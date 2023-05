Le commissaire à l’éthique de l’Alberta affirme que Smith a enfreint la loi sur les conflits d’intérêts

La commissaire à l’éthique de l’Alberta affirme que Danielle Smith, en sa qualité de première ministre, a enfreint la Loi sur les conflits d’intérêts dans ses interactions avec le ministre de la Justice et procureur général concernant les accusations criminelles portées contre le prédicateur de rue de Calgary Artur Pawlowski.

« Dans l’ensemble, c’est une menace pour la démocratie que d’intervenir dans l’administration de la justice », a écrit la commissaire à l’éthique de l’Alberta, Marguerite Trussler. dans son rapport .

En janvier, CBC News signalé qu’un membre du personnel du bureau de Smith avait envoyé une série de courriels au service des poursuites de la Couronne de l’Alberta, contestant l’évaluation et les directives des procureurs sur les affaires découlant des blocus et des manifestations à la frontière de Coutts.

Plus tard ce mois-là, CBC News signalé que Smith a fait pression sur le ministre de la Justice Tyler Shandro et son bureau pour qu’ils interviennent dans les affaires judiciaires liées au COVID, selon plusieurs sources familières avec les interactions.

Smith demandait des mises à jour sur les cas ou demandait s’il était possible de les abandonner, notamment la poursuite d’Artur Pawlowski, un pasteur qui faisait alors face à deux chefs d’accusation de méfait criminel et à une accusation en vertu de la Critical Infrastructure Defence Act de l’Alberta liée à la Blocus frontalier de Coutts.

En mars, CBC News signalé sur un appel divulgué sur lequel Smith a parlé à Pawlowski quelques semaines seulement avant son procès pénal, dans lequel elle a déclaré qu’elle avait déjà eu des communications « presque hebdomadaires » avec des responsables du ministère de la Justice.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, Smith a écrit que « CBC et le NPD avaient menti à plusieurs reprises aux Albertains pendant des mois » au sujet du bureau de Smith contactant les procureurs de la Couronne concernant les poursuites liées au COVID-19.

En ce qui concerne son contact avec Shandro et son bureau, Smith a déclaré qu’elle « avait toujours déclaré qu’elle voulait trouver une voie d’amnistie pour les personnes accusées d’infractions et de violations non violentes liées au COVID pendant la pandémie ».

« Comme je l’ai déjà expliqué, j’ai parlé avec le ministre Shandro, qui est un avocat expérimenté (je ne le suis pas) car j’étais très intéressée par ses conseils sur ce qui pourrait être légalement fait à ce sujet », a-t-elle écrit.

Sur les 85 demandes d’enquêtes envoyées à Trussler en 2021-2022, elle n’a mené qu’une seule enquête, selon le dernier rapport du commissaire rapport annuel. Cette enquête était centrée sur la ministre de l’Éducation Adriana LaGrange et l’a disculpée d’une conduite inappropriée liée à un contrat de 150 000 $ pour des masques réutilisables pour étudiants accordé par son ministère à une entreprise de sa circonscription de Red Deer.

Certaines des enquêtes de Trussler ont été achevées en un mois, mais généralement, le commissaire a pris entre trois et huit mois. Le bureau du Premier ministre a déclaré que l’enquête avait été ouverte le mois dernier .

