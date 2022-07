Le commissaire de la FCC dit à Apple et Google de supprimer TikTok des magasins d’applications

BEIJING – Un dirigeant de la Federal Communications Commission des États-Unis a déclaré qu’il avait demandé à Apple et Google de supprimer TikTok de leurs magasins d’applications en raison de problèmes de sécurité des données liés à la Chine.

L’application vidéo courte très populaire appartient à la société chinoise ByteDance, qui a fait l’objet d’un examen minutieux par les États-Unis sous le président Donald Trump.

Brendan Carr, l’un des commissaires de la FCC, a partagé via Twitter une lettre adressée au PDG d’Apple, Tim Cook, et au PDG d’Alphabet, Sundar Pichai. La lettre faisait état de rapports et d’autres développements qui rendaient TikTok non conforme aux politiques des magasins d’applications des deux sociétés.

“TikTok n’est pas ce qu’il semble être à la surface. Ce n’est pas seulement une application pour partager des vidéos ou des mèmes amusants. C’est un vêtement de mouton”, a-t-il déclaré dans la lettre. “À la base, TikTok fonctionne comme un outil de surveillance sophistiqué qui récolte de grandes quantités de données personnelles et sensibles.”

Alphabet, Apple et TikTok n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

La lettre de Carr, datée du 24 juin sur papier à en-tête de la FCC, indiquait que si Apple et Alphabet ne supprimaient pas TikTok de leurs magasins d’applications, ils devraient lui fournir des déclarations d’ici le 8 juillet.

Les déclarations doivent expliquer “la base de la conclusion de votre entreprise selon laquelle l’accès subreptice aux données privées et sensibles des utilisateurs américains par des personnes situées à Pékin, associé au modèle de représentations et de conduite trompeuses de TikTok, ne va à l’encontre d’aucune des politiques de votre boutique d’applications, ” il a dit.

Trump a nommé Carr en 2018 pour un mandat de cinq ans à la FCC. Le Sénat a confirmé en décembre que la présidente de la commission, Jessica Rosenworcel, resterait pour un autre mandat de cinq ans.

La lettre de Carr citait un Rapport de BuzzFeed News du début du mois qui a déclaré que les enregistrements des déclarations des employés de TikTok indiquaient que les ingénieurs en Chine avaient accès aux données américaines entre septembre 2021 et janvier 2022.