Le commissaire de la FDA exhorte les parents à ne pas stocker de médicaments contre la grippe pour enfants

La flambée des cas de grippe et des infections à Covid-19 ce mois-ci, ainsi que des niveaux élevés de virus respiratoire syncytial infantile, ou infections à VRS, ont entraîné une demande accrue de médicaments contre le rhume et la grippe pour enfants cette année. Le commissaire de la Food and Drug Administration affirme que son agence travaille avec les producteurs pour améliorer l’offre, mais la demande actuelle est sans précédent.

“Nous exhortons les gens à ne pas acheter plus que ce dont ils ont besoin, car il y en a assez pour faire le tour de la maladie. C’est juste que dès qu’il est expédié, il est acheté. Et si les gens achètent plus que ce dont ils ont besoin et que tout le monde le fait cela, alors les personnes qui ont besoin des produits ne pourront pas les obtenir”, a déclaré le commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf, à CNBC.

La demande sans précédent a incité certaines des plus grandes chaînes de pharmacies du pays à limiter leurs achats afin de s’assurer qu’il y a suffisamment d’approvisionnement pour les parents qui en ont besoin. Cette semaine SVC Santé a commencé à limiter les achats à deux enfants en vente libre pour soulager la douleur et la fièvre, en magasin et en ligne. Walgreens et Aide rituelle ont limité les achats en ligne de certains articles, mais pas en magasin. Un porte-parole de Walmart a déclaré à CNBC qu’il n’avait pas de limite d’achat pour les produits pédiatriques contre la douleur et la fièvre.

Johnson & Johnson l’un des plus grands fabricants nationaux d’analgésiques pour enfants, affirme avoir augmenté sa production 24 heures sur 24 afin de répondre à la demande sans précédent, et travaille avec les détaillants pour s’assurer d’avoir plus d’approvisionnement dans les zones où la demande est plus élevée.

“Bien que les produits puissent être moins facilement disponibles dans certains magasins, nous ne connaissons pas de pénurie généralisée de Tylenol pour enfants ou de Motrin pour enfants”, a déclaré un porte-parole de J&J dans un communiqué, ajoutant “nous reconnaissons que cela peut être difficile pour les parents et les soignants, et faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que les gens ont accès aux produits dont ils ont besoin.”

Mercredi, l’administration Biden a déclaré qu’elle libérerait des doses de Tamiflu, le médicament antiviral contre la grippe sur ordonnance, des stocks nationaux afin d’aider à maintenir un approvisionnement adéquat pendant la saison grippale en cours. Cependant, le gouvernement n’a pas de réserve pour les médicaments en vente libre.

Le commissaire de la FDA a déclaré que son agence travaillait avec les fabricants pour s’assurer que l’approvisionnement nécessaire en médicaments pour enfants atteigne les zones où ils sont le plus nécessaires. Il a ajouté que l’approvisionnement en plus est un défi en ce moment parce que d’autres pays de l’hémisphère nord connaissent une demande similaire.

“L’offre globale est plus importante qu’elle ne l’a jamais été, mais la demande est encore plus élevée”, a déclaré le Dr Califf. “Nous n’avons pas vu le besoin de la demande presque aussi élevée qu’elle l’est maintenant à aucun moment de notre histoire enregistrée.”