Le commissaire de la MLS demande une règle de perte de temps, plus de microphones

Le commissaire de la Major League Soccer, ou MLS, Don Garber, souhaite apporter des modifications intéressantes aux règles du sport, notamment l’ajout d’une règle de perte de temps. L’Américain de 65 ans s’est récemment entretenu avec le Times d’un large éventail de questions. Cela inclut la perte de temps susmentionnée, ainsi que les microphones sur les joueurs et les explications des arbitres pour les décisions.

Apparemment, Garber le méprise lorsque les joueurs simulent des blessures pour perdre du temps. “L’esprit de jeu me frustre sans fin”, a déclaré le commissaire. «Nous nous sommes assis et avons dit que si quelqu’un allait s’effondrer et simuler une blessure, se faire masser les jambes, devinez quoi? Ils sortent du jeu. Les joueurs commencent à [get up] plus rapide. Les fans adorent ça.”

La règle potentielle obligerait les joueurs à se lever dans les 15 secondes ou à faire face à trois minutes sur la touche. Des lois similaires sont actuellement en place dans les niveaux inférieurs du football américain. Bien que Garber aime l’idée, des recherches supplémentaires doivent être effectuées avant de l’implémenter dans le MLS.

“Nous avons du travail à faire, collecter plus de données, avant de les intégrer à la MLS”, a expliqué Garber. “J’aimerais voir cette règle en MLS. Nous sommes parfois considérés comme « les Yanks fous » et « laissons-les essayer des choses avant de les apporter au reste du monde ». Nous étions l’un des innovateurs du VAR. Il n’y a pas un sport aux États-Unis qui n’a pas de révision vidéo et la révision vidéo rend le jeu plus vrai. Les États-Unis sont la capitale technologique du monde.

Le commissaire de la MLS veut plus qu’une simple règle de perte de temps

Garber a également parlé de l’idée de prendre des micros pour les joueurs et les arbitres. Le commissaire a confirmé qu’il aime l’idée. “Je le ferais en un clin d’œil”, a proclamé Garber. « J’ai vu des matchs de rugby avec l’arbitre ayant une caméra GoPro. Que cela arrive un jour, j’en doute. Mais pourquoi ne pas micro un joueur? Il y a un retard dans la diffusion afin que vous n’ayez pas de gros mots.

Les jeunes fans semblent certainement vouloir plus d’engagement dans le sport. De plus en plus de ligues aux États-Unis mettent en place des microphones sur les joueurs. La Major League Baseball a même autorisé des interviews de joueurs sur le terrain pendant les matchs tout au long de la saison 2022.

La plupart des fans veulent des interviews d’arbitres d’après-match

Une règle que presque tous les fans de football aimeraient voir mise en œuvre serait de permettre aux arbitres d’expliquer leurs décisions lors d’une interview d’après-match. Garber est certainement d’accord. “Quand un arbitre a une puanteur, il n’y a aucune raison pour qu’il ne dise pas:” Ce n’est pas différent que l’entraîneur a eu une mauvaise journée ou que ce joueur aurait dû marquer ce gardien, j’ai eu une mauvaise journée. Cela humaniserait nos arbitres. Cela gagnerait le respect des fans et des techniciens », a déclaré le commissaire.

Ces idées feraient certainement bouger les choses en MLS. Un calendrier de ces nouvelles règles potentielles n’a cependant pas été exprimé par Garber et il reste à voir quand ou si les idées seront mises en place.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire