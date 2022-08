Le commissaire de la GRC et ancien membre de la GRC de la N.-É. s’apprête à témoigner à l’enquête publique

Les deux agents de la GRC qui occupaient les postes les plus élevés en Nouvelle-Écosse, et l’ensemble de la force, lors de la fusillade de masse en 2020, doivent témoigner cette semaine lors de l’enquête publique sur le massacre.

Lundi et une partie de mardi, la Mass Casualty Commission qui mène l’enquête devrait entendre Lee Bergerman.

Bergerman, l’ancienne commissaire adjointe, avait récemment pris sa retraite de son rôle de commandant de la GRC de la Nouvelle-Écosse, qu’elle a occupé du 18 au 19 avril 2020, lorsqu’un homme armé a tué 22 personnes dans toute la province.

La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, devrait ensuite témoigner de mardi à mercredi.

La commission a déjà interrogé Lucki et Bergerman début août.

Lucki a été prise dans une controverse politique pendant des semaines à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait subi des pressions pour divulguer des informations spécifiques sur les armes à feu du tireur avant la législation sur le contrôle des armes à feu du gouvernement libéral.

Les questions ont commencé lorsque le surintendant en chef. Les notes de Darren Campbell d’un appel le 28 avril 2020 avec Lucki et des membres de la GRC de la Nouvelle-Écosse ont été publiées dans le cadre de l’enquête en juin.

Campbell a écrit que le commissaire était « triste et déçu » et « avait promis au ministre de la Sécurité publique et au bureau du premier ministre que la GRC, [we] publierait cette information.”

Bill Blair, qui était ministre de la Sécurité publique à l’époque, a nié avoir jamais demandé à Lucki de faire pression sur la GRC pour qu’elle rende publiques les informations sur les armes à feu. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le gouvernement n’avait exercé aucune pression « indue » sur la GRC.

D’autres participants à l’appel du 28 avril, dont l’ancienne directrice des communications de la GRC en Nouvelle-Écosse, Lisa Scanlan, ont confirmé le souvenir de Campbell selon lequel Lucki a évoqué des promesses politiques de divulguer les informations sur les armes à feu.

Mais Lucki a déclaré au comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes que les choses n’avaient tourné que de travers en raison d’une mauvaise communication entre elle-même et la GRC de la Nouvelle-Écosse.

Avant la conférence de presse de Campbell le 28 avril, Lucki a déclaré que le chef de cabinet de Blair lui avait demandé si les détails de l’arme seraient rendus publics, alors elle a vérifié auprès de son équipe nationale des communications de la GRC qui lui a dit que ce serait le cas.

Lucki a transmis cette information au bureau de Blair et au sous-ministre de la Sécurité publique. Mais lorsque les détails des armes à feu n’ont pas été divulgués, Lucki était contrarié parce que “j’avais l’impression d’avoir mal informé le ministre et, par extension, le Premier ministre”.

Divers sujets pour Lucki, Bergerman

Bien que Lucki ait déclaré qu’elle avait peut-être utilisé le mot “promesse” lors de l’appel du 28 avril, elle n’a pas fait de promesse formelle aux représentants du gouvernement sur le type d’informations que la GRC révélerait.

La commission a déclaré qu’elle s’attend à ce que Bergerman parle de sujets tels que la culture de la GRC, le leadership et la supervision au sein de la GRC en Nouvelle-Écosse, et l’autopsie psychologique du tireur. La commission s’attend également à l’entendre sur les examens après action, les communications avec les municipalités et la police communautaire.

Lucki sera également interrogé sur la culture de la GRC, le leadership et la supervision en Nouvelle-Écosse, ainsi que sur le rôle des communications au sein de la GRC.

Le jeudi a été réservé comme jour supplémentaire pour les témoignages, si nécessaire.