Le commissaire de la MLS, Don Garber, a déclaré que la MLS devrait subir une réduction de près d’un milliard de dollars de revenus pour la saison 2020 et qu’il doute que la MLS puisse subir une répétition de 2020, même s’il espère que 2021 sera meilleure.

S’exprimant lors de son discours annuel sur l’état de la ligue avant la finale de la Coupe MLS de samedi entre l’hôte Columbus Crew SC et le champion en titre du Seattle Sounders FC, Garber a abordé divers sujets, mais a exprimé sa gratitude pour le fait que la ligue ait pu terminer sa saison au milieu la pandémie COVID-19.

« Si j’avais dit à nos propriétaires en avril, tout notre staff, tous nos joueurs, que nous aurions terminé une saison avec 324 matchs, tout en étant confrontés à une crise sanitaire sans précédent, ils se seraient engagés avec enthousiasme pour cet accord », a déclaré Garber.

Il a également déclaré qu’il se sentait insulté que la MLS ne soit pas plus reconnue pour ce qu’elle a accompli en tant que ligue au cours de ses 25 saisons d’existence.

« Quand je vois que nous sommes exclus du récit des choses qui se passent dans le paysage sportif professionnel, cela m’insulte. Cela ne me frustre pas seulement », a-t-il déclaré.

Cela dit, les défis économiques restent immenses. En plus de la réduction des revenus, la ligue a également engagé des dépenses imprévues en raison du tournoi MLS is Back, des vols charters pour les matchs, ainsi que des tests COVID-19.

« L’impact de tout cela est probablement plus profond que ce à quoi nous nous attendions. Cela nous préoccupe », a déclaré Garber. « Mais nos propriétaires ont compris cet impact depuis le tout début. Nous sommes préoccupés par ce à quoi cela ressemblera en 2021 et nous travaillons sur la façon dont nous pouvons gérer cela.

«J’espère que 2021 sera une année bien meilleure que 2020, car je ne pense pas qu’aucune entreprise ne puisse supporter le type d’impact que nous avons subi en 2020 pendant deux années consécutives.»

Garber a déclaré que la ligue visait toujours à commencer la saison 2021 du début à la mi-mars. Cela est dû au fait que la ligue ne peut pas se permettre d’attendre jusqu’à ce qu’il y ait une certitude quant au moment où les fans pourront retourner dans les stades. Il y a aussi le calendrier international 2021 à considérer, dans lequel des compétitions comme la Ligue des Nations de la CONCACAF, les Jeux Olympiques et les qualifications pour la Coupe du monde seront disputées.

jouer 1:11 Kasey Keller réagit à ce que Columbus Crew atteigne la Coupe MLS et accueille une dernière fois sur son terrain emblématique.

Lorsque la MLS a renégocié la convention collective avec l’Association des joueurs de la MLS en juin dernier, elle a inséré un force majeure clause qui permettrait à l’une ou l’autre des parties d’annuler l’accord et de retourner à la table de négociation si des conditions économiques défavorables se produisent. Garber a déclaré que l’invocation de la clause se produirait bien avant que la ligue ne détermine si et quand les fans peuvent retourner dans les stades.

Garber a également été interrogé sur la situation entourant les trois équipes canadiennes de la ligue, qui ont toutes été forcées de jouer en dehors de leur marché d’origine pendant de longues périodes en raison des restrictions de voyage entre les États-Unis et le Canada. Le commissaire a dit qu’il ne savait pas comment cela fonctionnerait, mais qu’il était optimiste que la ligue serait en mesure de gérer la situation.

«J’ai été impressionné par la façon dont le gouvernement canadien a géré la pandémie», a-t-il déclaré. « Je viens de lire des nouvelles très positives sur l’accessibilité et la disponibilité des vaccins au Canada. Espérons donc qu’ils seront en mesure de s’en sortir rapidement. Et nous pouvons jouer nos matchs sur nos marchés nationaux et les équipes peuvent alors voyager dans les deux sens comme les autres clubs MLS au sud de la frontière.

« Nous espérons certainement pouvoir jouer sur nos marchés nationaux [in Canada], mais il est trop tôt pour faire une estimation à ce sujet. «

Le commissaire a abordé deux problèmes de propriété impliquant Orlando City et Real Salt Lake. Garber a déclaré qu’à la lumière des commentaires publics du propriétaire Flavio Augusto da Silva sur la vente de sa participation dans le premier, des discussions sur une vente sont en cours, mais il n’y a actuellement aucune nouvelle à signaler.

Garber s’est montré plus expansif sur la situation à RSL, où le propriétaire Dell Loy Hansen a été contraint de vendre Utah Soccer Holdings après la divulgation d’une culture de travail toxique qui comprenait des commentaires racistes et sexistes. Garber a déclaré que la ligue reprendra probablement le processus de vente « dans les 30 prochains jours » et qu’il n’y a « aucun plan du tout » pour déplacer l’équipe.

Il a ajouté que l’enquête sur la culture d’entreprise de RSL était terminée et que les résultats seraient annoncés peu après la Coupe MLS.