Le commissaire de la NBA, Adam Silver, réagit à la tourmente de l’ancre ESPN

PHOENIX – Habituellement, le commissaire de la NBA, Adam Silver, monte sur scène ici pour parler de l’état de la ligue et du succès des participants aux finales de la NBA.

Mais dans sa disponibilité médiatique avant le match 1 entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks, Silver est également intervenu sur ESPN traitant des troubles intérieurs impliquant les ancres de la NBA Rachel Nichols et Maria Taylor.

« C’est particulièrement malheureux que deux femmes de l’industrie soient confrontées l’une à l’autre », a déclaré Silver. « Rachel et Maria sont toutes les deux formidables dans ce qu’elles font. Ils travaillent extraordinairement dur.

Le New York Times a obtenu un enregistrement divulgué d’une conversation téléphonique lors de la bulle NBA de l’année dernière entre Nichols et Adam Mendelsohn, le conseiller de la star des Los Angeles Lakers LeBron James. Ensuite, Nichols a exprimé sa frustration qu’ESPN ait assigné Taylor aux finales NBA de l’année dernière et a déclaré que c’était dans son contrat qu’elle aurait ces responsabilités. Après avoir fait l’éloge de Taylor, Nichols a fait valoir qu’ESPN l’avait fait sous la pression d’améliorer ses pratiques de travail racialement inclusives.

« Je souhaite à Maria Taylor tout le succès du monde – elle couvre le football, elle couvre le basket-ball », a déclaré Nichols dans un extrait audio publié par le Times. «Si vous devez lui donner plus de choses à faire parce que vous ressentez de la pression à cause de votre record de longue date en matière de diversité – que, soit dit en passant, je connais personnellement du côté féminin – allez-y. Trouvez-le simplement ailleurs. Vous n’allez pas le trouver chez moi ou m’emporter mon truc.

Nichols a continué d’animer l’émission « The Jump » d’ESPN cette saison tandis que Taylor a animé « NBA Countdown ». Alors que le contrat de Taylor doit expirer dans trois semaines, ESPN a remplacé Nichols par Malika Andrews pour des fonctions secondaires pour la finale de la NBA. Le rapport du Times a également déclaré qu’ESPN avait suspendu le producteur de vidéo numérique qui avait déclaré au service des ressources humaines du réseau qu’elle avait partagé la vidéo avec Taylor. La productrice, une femme noire, a été suspendue deux semaines sans salaire et a depuis quitté l’entreprise.

« J’aurais pensé qu’au cours de la dernière année, peut-être à travers des conversations incroyablement difficiles, ESPN aurait trouvé un moyen de pouvoir y remédier. Évidemment non », a déclaré Silver. «Je dois également dire que ces problèmes ne sont pas propres à ESPN. Comme je l’ai dit, la ligue travaille sur ses propres problèmes pour faire un meilleur travail avec la diversité. Ce n’est pas seulement dans le sport, mais dans les entreprises à travers l’Amérique, il y a un calcul en cours. »

Bien que Silver ait exprimé « sa confiance dans la direction d’ESPN et bien sûr dans mes collègues de Disney », il a déploré que les problèmes des réseaux se soient déroulés publiquement plutôt qu’à huis clos.

« Ce que nous voyons dans ESPN, c’est une chose de parler des principes autour de la diversité et de l’inclusion, c’est autre chose quand il s’agit du travail spécifique de quelqu’un et de la façon dont cela est géré », a déclaré Silver. « Ce que j’ai appris en traitant ces problèmes en NBA, c’est qu’ils sont incroyablement complexes. Il n’y a pas de solution miracle ici, et ils nécessitent un effort très laborieux pour amener les gens dans la salle et résoudre ces problèmes en parlant beaucoup d’eux, puis en en parlant encore plus, et en créant un climat où les gens se sentent à l’aise de dire à quoi pensent-ils lorsque les gens ont le bénéfice du doute, en particulier les employés de longue date qui sont en règle, que lorsqu’ils font des commentaires, que les gens reconnaissent que les gens font des erreurs.

« Les carrières ne devraient pas être effacées par un seul commentaire. Nous devrions juger les gens en fonction du contexte plus large de leur travail, de qui ils sont et de ce que nous savons d’eux. »

La saison NBA compressée a-t-elle contribué aux blessures ?

Silver a passé les sept premières minutes d’une déclaration d’ouverture de 10 minutes sur les défis du calendrier compressé de 72 matchs de la NBA.

« Cela a été un énorme fardeau physique et émotionnel pour tout le monde », a déclaré Silver. « Je pense que nous le voyons tous les jours. Il y a eu beaucoup de discussions autour des blessures. En mettant de côté les données spécifiques pendant une seconde, je n’ai aucun doute que le stress supplémentaire, encore une fois physique et émotionnel, sur eux contribue aux blessures.

Mais cela signifie-t-il que Silver regrette d’avoir commencé la saison 2020-21 seulement 71 jours après que les Lakers de Los Angeles ont remporté un titre NBA dans la bulle du campus ?

« Je maintiens toujours que, en équilibrant tous ces différents problèmes, c’était toujours le meilleur résultat d’une variété de décisions impopulaires », a déclaré Silver. « Mais ce n’est pas clair et j’accepte les critiques. Ça fait partie du boulot, que ça vienne des joueurs ou des médias ou autres, et on verra. Peut-être qu’il faudra quelques années pour vraiment revenir sur cette saison pour vraiment comprendre ce que nous avons bien fait et ce que nous avons mal fait. »

La NBA a supervisé un record de neuf All-Stars manquant au moins un match en raison de blessures. Bien que le président de la National Basketball Players Association, Chris Paul, ait déclaré que le syndicat s’appuyait sur les commentaires des joueurs pour savoir comment et quand commencer cette saison, la star des Lakers LeBron James était parmi les joueurs vedettes les plus virulents à se demander si la NBA accordait la priorité à la récupération des revenus plutôt qu’à la santé des joueurs à la fois du coronavirus pandémie et naviguer à travers une saison comprimée.

Pourtant, la NBA a raccourci sa saison de 82 à 72 matchs de saison régulière tout en étant toujours préoccupée par la santé des joueurs.

« Le problème que nous essayons de résoudre est le fait que le repos fonctionne, franchement ? La gestion de la charge fonctionne-t-elle ? » dit Argent. « Il existe différentes théories à ce sujet. Ce qui est le plus surprenant, comme je l’ai dit, il ne s’agit pas seulement de blessures cette saison. Nous observons cette tendance à la hausse depuis plusieurs années. Et vous aimeriez croire qu’avec l’investissement, le niveau de sophistication, le nombre de médecins, la quantité d’analyses que nous examinons, les données que nous collectons que nous ne pouvions pas autrefois, qu’en mettant la pandémie de côté, nous aurions vu des améliorations et nous ne l’avons pas encore vu.

A quoi ressemblera la saison NBA 2021-22 ?

Silver n’avait pas de détails sur le début de la saison 2021-22 ou si elle comportera un calendrier de 82 matchs. Mais Silver était ferme sur deux choses.

Premièrement, Silver a précisé si la NBA organiserait des matchs d’exhibition internationaux.

« Il est clair que cela n’arrivera pas cet automne », a déclaré Silver. « Mais j’espère que ce sera l’année suivante. »

Deuxièmement, Silver a déclaré que la NBA continuerait une version d’un tournoi play-in.

« Dans l’ensemble, c’était très positif pour la ligue et les joueurs », a déclaré Silver. « Certes, il y a eu des suggestions sur certains ajustements que nous devrions envisager, mais encore une fois, je pense qu’une fois que nous l’aurons ramené à nos propriétaires pour un vote et que l’Association des joueurs se réunira et aura l’occasion de l’examiner, je m’attends à ce que ce soit continuer pour la saison prochaine.

Silver estimant que la NBA a enregistré une baisse de 33% de ses revenus, la ligue prévoit d’organiser des matchs la saison prochaine à pleine capacité.

Silver a parlé franchement des relations de la NBA avec la Chine

Silver a fait preuve à la fois de diplomatie et de franchise lorsqu’il a parlé des relations commerciales de la ligue avec la Chine, qui a examiné de près ses violations des droits de l’homme, censurant la liberté d’expression et les pratiques commerciales déloyales.

« Il est difficile de séparer ce qui se passe avec la NBA des problèmes géopolitiques plus larges entre les États-Unis et la Chine », a déclaré Silver. « Je pense qu’il reste important, en particulier lorsque les tensions sont élevées entre les gouvernements, que nous favorisions ces relations sportives, éducatives et culturelles. »

Des tensions sont apparues au cours de la saison 2019-2020 lorsque l’ancien directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, a tweeté son soutien aux manifestants de Hong Kong peu de temps avant que les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets ne jouent une paire de matchs de pré-saison à Shenzhen et à Pékin. Bien que Silver ait défendu la liberté d’expression de Morey et résisté aux pressions du gouvernement chinois pour le renvoyer, Silver a souligné que les opinions de Morey ne reflétaient pas celles de la NBA.

« Cela ne signifie certainement pas que nous bénissons tout ce qui se passe en Chine par quelque moyen que ce soit. Nous sommes à la base une entreprise américaine et nous suivons donc la politique du gouvernement américain », a déclaré Silver. « Mais je m’attends à ce que nous continuions à distribuer nos jeux en Chine via leur service, Tencent et d’autres, et que nous puissions jouer un rôle productif en aidant le peuple des États-Unis et le peuple chinois à mieux comprendre les uns les autres et voir que nous sommes tous des êtres humains et qu’il y a des points communs entre nous.

Quelle est la diversité des postes d’entraîneur-chef de la NBA ?

Silver a offert des critiques mitigées sur la façon dont la NBA a utilisé ses postes vacants d’entraîneur-chef d’intersaison pour améliorer sa diversité.

La NBA compte 10 entraîneurs-chefs noirs à la suite des récentes embauches avec les Dallas Mavericks (Jason Kidd), les Portland Trail Blazers (Chauncey Billups) et les Boston Celtics (Ime Udoka) après en avoir seulement sept cette saison.

« Nous avons vu des développements positifs là-bas en termes de nombre de postes vacants à pourvoir », a déclaré Silver. «C’est quelque chose qui nécessite une attention quotidienne. Donc, encore une fois, un mouvement positif dans cette direction, mais nous n’allons pas nous reposer sur nos lauriers là-bas. »

Quant aux femmes ? La NBA n’a pas d’entraîneur-chef féminin malgré le fait que l’assistante des San Antonio Spurs, Becky Hammon, ait organisé plusieurs entretiens d’embauche pour les postes vacants d’entraîneur-chef. Les New Orleans Pelicans, Orlando Magic et Washington Wizards ont encore des postes vacants, ce qui rend à la fois possible et peu clair si la représentation de la ligue s’améliorera.

« C’est un peu frustrant. C’est un domaine où même en regardant autour de la salle ici, vous aimeriez voir plus de femmes représentées dans la salle ici aujourd’hui, dans tous les aspects de notre entreprise », a déclaré Silver. «Nous avons historiquement fait plus de progrès sur la race plutôt que sur le genre. Mais je pense que ça commence à changer. C’est lent. C’est frustrant. Mais c’est le travail que nous devons faire chaque jour pour changer.