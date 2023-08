Le commissaire de la MLS double la mise sur l’absence de Coupe des Ligues au Mexique

Le commissaire de la MLS, Don Garber, a réaffirmé sa conviction que la Coupe des Ligues ne devrait avoir lieu qu’aux États-Unis, pas au Mexique. Il n’a toutefois pas cité les nouveaux stades du pays ni le fait que davantage d’équipes américaines soient présentes dans la compétition. Au lieu de cela, sa principale raison pour maintenir le tournoi aux États-Unis est que les clubs de MLS ont surpassé les clubs de Liga MX.

L’Inter Miami, l’une des dernières équipes de la MLS, a réalisé un parcours sensationnel pour remporter son premier trophée. Cela est dû en grande partie aux performances héroïques de l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Lionel Messi. En cours de route, Messi et l’Inter Miami n’ont joué qu’une seule équipe de Liga MX. Il s’agissait d’une victoire en phase de groupes contre Cruz Azul lorsque Messi a fait ses débuts avec le club.

En comparaison, Monterrey a réalisé la meilleure performance de tous les clubs de Liga MX, en atteignant la demi-finale. Il n’y avait que cinq clubs mexicains en huitièmes de finale de la compétition, et deux autres se sont qualifiés pour les huit derniers. En huitièmes de finale, il y avait 12 équipes de la Liga MX, soit près des deux tiers des équipes participant aux huitièmes de finale de la compétition disputées en Liga MX.

Garber a déclaré qu’il ne voulait pas que la Coupe des Ligues rivalise avec la Coupe des Champions de la CONCACAF, qui est la Ligue des Champions de la CONCACAF repensée. Avoir les deux Liga MX et Les équipes de la MLS organisent des matchs à domicile, ce qui ressemble davantage à la compétition continentale.

« Je ne pense pas que cela devrait rivaliser avec la Coupe des Champions et je pense qu’une fois que vous commencez à avoir des matchs à domicile et à l’extérieur, cela commence à ressembler à ça. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le meilleur intérêt des deux ligues et de notre confédération », a déclaré Garber.

Les clubs de la MLS ne bénéficient d’aucun match de Coupe des Ligues au Mexique

Les clubs de la Liga MX ont eu du mal à trouver l’hébergement pour leurs matchs de Coupe des Ligues. À plusieurs reprises, les équipes ont dû se déplacer à travers le pays. Ensuite, il y avait souvent des problèmes de vol. Par exemple, un problème d’avion a laissé Léon bloqué à l’aéroport. En conséquence, le prochain match du club contre le LA Galaxy a été retardé. Malgré le retard, Leon a quand même remporté ce match à Los Angeles.

De plus, Garber s’est opposé à certaines plaintes des clubs de la Liga MX. En plus des déplacements, les clubs de la Liga MX se sont vivement opposés à l’arbitrage. Il dit que la Coupe des Ligues était un partenariat suggéré par les clubs mexicains. Tout retour en arrière diminue ce partenariat.

« Nous avons travaillé très dur pour faire en sorte que nos clubs sachent qu’il s’agissait d’un tournoi mené en commun. Nous sommes copropriétaires de ce tournoi (avec la Liga MX). Donc, si nous faisons des choses qui sont [going to] déprécier le tournoi, cela affecte notre partenariat.

Garber affirme que les clubs de Liga MX jouant aux États-Unis peuvent permettre à leur public américain de les voir en direct.

« Je pense qu’économiquement, il est certainement logique de l’avoir ici aux États-Unis. Mais je pense que c’est une excellente opportunité pour les clubs de Liga MX de pouvoir offrir à leurs supporters qui vivent aux États-Unis l’opportunité de voir toutes leurs équipes, au lieu de deux ou trois équipes qui sont ici été après été.

Pour être honnête, la Liga MX a de nombreux adeptes aux États-Unis. Cependant, les supporters de la Liga MX au Mexique devraient également avoir l’opportunité de voir leur club jouer à domicile dans une compétition de coupe comme celle-ci.

PHOTO : IMAGO / Agencia-MexSport