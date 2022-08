Le commissaire de la MLS, Don Garber, ne s’engagera pas dans la Liga MX pour le All-Star Game 2023

Le commissaire de la Major League Soccer, Don Garber, a déclaré mercredi que la Liga MX pourrait ne pas être impliquée dans le match des étoiles de l’année prochaine.

“Je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de cela pour notre All-Star Game [in 2023]”, a déclaré Garber lors du match des étoiles MLS de mercredi contre la Liga MX. “Vous avez la Campeones Cup qui se déroulera en septembre à New York. Nous verrons donc à quoi ressemblera l’année prochaine à Washington DC lorsque DC United accueillera, mais vous savez, je ne suis pas tout à fait sûr.”

Grâce aux buts de Carlos Vela et Raul Ruidiaz, les meilleurs de la MLS ont remporté une victoire 2-1 sur leurs homologues de la Liga MX à l’Allianz Field du Minnesota United FC. Le résultat a marqué une deuxième victoire consécutive pour la MLS sur la ligue mexicaine après les avoir battus aux tirs au but lors de l’édition 2021. Le MLS All-Star Game – une tradition annuelle depuis 1996 – a généralement impliqué des matchs intra-ligue Est contre Ouest ou des affrontements contre des clubs européens avant de s’installer sur une exposition interligue contre la Liga MX au cours des deux dernières années.

Bien que la Liga MX soit exclue de l’édition 2023 – qui se déroulera le 19 juillet au Audi Field de DC United – les deux ligues continueront de collaborer dans des compétitions comme la Leagues Cup et la Campeones Cup. Garber a noté mercredi qu’il existe un “partenariat stratégique ciblé avec la Liga MX” qui tentera “de faire de la CONCACAF l’une des confédérations dominantes au monde”.

Le 14 septembre, les champions actuels de la Coupe MLS, le New York City FC, accueilleront Atlas, champion en titre de la Liga MX, lors de la Campeones Cup 2022. À partir de l’été prochain, la Coupe des ligues s’étendra à tous les clubs de Liga MX et MLS lors d’un tournoi d’un mois. Les trois premiers de la compétition intercontinentale de clubs gagneront des places dans la Ligue des champions de la CONCACAF. Plus tôt mardi, le président de la Liga MX Mikel Arriola dit TUDN que le plan actuel est d’avoir 77 matchs dans 15 sites pour la Coupe des Ligues 2023.

La semaine dernière, la Liga MX et la MLS ont participé à un aperçu du tournoi élargi avec un double en-tête “Leagues Cup Showcase”, opposant le LA Galaxy à Chivas et le LAFC affrontant le Club America au SoFi Stadium de Los Angeles. Devant une foule de plus de 70 000 personnes, le Galaxy a battu Chivas 2-0, tandis que l’Amérique a pris le dessus sur LAFC lors d’une séance de tirs au but.

“L’autre soir, c’était incroyable, 70 000 personnes au stade SoFi”, a déclaré Garber à propos des matches amicaux. “Vous allez voir le lancement de ça [expanded Leagues Cup] en 2023. Cela va simplement transcender ce à quoi tout le monde s’attendait.”

Leon de la Liga MX est l’actuel tenant du titre de la Coupe des Ligues, disputée pour la dernière fois en 2020 avec huit équipes participant à la deuxième édition.