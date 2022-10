Le commissaire de la NBA, Adam Silver, espère poursuivre son partenariat avec Viacom18 pour étendre l’empreinte du basket-ball en Inde

Adam Silver, commissaire de la NBA, était un homme heureux avec la ligue jouant son tout premier match dans la région du golfe avec les vainqueurs de 2022 Milwaukee Bucks et Atlanta Hawks jeudi à l’Etihad Arena, Abu Dhabi, EAU comme l’un des meilleurs du monde la plupart des ligues poursuivent leurs plans d’expansion mondiale. Réitérant l’engagement de la ligue à amener le basket-ball de haut niveau en Inde, il a évoqué la possibilité de poursuivre le partenariat de la NBA avec Viacom18 pour amener bientôt la ligue à un public indien plus large.

En décembre de l’année dernière, la NBA et Vaicom18 Sports ont annoncé un partenariat pluriannuel pour proposer des matchs et des programmes NBA en direct aux fans en Inde via la télévision et le streaming over-the-top. Plus tôt dans la journée, Viacom18 Sports a annoncé que JioCinema diffusera en direct la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

“Nous cherchons à poursuivre le partenariat”, a répondu Silver à la question de News18 Sports sur la vision de la ligue pour l’Inde et a souligné que l’engagement des fans est l’objectif principal.

“Nous avons l’énorme intérêt des fans et en termes de changements dans la façon dont nous produisons le jeu, nous pensons qu’il existe de nombreuses nouvelles façons de nous engager avec les fans et l’un des avantages que nous avons en distribuant des jeux partout dans le monde est que nous voyons des progrès dans l’évolution des nouvelles idées de production… Je veux dire 200 marchés différents, évidemment pas seulement aux États-Unis, nous sommes en mesure d’essayer de tirer le meilleur parti de l’apprentissage et de travailler avec des entreprises technologiques pour vraiment réfléchir à la façon dont nous personnalisons ces jeux.

“Pour que sur votre marché, par exemple, nous parlions directement aux fans des choses qui les intéressent. Les gens peuvent faire leur propre sélection personnalisée en termes de joueurs, d’équipes, comme je l’ai dit angles de caméra, différentes langues qui [fans] peut écouter la télédiffusion, donc ce sont toutes les choses auxquelles nous pensons.

La NBA a visité les côtes indiennes en 2019 avec deux matchs à Mumbai avec les Indiana Pacers et les Sacramento Kings avant la pandémie et Silver a parlé de son intention de revenir bientôt en Inde. “Nous avons l’intention de revenir en Inde et encore une fois, c’était l’un des revers qui s’est produit avec la pandémie, comme vous vous en souvenez, c’était la chute juste avant que la pandémie ne frappe vraiment le monde entier”, a-t-il déclaré.

Silver a également longuement parlé de la première visite de la NBA au Moyen-Orient et de l’histoire du basket-ball dans la région. “J’ai eu l’occasion ces derniers jours de parler de l’histoire de la NBA Basketball au Moyen-Orient, nous la retraçons essentiellement il y a environ 100 ans. Les missionnaires ont amené le jeu des États-Unis d’abord au Liban, qui est encore aujourd’hui une locomotive du basket-ball.

Le premier magasin de la NBA aux Émirats arabes unis

Plus tôt dans la journée, Silver, aux côtés de Dominique Wilkins, neuf fois étoile de la NBA, a ouvert le premier magasin NBA des EAU au Yas Mall d’Abu Dhabi.

C’est bien plus qu’un magasin. Je pense avoir cette présence ici, non seulement pour vendre les dernières et meilleures marchandises, mais aussi pour avoir un espace ici, un élément permanent, où nous pouvons avoir des conférenciers, des présentoirs et des expositions pour montrer aux gens ce que nous faisons pour apporter le match ici à Abu Dhabi », a déclaré Silver lors de l’ouverture.

Wilkins a ajouté: «Ce magasin est plus une déclaration que le basket-ball pourrait être joué n’importe où dans le monde. J’ai visité beaucoup de villes mais je n’ai jamais vu une ville plus belle qu’Abu Dhabi.

