Le commissaire de la FCC continue de faire pression pour l’interdiction de TikTok aux États-Unis

Le commissaire de la FCC, Brendan Carr, ne “croit pas qu’il existe une voie à suivre pour autre chose qu’une interdiction” de TikTok aux États-Unis, a-t-il déclaré à Axios dans un interview publié mardi.

Carr, un commissaire républicain, a déclaré qu’il fonde cette conclusion sur la mauvaise gestion potentielle des données personnelles et sensibles par TIC Tac et la société mère basée en Chine ByteDance, ainsi que le risque potentiel pour les processus politiques aux États-Unis.

Ce n’est pas la première fois que Carr ou d’autres responsables du gouvernement américain ont fait pression pour une interdiction de TikTok. Bien que les fans de TikTok adorent les vidéos amusantes et créatives, la société a été accusée à plusieurs reprises de collecter des quantités massives de données d’utilisateurs, y compris des données biométriques et de localisation, auxquelles le gouvernement chinois peut accéder. Plus tôt cette année, Carr a témoigné devant un sous-comité du comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme que “à la base, TikTok fonctionne comme un outil de surveillance sophistiqué qui récolte de grandes quantités de données personnelles et sensibles”.

TikTok a répondu à Carr, disant qu’il “n’a aucun rôle dans les discussions confidentielles avec le gouvernement américain concernant TikTok et semble exprimer des opinions indépendantes de son rôle de commissaire de la FCC”.

En outre, un porte-parole de TikTok a déclaré à CNET que la société est “confiante que nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à un accord avec le gouvernement américain qui satisfera toutes les préoccupations raisonnables de sécurité nationale”.

Si une interdiction devait entrer en vigueur, elle aurait un impact sur environ 94,1 millions d’utilisateurs aux États-Unis, selon Statista. Si les États-Unis décrétaient une interdiction, cela rejoindre l’Inde comme l’un des seuls pays à interdire purement et simplement TikTokbien que d’autres aient mis en place des restrictions ou une censure sur l’application.