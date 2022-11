Le commissaire de la NBA, Adam Silver, dit qu’il ne croit pas que Kyrie Irving soit antisémite

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, n’a “aucun doute” que le garde de Brooklyn suspendu Kyrie Irving n’est pas antisémite, a-t-il déclaré lors d’une conférence jeudi, tandis que LeBron James s’est rendu sur Twitter pour défendre son ancien coéquipier dont le statut avec les Nets reste un mystère.

Ces développements ont suivi le co-fondateur de Nike, Phil Knight, qui a déclaré à CNBC, dans une interview diffusée plus tôt jeudi, que la relation entre le géant de la chaussure et Irving est probablement rompue pour de bon.

Silver a rencontré Irving plus tôt cette semaine, et il a déclaré aux participants à la conférence Sports Business Journal Dealmakers à Washington qu’il était sorti de cette conversation en pensant que la situation était “incroyablement malheureuse”.

“Personnellement, sur la base de ce qu’il m’a dit directement, je n’ai aucun doute qu’il n’est pas antisémite”, a déclaré Silver. “Mais je pense qu’il va maintenant devoir passer par un processus.”

Ce processus – et lorsque les Nets lèvent sa suspension – dépend en partie de la façon dont Irving satisfait à un certain nombre de mandats de retour au jeu imposés par l’équipe, dont l’un a été achevé lorsqu’il a rencontré Silver plus tôt cette semaine. Il y en a plusieurs autres, et les mandats ont fait sourciller à la fois la National Basketball Players Association – le syndicat dans lequel Irving siège au conseil d’administration – et James, entre autres.

“Je vous ai dit les gars que je ne croyais pas au partage d’informations blessantes”, a posté James sur Twitter, faisant écho aux commentaires qu’il a faits après un match des Lakers de Los Angeles la semaine dernière. “Et je continuerai comme ça mais Kyrie s’est excusé et il devrait pouvoir jouer. C’est ce que je pense. C’est aussi simple que ça. Aidez-le à apprendre, mais il devrait jouer. Ce qu’on lui a demandé de faire pour revenir sur le Je pense que c’est excessif [in my opinion]. Ce n’est pas la personne qu’on dépeint de lui.”

La suspension d’Irving avec les Nets durera au moins cinq matchs. Il en a déjà manqué quatre et pourrait en théorie revenir dimanche lorsque Brooklyn rendra visite aux Lakers. On ne sait pas quand les Nets le réintégreront.

le sol, je pense, est excessif IMO. Ce n’est pas la personne qu’on dépeint de lui. Quoi qu’il en soit, revenons à ma séance de rééducation. —@Roi James

Le directeur général des Nets, Sean Marks, a déclaré mercredi qu’il n’avait pas parlé à Irving pendant sa suspension.

“Au moment opportun, lorsque nous parlerons et s’il y a une mise à jour à partager, je la partagerai certainement”, a déclaré Marks.

Silver a déclaré jeudi au New York Times qu’il n’avait jamais vu Irving utiliser des discours antisémites ou haineux, mais a ajouté : “Qu’il soit ou non antisémite n’a pas d’incidence sur les dommages causés par la publication de contenu haineux”.

Le contenu était un tweet supprimé depuis par Irving le mois dernier avec un lien vers un documentaire intitulé “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”, qui comprend le déni de l’Holocauste et les théories du complot sur les Juifs. Lors d’une interview controversée après le match quelques jours plus tard, Irving a défendu son droit de publier ce qu’il voulait.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, prend la parole au début du repêchage de la NBA 2022 à New York. Silver a rencontré Kyrie Irving plus tôt cette semaine, et il a déclaré aux participants à la conférence Sports Business Journal Dealmakers à Washington qu’il était sorti de cette conversation en pensant que la situation était “incroyablement malheureuse”. (John Minchillo/Associated Press)

Les retombées ont été massives : Irving a été critiqué par Silver et plusieurs groupes anti-haine, dont l’Anti-Defamation League, les Nets ont finalement suspendu Irving, puis Nike a annoncé vendredi dernier qu’il “suspendait” sa relation avec Irving et annulait ses plans pour libérer son prochaine chaussure signature.

“Je douterais que nous y retournions”, a déclaré le co-fondateur Phil Knight dans l’interview de CNBC diffusée jeudi. “Mais je n’en suis pas sûr.”

Irving a signé avec Nike en 2011 et avait une ligne de chaussures de signature depuis 2014, avec son contrat d’approbation annuel estimé à au moins 11 millions de dollars.

“Kyrie a franchi la ligne”, a déclaré Knight. “C’est un peu aussi simple. Il a fait des déclarations que nous ne pouvons tout simplement pas respecter et c’est pourquoi nous avons mis fin à la relation. Et ça me convenait.”

‘Même situation. Il a été creusé

Les Nets ont déclaré qu’ils avaient décidé de suspendre Irving en partie parce qu’il “avait refusé de dire sans équivoque qu’il n’avait aucune croyance antisémite”. Nike a évidemment également essayé d’amener Irving à clarifier ou à s’excuser.

“Même situation. Il a été enterré”, a déclaré Knight.

Irving a finalement publié une publication sur Instagram après que les Nets ont annoncé leur décision de le suspendre, écrivant notamment : « À toutes les familles et communautés juives qui sont blessées et affectées par ma publication, je suis profondément désolé de vous avoir causé de la peine et je m’excuse. “

Irving a également reçu un certain soutien ces derniers jours. Un petit groupe de manifestants se trouvait à l’extérieur du Barclays Center avant que l’équipe ne joue contre les New York Knicks mercredi soir, affirmant qu’Irving avait été traité injustement par l’équipe et d’autres pour avoir exprimé son opinion.

Irving n’a pas manqué d’opinions controversées au cours de sa carrière. Il a demandé à plusieurs reprises si la Terre était ronde avant de finalement s’excuser auprès des professeurs de sciences. Après que la pandémie a frappé en 2020, il a exhorté les joueurs à envisager de ne pas participer à la reprise de la saison dans une bulle à Walt Disney World en Floride. Et l’année dernière, son refus de se faire vacciner contre le COVID-19 lui a valu d’être interdit de jouer dans la plupart des matchs à domicile des Nets.