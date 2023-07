Le commissaire de la MLS Garber n’est pas menacé par la croissance de la ligue saoudienne

Le commissaire de la Major League Soccer, Don Garber, a déclaré que la croissance rapide et les dépenses de la Saudi Pro League ne menaceraient pas l’expansion potentielle de la ligue américaine sur les marchés émergents.

« Vous savez, il ne s’agit pas seulement d’Europe, n’est-ce pas? C’est à peu près ici. Donc je ne suis pas du tout menacé par cela », a déclaré Garber aux journalistes dimanche soir lors d’une cérémonie pour présenter Lionel Messi comme le nouveau joueur de l’Inter Miami CF.

« J’ai vu cela se produire avec la Chine, et je n’étais pas plus préoccupé par cela que par ce qui se passe en Arabie saoudite, c’est tout le contraire. »

Cristiano Ronaldo, qui a d’abord été ciblé par la MLS, a opté pour Al Nassr dans le championnat saoudien et d’autres stars européennes l’ont depuis suivi, notamment l’attaquant du Real Madrid et de la France Karim Benzema et l’attaquant brésilien Roberto Firmino.

La ligue, financée par le Fonds d’investissement public (FIP) de 620 milliards de dollars, et le pays aspirent à faire de sa ligue de football l’une des 10 meilleures génératrices de revenus mondiaux d’ici 2030.

Garber, cependant, a déclaré qu’il était convaincu que la MLS pouvait générer des revenus en vendant des abonnements à la ligue dans le monde.

« Le fait que nous puissions étendre le pouvoir et l’influence du football professionnel dans le monde, je pense, nous donne une opportunité à tous ceux qui sont dans les marchés émergents », a déclaré Garber, ajoutant que la ligue diffuse déjà en espagnol et avec quelques matchs en français et envisagerait d’autres langues sur d’autres marchés.

« Je pense que nous aurons plus d’opportunités d’être très, très ciblés sur des publics spécifiques, que ce soit en portugais ou dans d’autres langues. »

Messi est la plus grande star à jouer aux États-Unis depuis que Pelé a rejoint le New York Cosmos de la NASL dans les années 1970.

Le propriétaire-gérant de l’Inter Miami, Jorge Mas, a confirmé que le capitaine argentin et le joueur désigné nouvellement signé gagneraient entre 50 et 60 millions de dollars par an, soit plus que les salaires des équipes de 2023 du Real Salt Lake, d’Orlando City SC, des New York Red Bulls et de St. Louis. City SC et CF Montréal combinés – dans le cadre d’un accord qui s’étend sur la saison 2025, des sources indiquant à ESPN qu’il existe une option pour la campagne 2026.

Des amis de longue date et anciens coéquipiers de Barcelone Sergio Busquets et Jordi Alba le rejoignent sur la liste.

La MLS, composée de 30 équipes, en est à sa 28e saison.

« La ligue a une importance, elle compte 30 équipes et sa valorisation s’élève à 15 milliards de dollars », a déclaré Garber. « Pensez-y, 15 milliards de dollars, c’est la valeur collective de toutes nos équipes. Quand je suis arrivé, c’était 250 millions de dollars.

« Donc je ne pense pas qu’il y ait un retour en arrière. C’est maintenant ‘À quoi va ressembler l’avenir?’

« Vous nous avez entendu dire que nous voulons que la MLS soit une ligue de choix, une ligue de choix pour les joueurs, pour les fans, pour les partenaires et finalement pour les investisseurs.

« Quand vous avez le meilleur joueur de tous les temps qui fait de la Major League Soccer sa ligue de prédilection, je pense que c’est un véritable témoignage de la situation de la MLS et de sa direction dans les années à venir. »