Le garde de Memphis Ja Morant n’étant pas inculpé d’un crime pour avoir affiché deux fois une arme à feu sur les réseaux sociaux n’empêchera pas la NBA d’imposer plus de discipline, a déclaré vendredi le commissaire Adam Silver.

Silver se prépare à annoncer la pénalité à venir pour Morant pour le deuxième incident avec une arme à feu peu après la fin de la finale de la NBA. Il a suspendu Morant pour huit matchs en mars après que la star des Grizzlies ait tenu une arme à feu dans une boîte de nuit de la banlieue de Denver tout en se diffusant en direct sur Instagram. Une autre diffusion en direct en mai, cette fois alors qu’il partageait le siège avant d’une voiture avec l’un de ses amis, a vu Morant afficher à nouveau une arme.

« Les agiter, les afficher dans un certain contexte, n’est pas compatible avec la sécurité des armes à feu et n’est pas le bon message qu’un joueur de la NBA, en particulier un au niveau de Ja, devrait envoyer aux dizaines de millions de followers qu’il a – et en particulier lorsqu’il s’agit à nouveau d’un incident, où il a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux », a déclaré Silver. « Alors oui, je pense que compte tenu de la similitude de cet incident avec le premier, j’étais alarmé, j’étais découragé. »

La police du Colorado a examiné l’incident de mars et n’a pas porté plainte. Morant n’a pas non plus été accusé d’avoir fait quoi que ce soit d’illégal lié à l’incident de mai.

Mais la convention collective entre la ligue et ses joueurs stipule également que les joueurs s’engagent « à ne rien faire qui soit matériellement préjudiciable ou matériellement préjudiciable aux meilleurs intérêts » de leur équipe ou de la NBA. C’est pourquoi la suspension de huit matchs de Morant en mars était pour conduite préjudiciable à la ligue, et il est raisonnable de supposer que cela fera partie des sanctions auxquelles Morant sera confronté cette fois.

« Quand nous avons une norme de conduite préjudiciable, en fin de compte, c’est une norme basée sur ce que nous considérons comme les valeurs de cette ligue et sur nos attentes vis-à-vis de nos joueurs en termes d’image que nous donnons à nos fans, », a déclaré Silver. « Donc, ce n’est pas une norme légale. C’est une norme d’organisation privée.

Silver a annoncé jeudi que la ligue et la National Basketball Players Association conviennent que le dernier penalty de Morant ne devrait pas être annoncé lors de la finale. Morant a été suspendu par les Grizzlies pour une durée indéterminée, et avec l’équipe évidemment absente jusqu’au camp cet automne, il n’y a aucune urgence pour la NBA d’annoncer sa décision.

Silver a également insisté sur le fait que sa décision ne sera pas politique, même à une époque où le sujet du contrôle des armes à feu ne semble qu’élargir le fossé politique à travers le pays.

Il y a eu 557 massacres aux États-Unis depuis 2006 et au moins 2 896 personnes sont mortes, selon une base de données maintenue par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec la Northeastern University. Ceux-ci incluent les meurtres où quatre personnes ou plus sont mortes, sans compter l’agresseur, dans une période de 24 heures. Jusqu’à présent en 2023, la nation a connu le plus grand nombre jamais enregistré de massacres et de décès à ce jour en une seule année.

« Pour moi, c’est une question de sécurité des armes à feu », a déclaré Silver.

Il s’agit de la troisième enquête connue de la NBA concernant Morant et l’implication possible d’armes à feu jusqu’à présent en 2023.

Les actions de Morant ont fait l’objet d’une enquête après un incident survenu le 29 janvier à Memphis qui, selon lui, a conduit Davonte Pack – quelqu’un que Morant appelle « mon frère » et la personne qui a diffusé en direct l’incident de mai – banni des matchs à domicile des Grizzlies pendant un an.

Cet incident faisait suite à un match contre les Indiana Pacers ; citant des sources anonymes, The Indianapolis Star et USA Today ont rapporté que plusieurs membres des Pacers avaient vu un point rouge pointé sur eux alors qu’ils se trouvaient près du quai de chargement où se trouvait leur bus, et The Athletic a rapporté qu’un agent de sécurité des Pacers croyait que le laser était attaché à une arme à feu.

La NBA a confirmé que des personnes qu’elle n’avait pas identifiées avaient été bannies de l’arène, mais a déclaré que son enquête sur l’événement de janvier n’avait trouvé aucune preuve que quiconque ait été menacé avec une arme.

Morant et Pack sont également impliqués dans une poursuite civile intentée après un incident au domicile de Morant l’été dernier, au cours duquel un jeune de 17 ans a allégué qu’ils l’avaient agressé. Morant a déposé une contre-poursuite le 12 avril, accusant l’adolescent de diffamation, coups et blessures et voies de fait.

