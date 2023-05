Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a exprimé sa déception mardi que le gardien des Memphis Grizzlies, Ja Morant, ait apparemment de nouveau détenu une arme à feu sur les réseaux sociaux le week-end dernier, mais n’a pas prédit quelle punition la ligue pourrait imposer.

Morant l’a déjà suspendu de toutes les activités de l’équipe par les Grizzlies et la ligue a ouvert une autre enquête sur la conduite hors du terrain du gardien vedette.

Silver a rencontré Morant après un incident similaire en mars et l’a suspendu pour huit matchs.

« Honnêtement, j’ai été choqué quand j’ai vu, ce week-end, cette vidéo », a déclaré Silver dans une interview télévisée avec ESPN avant le tirage au sort à Chicago. « Nous sommes en train d’enquêter et nous allons comprendre exactement ce qui s’est passé du mieux que nous pouvons. La vidéo est un peu granuleuse et tout ça, mais je suppose le pire. Nous allons comprendre exactement ce qui s’est passé là. »

C’est la deuxième fois en moins de trois mois que Morant est vu sur Instagram tenant ce qui semble être une arme. Le premier a conduit à la suspension de huit matchs prononcée en mars et a coûté à Morant environ 669 000 $ en salaire.

Cette fois, la suspension pourrait être beaucoup plus longue et beaucoup plus coûteuse. La deuxième vidéo a été capturée samedi soir et largement partagée en ligne. Il a été diffusé sur le compte Instagram de Davonte Pack, associé de Morant.

La vidéo diffusée par Pack montre Morant sur le siège passager d’un véhicule, apparaissant brièvement pour afficher une arme de poing. Au très bref instant – peut-être moins d’une seconde – où Morant est montré tenant ce qui semble être une arme alors qu’il est assis sur le siège passager d’un véhicule, le flux en direct a attiré 111 téléspectateurs.

« Il aurait pu blesser, mutiler, se tuer, quelqu’un d’autre, avec un acte comme ça », a déclaré Silver. « Et aussi la reconnaissance qu’il est une star. Il a un public incroyablement énorme. Et ma préoccupation – et je pensais qu’il la partageait avec moi – que des millions, voire des dizaines de millions d’enfants dans le monde le verraient comme ayant fait quelque chose qui célébrait en une façon d’utiliser une arme à feu de cette façon. »

À la fin de la saison il y a quelques semaines, Morant a de nouveau déclaré qu’il devait travailler sur sa prise de décision.

« Être discipliné des deux côtés, prendre de meilleures décisions hors du terrain et être encore plus enfermé sur le terrain », a déclaré Morant après une défaite de fin de saison contre les Lakers de Los Angeles. « Être un leader de cette équipe, ça commence à peu près avec moi. … Je dois être meilleur dans ce domaine. »

Le contrat maximum de 194 millions de dollars sur cinq ans de Morant devrait commencer la saison prochaine. Il a conclu des accords de parrainage avec Nike et Powerade, bien que la société de boissons pour sportifs ait publié une publicité mettant en vedette Morant presque immédiatement après la sortie de la vidéo de mars.

Il s’agit de la troisième enquête connue de la NBA concernant Morant et l’implication possible d’armes à feu jusqu’à présent en 2023.

Les Grizzlies suspendent Ja Morant après un autre incident avec des armes à feu

Les actions de Morant ont fait l’objet d’une enquête après un incident survenu le 29 janvier à Memphis qui, selon lui, a conduit Pack à être banni des matchs à domicile des Grizzlies pendant un an.

Cet incident a suivi un match contre les Indiana Pacers ; citant des sources anonymes, The Indianapolis Star et USA Today ont rapporté que plusieurs membres des Pacers avaient vu un point rouge pointé sur eux alors qu’ils se trouvaient près du quai de chargement où se trouvait leur bus, et The Athletic a rapporté qu’un agent de sécurité des Pacers croyait que le laser était attaché à une arme à feu.

La NBA a confirmé que des personnes anonymes avaient été bannies de l’arène, mais a déclaré que son enquête n’avait trouvé aucune preuve que quiconque ait été menacé avec une arme.

Puis est venu l’incident dans la région de Denver aux premières heures du 4 mars, après que les Grizzlies ont joué un match sur la route contre les Nuggets lorsque Morant a lancé une diffusion en direct depuis l’intérieur d’un club de strip-tease tout en tenant une arme à feu. Aucune accusation n’a été déposée.

Morant et Pack sont également impliqués dans une poursuite civile intentée après un incident au domicile de Morant l’été dernier, au cours duquel un jeune de 17 ans a allégué qu’ils l’avaient agressé. Morant a déposé une contre-poursuite le 12 avril, accusant l’adolescent de diffamation, coups et blessures et voies de fait.

Reportage de l’Associated Press.

