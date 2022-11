Le commissaire de la NBA veut des excuses pour un poste “imprudent”, Kyrie Irving n’en offre aucune

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, veut des excuses et Kyrie Irving ne va toujours pas en donner.

Peu de temps après que le commissaire de la NBA a déclaré qu’Irving “avait pris une décision imprudente” en tweetant un lien vers un film contenant du matériel antisémite la semaine dernière, le garde des Brooklyn Nets s’est de nouveau arrêté avant de dire qu’il était désolé de l’avoir fait.

Irving a dit certaines choses dans “Hébreux aux nègres : réveillez l’Amérique noire” étaient faux, mais il n’a pas dit qu’il n’aurait pas dû publier un lien vers celui-ci.

“Je ne suis pas celui qui a fait le documentaire”, a déclaré Irving après l’entraînement des Nets.

Irving a de nouveau déclaré qu’il ne voulait pas de mal en publiant le tweet – qu’il a depuis supprimé – mais ne s’est pas excusé de l’avoir fait et a plutôt demandé aux journalistes pourquoi ils ne posaient pas de questions sur l’histoire des Noirs en Amérique.

“Où étiez-vous les gars en train de poser ces mêmes questions quand j’étais enfant en apprenant les événements traumatisants de mon histoire familiale et d’où je suis fier d’être venu”, a déclaré Irving, “et fier d’être ici et pourquoi quand je me répète que Je ne vais pas me retirer, cela n’a rien à voir avec le rejet d’une autre race ou d’un groupe de personnes.

“Je suis juste fier de mon héritage et de ce que nous avons vécu et du fait que cela m’a épinglé contre la communauté juive et je suis ici pour répondre aux questions de savoir si je suis désolé ou non pour quelque chose que j’ai fait ‘t créer et c’était quelque chose que j’ai partagé et je dis à tout le monde que je prends la responsabilité, que c’est là que je suis assis.”

Les commentaires de Silver étaient la deuxième déclaration que le bureau de la ligue a publiée sur la dernière controverse d’Irving, et la première dans laquelle Irving a été référencé par son nom.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, prend la parole lors d’une conférence de presse avant le premier match de la finale de la NBA 2022 entre les Golden State Warriors et les Boston Celtics à San Francisco. (Jeff Chiu/Associated Press)

Irving et les Nets ont annoncé mercredi, en collaboration avec l’Anti-Defamation League, que chacun donnerait 500 000 $ US à des causes anti-haine. Mais Silver a estimé qu’Irving devait aller plus loin.

“Bien que nous apprécions le fait qu’il ait accepté de travailler avec les Brooklyn Nets et l’Anti-Defamation League pour lutter contre l’antisémitisme et d’autres formes de discrimination, je suis déçu qu’il n’ait pas présenté d’excuses sans réserve et plus spécifiquement dénoncé le contenu ignoble et préjudiciable contenus dans le film qu’il a choisi de faire connaître”, a déclaré Silver.

Silver a ajouté qu’il rencontrera Irving en personne la semaine prochaine. La première déclaration de la ligue, clairement en référence au tweet d’Irving, a déclaré que “les discours de haine de toute sorte sont inacceptables et vont à l’encontre des valeurs d’égalité, d’inclusion et de respect de la NBA”.

Plus tôt cette semaine, la National Basketball Players Association a émis des sentiments similaires. La NBPA n’a pas non plus mentionné Irving par son nom; Irving est vice-président du syndicat et membre de son comité exécutif.