Le commissaire de la NFL se prononce sur Détroit et rédige les attentes de l’événement

Même si les Lions de Détroit sont au cœur d’une saison éliminatoire extraordinaire, l’enthousiasme grandit pour le repêchage d’après-saison de la NFL qui devrait avoir lieu ce printemps au centre-ville de Détroit et attirer potentiellement plus de 300 000 visiteurs.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, s’est lui-même rendu au Ford Field mercredi pour un “Pregame Huddle” en prévision du week-end de repêchage du 25 au 27 avril, où en plus des équipes faisant leur choix pour les joueurs, les membres du public peuvent venir pour divers jeux interactifs. , défis sportifs, concerts et expositions.

Assis devant un public de plus de 600 personnes, dont la plupart étaient présentes pour une réunion de partenariat du Detroit Metro Convention and Visitors Bureau, Goodell a discuté sur scène avec Mike Tirico de NBC Sports à propos de l’arbitrage de la NFL, de l’enthousiasme du football à Detroit et des raisons pour lesquelles le repêchage a cessé d’avoir lieu. à New York et pourquoi il arrive à Détroit.

Plus tard, Tirico a discuté avec le président-directeur général des Lions, Rod Wood, ainsi qu’avec plusieurs ambassadeurs de la ville, de leurs attentes quant à l’impact du repêchage.

Voici quelques points à retenir et faits clés qui ont émergé pendant l’événement et dans les coulisses :

Plus de 300 000 visiteurs sont attendus

Au moins 300 000 visiteurs sont attendus à Détroit pour le week-end de repêchage, sur la base de la participation au repêchage de la NFL 2023 à Kansas City, mais il y aura probablement une fréquentation encore plus importante car Détroit – contrairement à Kansas City – se trouve à 4 heures et demie de route de six autres. Villes des équipes de la NFL (Cleveland, Cincinnati, Chicago, Indianapolis, Pittsburgh et Buffalo).

Quand les détails de l’événement de repêchage de la NFL seront publiés

Les calendriers des événements et les détails du repêchage de Détroit ne devraient pas être publiés avant le Super Bowl. Mais les activités auront probablement lieu sur le Campus Martius, sur Hart Plaza et sur Woodward Avenue, les spectacles en direct étant probablement répartis entre le Campus Martius et Hart Plaza.

Les repêchages précédents de la NFL ont présenté un large éventail d’activités et d’attractions publiques, en plus du processus de sélection des joueurs.

“Ce que nous prévoyons, c’est que Hart Plaza sera un punt, une passe, un coup de pied, un sprint de 40 mètres, un flag-football et tous les trucs interactifs”, a déclaré aux journalistes Claude Molinari, président et directeur général du bureau des congrès et des visiteurs.

“Et puis le Campus Martius serait probablement l’endroit où se trouverait la scène principale du projet, où le commissaire saluerait les gens. Et puis il y aurait d’autres choses sur Woodward Avenue en direction du Fox Theatre et en direction de la rivière.”

Pourquoi le projet de quitter New York était la bonne décision

Goodell a déclaré que la décision de quitter New York et de se dérouler dans d’autres villes d’équipes de la NFL, à partir de 2015, s’est avérée être une excellente décision.

Le repêchage avait eu lieu chaque année au Radio City Music Hall, mais une année, un conflit d’horaire a menacé de repousser l’événement au mois de juin.

Depuis qu’elles ont quitté New York et sont parties en tournée, les différentes villes hôtes du repêchage de la NFL ont « pris le relais et créé leur propre marque de repêchage, leur propre style, leur propre approche », a déclaré Goodell.

Détroit avait été pris en compte pour 2 projets précédents

Détroit a fait deux tentatives infructueuses pour accueillir le repêchage dans les années 2010 avant de finalement l’obtenir il y a deux ans pour 2024. Molinari a déclaré que la NFL n’avait pas donné de raisons précises pour lesquelles les offres précédentes de Détroit avaient échoué, bien qu’il ait déclaré qu’il pensait que le récent boomlet de la ville de Les nouvelles ouvertures d’hôtels ont joué un rôle important dans le choix de la ville cette fois-ci.

“Je pense cependant que le manque d’infrastructures hôtelières – en particulier au centre-ville – était l’un des défis pour nous, et le fait que nous ayons pu ajouter plus de 1 000 chambres d’hôtel depuis l’échec du précédent projet (d’offre) était également un grand facteur”, a déclaré Molinari. “Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais notre situation est bien meilleure qu’avant.”

Certains des hôtels les plus récents incluent le Godfrey Hotel de 227 chambres à Corktown et les hôtels Cambria de 158 chambres et ROOST de 117 chambres au centre-ville.

“L’esprit positif” des Lions a contribué à décrocher le repêchage cette année

Goodell a déclaré que l’organisation des Lions, avec son « esprit positif », mérite beaucoup de crédit pour avoir aidé Detroit à finalement décrocher le repêchage.

“Ils croyaient que cette communauté devait être sur scène et ils l’ont poursuivi de manière très agressive”, a déclaré Goodell. “Ils ont rassemblé le monde des affaires ainsi que le secteur public, et le leadership ici a été extraordinaire.”

Le partenariat public-privé derrière le repêchage de Détroit comprend la Commission des sports de Détroit, les Lions et le bureau des congrès et des visiteurs, ainsi que les entreprises sponsors Rocket Companies, Blue Cross Blue Shield of Michigan, Flagstar Bank, General Motors, Huntington National Bank, Penske. Corp. et PNC Bank.

Les téléspectateurs virtuels pourraient dépasser les 60 millions

Goodell s’attend à ce que le repêchage apporte beaucoup d’attention positive et de visibilité à Detroit de la part des visiteurs ainsi que des millions de personnes attendues pour regarder l’événement à domicile.

“Nous voulons que vous le fassiez à la manière de Détroit”, a-t-il déclaré. “Laissez les gens comprendre ce qu’est Détroit. Et vous n’obtiendrez pas une plus grande plateforme – notre projet ici atteindra probablement 60 à 70 millions de personnes au cours des trois jours. Il n’y a pas beaucoup d’occasions de le faire.“

Et à propos de cet appel des officiels de la NFL

Tirico a posé une question à Goodell sur l’arbitrage de la NFL, un sujet sensible à Détroit depuis que l’appel très controversé d’un arbitre concernant un joueur se déclarant éligible a entraîné la défaite des Lions 19-20 contre les Cowboys de Dallas le 30 décembre.

“Écoutez, je suis fier de nos officiels”, a déclaré Goodell. “Je pense qu’ils font un travail extraordinaire. Ils ne sont pas parfaits – ils prennent des décisions en quelques secondes – mais ce que nous avons vu dans diverses circonstances cette année, sans entrer dans les détails, c’est qu’ils faites les choses correctement et ils sont toujours critiqués.

Il a ajouté : “Ce sont les gens qui travaillent le plus dur que j’ai vu, ils en sont très fiers. Je suis très fier de ce qu’ils font.”

Contactez JC Reindl : 313-222-6631 ou [email protected]. Suivez-le sur X @jcreindl.