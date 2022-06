Le commissaire de la FCC pousse Apple et Google à supprimer TikTok

Un membre de la Commission fédérale des communications a demandé à Google et Apple de supprimer TikTok de leurs magasins d’applications, craignant que la populaire application vidéo appartenant à des Chinois ne renvoie des données américaines à Pékin.

Dans une lettre aux entreprises publiée mardi, Brendan Carr, un commissaire républicain, a déclaré qu’il pensait que “le comportement et les fausses déclarations de TikTok concernant l’accès sans entrave que les personnes à Pékin ont aux données sensibles des utilisateurs américains” violaient les normes d’Apple et de Google et que TikTok devrait être retiré des magasins d’applications.

Il est peu probable que la demande de M. Carr gagne du terrain car la FCC ne réglemente pas les magasins d’applications et l’ordre du jour de la commission est en grande partie défini par sa présidente démocrate. Mais cela montre la pression soutenue exercée sur les entreprises technologiques chinoises par les responsables de Washington.