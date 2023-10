Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, déclare que la ligue doit encore embaucher davantage d’entraîneurs-chefs des minorités

NEW YORK — Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré que la ligue devait encore embaucher davantage d’entraîneurs-chefs appartenant à des minorités.

Le dernier changement de règle visait à accroître les opportunités.

Les propriétaires ont voté mardi pour repousser d’une semaine les entretiens en personne avec l’entraîneur-chef jusqu’à ce que tous les matchs éliminatoires de la division soient terminés afin de ralentir le processus d’embauche.

« (La diversité, l’équité, l’inclusion) a reçu plus d’attention lors des réunions de nos propriétaires que probablement n’importe quel sujet dont nous avons discuté au cours des cinq dernières années, et je pense que cette concentration a été utile aux clubs ainsi qu’à nous tous, » a déclaré Goodell mercredi après la conclusion des rencontres d’automne de la ligue. « Notre compréhension des priorités, de la nécessité de le faire et de la manière dont nous pouvons le faire mieux. Je sais que l’accent est mis sur les entraîneurs-chefs, nous le comprenons, mais nous nous concentrons sur l’ensemble de la ligue. Comment pouvons-nous continuer à faire en sorte que la diversité fasse partie de notre ligue et nous rende meilleurs ?

« Et nous avons rendu compte des chiffres plus larges de diversité, tant au niveau de la ligue qu’au niveau des clubs, et il y a des progrès significatifs. Mais quand vous parlez de frustration, je suis probablement toujours frustré par le rythme des progrès. Droite? Ce n’est jamais assez pour le vôtre. Donc, nous savons évidemment que nous avons du travail à faire ici, et les clubs sont très concentrés là-dessus, et il doit s’agir d’un changement durable, et je pense que c’est là que réside l’appropriation.

Dasha Smith, directrice de la NFL, a déclaré que le bureau de la ligue et les 32 équipes étaient diversifiés à 50 %. Il y a six entraîneurs-chefs minoritaires, dont trois noirs. L’objectif de repousser les entretiens en personne d’une semaine est de créer davantage d’opportunités pour les candidats.

« Nous pensons que c’est un grand pas en avant et, encore une fois, cela améliore notre processus d’embauche et cela démarre évidemment ce cycle d’embauche », a déclaré le directeur de la ligue, Jonathan Beane.

BRADY ATTEND

Le propriétaire des Colts, Jim Irsay, a déclaré qu’il n’y avait eu aucune discussion lors des réunions sur l’approbation de l’offre de Tom Brady d’acheter un pourcentage des Raiders de Las Vegas. Brady est déjà copropriétaire des Las Vegas Aces de la WNBA, qui appartiennent également à Mark Davis. Brady aurait reçu un prix d’achat réduit pour entrer dans les Raiders.

« Le chiffre devait simplement être raisonnable par rapport au prix d’achat », a déclaré Irsay, qui est membre du comité des finances qui approuverait l’accord.

La NFL a créé il y a plusieurs mois un comité spécial sur la politique de propriété pour superviser ces questions. Goodell a déclaré qu’ils s’étaient rencontrés cinq fois au cours des 45 derniers jours.

«Ils ont travaillé dur», a déclaré Goodell. « Nous voulons que nos politiques en matière de propriété soient bonnes pour les propriétaires qui font partie de notre ligue, pour attirer de nouveaux propriétaires, en particulier sur la question de la diversité. Et aussi, nous l’avons déjà évoqué, d’anciens joueurs qui souhaitent investir dans notre ligue. Je pense que tout cela est une chose positive pour nous. C’est donc juste un exercice d’équilibre. J’espère qu’ils feront des recommandations d’ici la réunion de mars afin que nous puissions y donner suite soit lors de la réunion de mars, soit lors de la réunion de printemps.

POLITIQUE DE JEU

La ligue a récemment modifié sa politique de jeu pour augmenter la pénalité pour les paris sur la NFL et la réduire pour les paris sur d’autres sports. La ligue a également réduit les suspensions de plusieurs joueurs, dont le receveur des Lions Jameson Williams.

« Nous voulons essayer d’être aussi clairs que possible avec nos politiques », a déclaré Goodell. « J’ai entendu les commentaires de nos joueurs sur le fait de vraiment comprendre cela et d’essayer d’être un peu plus clair à ce sujet. C’est donc une initiative que nous avons entreprise. Nous avons évidemment rencontré le syndicat à ce sujet et nous voulions nous assurer qu’il était clair que si vous pariez sur la NFL, ce n’est pas acceptable. C’est la clé à retenir. Nous pensons évidemment que parier dans nos installations ou sur les affaires est quelque chose de inapproprié. Nous surveillons cela et nous avons en fait ajusté cette discipline pour qu’elle soit plus faible, mais l’autre parie sur la NFL et c’est la violation la plus grave que l’on puisse commettre. Et nous voulons nous assurer que les gens comprennent cela.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl

Rob Maaddi, Associated Press