Le commissaire à l’environnement avertit que le Canada ne protège pas les poissons de valeur commerciale – Kelowna Capital News

Le gouvernement fédéral a un parti pris contre l’inscription des poissons de valeur commerciale comme espèces en péril et nécessitant une protection, a déclaré le commissaire à l’environnement Jerry DeMarco dans un nouvel audit publié mardi.

La vérification des efforts du Canada pour protéger les espèces aquatiques en péril était l’un des six nouveaux rapports environnementaux déposés à la Chambre des communes.

Il a constaté que Pêches et Océans Canada a été très lent à agir lorsque le comité national chargé d’évaluer si une espèce a besoin de protection déclare qu’une créature ou une plante aquatique particulière est en danger.

Et lorsque cette évaluation concerne un poisson ayant une valeur commerciale importante, la décision par défaut du ministère semble être de ne pas inscrire le poisson comme nécessitant une protection spéciale.

Cela comprend la population de morue franche de Terre-Neuve-et-Labrador.

La surpêche a entraîné un moratoire sur la pêche commerciale de la morue de Terre-Neuve en 1992, et à deux reprises depuis lors, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada l’a évaluée comme étant «en voie de disparition», ce qui signifie qu’elle fait face à un danger imminent d’extinction.

Une fois cette évaluation effectuée, Pêches et Océans Canada doit examiner l’évaluation et décider s’il convient d’inscrire l’espèce aux fins de protection spéciale en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Inscrire l’espèce dans la loi comme étant en voie de disparition empêcherait qu’elle soit tuée, blessée, harcelée ou capturée.

La première évaluation de la morue de Terre-Neuve a eu lieu en 2003, et il a fallu trois ans à Pêches et Océans pour examiner les conclusions. En 2006, le ministère fédéral a décidé de ne pas l’ajouter à la liste de la Loi sur les espèces en péril et a autorisé la poursuite d’une partie de la pêche côtière et de la récolte autochtone.

En 2010, le comité a évalué la morue de Terre-Neuve comme étant en voie de disparition une deuxième fois. Douze ans plus tard, Pêches et Océans n’a toujours pas terminé un examen pour déterminer quoi faire de cette évaluation.

L’audit de DeMarco a porté sur neuf poissons, deux moules et une tortue de mer que le comité de la faune en voie de disparition a évalué comme nécessitant une protection. Cinq des poissons étaient des espèces marines ayant une valeur commerciale importante et, dans ces cinq cas, le ministère a choisi de ne pas inscrire le poisson comme espèce en péril.

Cela comprend la morue de Terre-Neuve, la truite arc-en-ciel, la population de saumon quinnat de l’Okanagan, le sébaste à bouche jaune et le thon rouge de l’Atlantique.

Les quatre autres poissons, les moules et la tortue caouanne ont été jugés sans valeur commerciale importante, et tous les sept ont été recommandés pour être inscrits comme espèces en péril par Pêches et Océans.

DeMarco a également constaté qu’il fallait beaucoup trop de temps au département pour mener ses propres examens.

Il a déclaré que Pêches et Océans n’avait pas terminé son examen de la moitié des 230 espèces aquatiques que le comité de la faune avait recommandées pour une désignation en péril depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les espèces en péril en 2004.

De plus, il a été constaté que le ministère avait de grandes lacunes dans ce qu’il savait des espèces qui ont besoin de protection, et pas assez de personnel pour faire respecter les protections lorsqu’elles sont mises en place.

“Un parti pris contre la protection des espèces à valeur commerciale en vertu de la Loi sur les espèces en péril, des retards importants dans l’inscription des espèces à protéger, des lacunes dans les connaissances sur les espèces et une capacité d’application limitée ont tous des effets néfastes sur les écosystèmes et les communautés”, a déclaré DeMarco dans une déclaration écrite. .

Les audits d’automne du commissaire ont également porté sur les politiques de gestion des déchets radioactifs à risque faible et intermédiaire, qui représentent 99,5 % de tous les déchets radioactifs au Canada.

DeMarco a déclaré que Ressources naturelles Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et Énergie atomique du Canada faisaient du bon travail pour gérer les déchets.

Mia Rabson, La Presse canadienne

