponse complète de White à Horaires du métro:

« La conduite du commissaire Moore dans cette dernière démarche visant à rechercher la pertinence des gros titres n’est qu’un autre exemple du manque de professionnalisme que l’on attend de ce membre de la Commission. Ce faisant, le commissaire Moore tente de détourner l’attention du public des récentes lacunes de la Commission. , dont au moins certains font désormais l’objet d’une enquête du BIG, notamment un arriéré de plus de 600 plaintes de citoyens et la récente arrestation d’un ancien président du conseil d’administration. Les citoyens méritent mieux, et j’espère sincèrement que les médias verront à travers ses tentatives d’induire le public en erreur sous couvert de « surveillance ».

Dans le courriel qu’il m’a envoyé, le commissaire Moore a allégué que le ministère avait publié un communiqué de presse affirmant que la personne ayant récemment eu recours à la force avait donné un coup de tête à un agent. Cette affirmation est fausse. Nulle part dans le communiqué de presse il n’était allégué que M. Vance avait donné un coup de tête à l’agent impliqué.

En fait, la déclaration indiquait que « la vidéo. . . semble montrer que l’individu a frappé le policier à la tête et que le policier répond en frappant l’individu au niveau de la mâchoire. Cela a été étayé par l’examen de la vidéo et pris en compte lors de la rédaction de la déclaration préliminaire. Comme pour tout incident critique, notre objectif est de diffuser les faits le plus rapidement possible afin que le public soit informé. Nous publions des déclarations sachant que des faits supplémentaires seront découverts au fur et à mesure du déroulement de l’enquête. Comme indiqué dans la déclaration, j’ai immédiatement suspendu le membre concerné en vertu du contrat DPOA. Cela a ensuite été consigné dans une note à usage interne, spécifiquement pour garantir que le changement de statut de service de l’agent était correctement enregistré.

Après une enquête initiale, j’ai pris d’autres mesures contre le policier pour le faire suspendre sans solde, ce que la Commission a approuvé.

Le commissaire Moore s’est donné beaucoup de mal pour ne pas souligner plusieurs faits, notamment le fait que (1) les superviseurs du DPD ont évoqué ce recours à la force auprès de la haute direction ; (2) que le DPD a retiré des vidéos et d’autres preuves et a immédiatement suspendu l’agent avec salaire ; (3) que le DPD a publié une déclaration publique à la suite de l’incident sur la base de ce qu’il avait recueilli à l’époque ; (4) que le DPD a rédigé des mémorandums concernant l’incident et a finalement porté cette affaire devant la Commission pour que l’agent soit suspendu sans solde ; (5) que la DPD a fait une présentation publique au Conseil sur cette question ; (6) que le DPD a renvoyé cette affaire à la police de l’État du Michigan pour enquête ; et (7) et que le DPD mène également une enquête administrative parallèle sur les actions de l’agent.

Plus inquiétant encore est l’affirmation du commissaire Moore selon laquelle il s’agirait d’une « dissimulation » basée sur un communiqué de presse rendu public par le ministère et des documents que le ministère était chargé de créer concernant les mesures administratives prises contre l’agent. Le commissaire Moore affirme que les deux documents se contredisent. Ce n’est pas vrai. La deuxième note était plus détaillée parce qu’elle devait être communiquée à la Commission avant une audience au cours de laquelle le Ministère aurait le fardeau de démontrer que l’incident était tel qu’il nécessitait la suspension sans solde d’un agent. L’idée selon laquelle le ministère aurait tenté de dissimuler une mauvaise conduite en rédigeant des communiqués de presse et des notes décrivant les fautes est une pure contradiction. En ce qui concerne les allégations du commissaire Moore concernant l’enquête Ki’Azia Miller : les actions d’un agent peuvent être légalement justifiées, mais en même temps ne pas être conformes aux attentes et aux valeurs de ce ministère. Cela est illustré par le fait que le bureau du procureur a décidé de ne pas inculper les membres impliqués. Cependant, la décision du procureur dans cette affaire ne dégage pas le ministère de sa responsabilité de tenir les membres responsables des violations administratives des propres politiques et procédures de ce ministère. L’ironie ici est que je suis obligé de justifier la tenue des membres responsables devant un membre de l’organisme de surveillance, qui a eu de nombreuses occasions de m’interroger sur ces décisions dans le forum public qu’offrent les réunions du conseil d’administration.

L’intention du commissaire Moore avec son courriel est donc claire. Malheureusement, malgré tout cela, le commissaire Moore obtient exactement ce qu’il souhaite : un titre, qu’il soit factuel ou non.

J’exhorte le commissaire Moore à concentrer ses efforts sur les questions qui relèvent de sa responsabilité en vertu de la Charte – par exemple, les plus de 600 plaintes en souffrance du BEC, la rapidité des enquêtes du BEC et le décorum du Conseil lors des réunions.

Le ministère continuera d’être transparent avec la communauté dans tous les incidents impliquant des agents, en leur fournissant les informations les plus récentes dès qu’elles seront disponibles.

