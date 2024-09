Le commissaire de la LPGA est responsable des problèmes de transport de la Solheim Cup

GAINESVILLE, Virginie (AP) — La commissaire de la LPGA, Mollie Marcoux Samaan, a assumé samedi la responsabilité de l’échec du circuit à amener les fans à la Solheim Cup à temps pour voir les premiers coups de départ un jour plus tôt, mais n’a pas fourni d’explication complète de la débâcle.

Les joueurs ont débuté vendredi matin devant des tribunes à moitié vides au Robert Trent Jones Golf Club, atténuant l’ambiance qui aurait pu être rauque au premier départ de la compétition par équipes entre les États-Unis et l’Europe. Les tribunes étaient pleines samedi, mais le mal était fait, la couverture médiatique étant davantage axée sur les problèmes logistiques que sur la première journée de golf dominante de Nelly Korda et des États-Unis.

« En fin de compte, je suis le leader de l’organisation et je dois en être le propriétaire », a déclaré Marcoux Samaan.

RTJ est niché dans une communauté résidentielle privée desservie par une seule route au large de la route américaine 29 dans cette banlieue à environ 40 miles à l’ouest de Washington, DC. Le site a accueilli quatre Presidents Cups dans les années 1990 et 2000 et un événement du PGA Tour en 2017 sans aucun problème de transport significatif.

Marcoux Samaan a déclaré qu’il n’y avait tout simplement pas assez d’autobus au Jiffy Lube Live, la salle de concert où les fans payaient 30 $ pour se garer, sans expliquer pourquoi la LPGA n’avait pas de flotte de véhicules prêts à transporter les spectateurs motivés à se rendre au parcours de golf avant l’aube. Au lieu de cela, ils passaient des heures à faire la queue avec peu ou pas d’accès aux toilettes.

Interrogé sur le nombre d’autobus disponibles, Marcoux Samaan a refusé de répondre directement.

« C’est une question compliquée, et nous avons dû rédiger des feuilles de calcul pour essayer de comprendre tout cela », a-t-elle déclaré. « Nous n’avions clairement pas assez de bus le matin. »

Le circuit de la LPGA est responsable des opérations sur place lors de la Solheim Cup lorsque celle-ci se déroule aux États-Unis. Le dernier événement américain a eu lieu en 2021 dans l’Ohio, la pandémie de COVID-19 ayant limité le nombre de fans internationaux.

« C’était un problème de la LPGA », a déclaré Marcoux Samaan.

Le commissaire a déclaré que le personnel de la tournée avait passé une grande partie de la journée de vendredi en « mode triage » pour essayer de diagnostiquer le problème et de s’assurer que les fans qui partaient seraient évacués du parcours de golf de manière efficace. Plus de 12 heures se sont écoulées avant que la LPGA ne publie une déclaration sur les réseaux sociaux promettant des améliorations pour samedi et n’envoie par courrier électronique une lettre aux fans comprenant une offre de billets gratuits à utiliser ce week-end.

« Nous avions du personnel sur place et nous essayions de communiquer avec les gens qui étaient là », a déclaré Marcoux Samaan. « Je pense que nous avons pensé que c’était plus important que de diffuser quelque chose de plus largement sur les réseaux sociaux. »

Au cours d’une année qui a vu une croissance importante de l’audience des sports féminins, notamment du basket-ball et du football, la LPGA a attiré une audience modeste ce printemps lorsque Korda, classée première, a gagné six fois en sept départs, dont un championnat majeur.

Marcoux Samaan, commissaire de la LPGA depuis trois ans, a souligné que la participation accrue à ce sport était un signe de la popularité croissante de son circuit.

« Le pourcentage de femmes pratiquant le golf a augmenté au cours des dernières années. Le nombre de jeunes filles jouant au golf a continué de croître », a-t-elle déclaré. « Je pense que notre équipe travaille très dur pour développer ce sport. »

