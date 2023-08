Le commissaire à l’éducation de Floride saute un forum sur les normes critiquées de l’histoire des Noirs

MIAMI GARDENS, Floride (AP) – Les dirigeants d’un forum sur les nouvelles normes de Floride pour l’enseignement de l’histoire des Noirs ont encouragé les parents à faire entendre leur mécontentement en se présentant aux réunions du conseil scolaire local, en envoyant des commentaires au ministère de l’Éducation de l’État et en votant.

Des centaines de législateurs, d’enseignants et de parents se sont rassemblés jeudi soir dans l’église baptiste d’Antioch à Miami Gardens pour discuter de la nouvelle politique, qui a suscité de vives critiques pour avoir exigé des enseignants qu’ils instruisent les collégiens qui asservissaient les gens « ont développé des compétences qui, dans certains cas, pourraient être appliqués pour leur bénéfice personnel.

Mais le commissaire à l’éducation de la Floride, Manny Diaz, la personne chargée de superviser les nouvelles normes, n’était pas présent.

Diaz, un ancien professeur de lycée de la région du comté de Miami-Dade, avait précédemment accepté d’y assister, selon les organisateurs. Sa participation a été annoncée sur des dépliants annonçant l’événement, qui a été parrainé par le sénateur démocrate Shevrin Jones. Une chaise lui fut même dressée avec une pancarte portant son nom.

Diaz, qui a été nommé commissaire l’année dernière par le gouverneur républicain Ron DeSantis, a déclaré sur les réseaux sociaux qu ‘ »il n’y avait rien de soudain » dans son incapacité à assister à la réunion de la mairie. Il a dit qu’il avait dit à Jones la semaine dernière qu’il visiterait des écoles pour accueillir à nouveau les enseignants et les élèves. Jeudi était le premier jour d’école dans de nombreuses régions de Floride.

Mais Fedrick Ingram, le secrétaire-trésorier de la Fédération américaine des enseignants, a appelé Diaz.

« D’abord, permettez-moi de m’adresser à l’éléphant dans la pièce », a déclaré Ingram à la foule en liesse. « Manny Diaz est un lâche. Ron DeSantis savait que cela se passait. Manny Diaz savait que cela se passait et ils savent tous les deux à quel point cela est important pour la communauté noire. Ils savent qu’ils auraient dû être ici ce soir pour vous affronter.

Anthony Durden, un militant local et ministre de Miami Gardens, a qualifié les nouvelles normes d’irrespectueuses et d’insensibles. Il a déclaré que la seule façon d’avancer était un «dialogue honnête», mais que les étudiants en étaient privés.

» Dire que les Noirs ont bénéficié de l’esclavage est insensé « , a déclaré Durden.

Steve Gallon III, membre du conseil scolaire de Miami-Dade, a également exhorté les parents à enseigner à leurs enfants à la maison les horreurs de l’esclavage.

« Ma prière est que cela devienne un catalyseur pour un mouvement », a-t-il déclaré.

La réunion a eu lieu dans une église noire historique de Miami Gardens, où les deux tiers de la population sont afro-américains, selon le recensement américain. L’attitude de la foule envers la nouvelle norme était principalement négative.

Jones, le sénateur de l’État, a déclaré qu’il créerait un groupe pour étudier les normes et a demandé aux membres du public de s’inscrire.

DeSantis, qui cherche à être nommé à la présidence du GOP en 2024, a défendu à plusieurs reprises le nouveau langage tout en insistant sur le fait que ses détracteurs, dont le vice-président Kamala Harris et deux républicains noirs de premier plan au Congrès, interprètent intentionnellement mal une ligne du vaste programme.

Harris, le premier vice-président noir du pays, s’est rendu en Floride le mois dernier pour condamner le programme. Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, qui est le seul républicain noir de la chambre et cherche également la Maison Blanche, a également réprimandé directement DeSantis.

Les critiques ont déclaré que les nouvelles normes scolaires sont les dernières d’une série d’attaques contre l’histoire des Noirs par l’administration du gouverneur. Au début de l’année, l’administration de DeSantis a bloqué l’enseignement d’un nouveau cours de placement avancé sur les études afro-américaines dans les lycées, affirmant qu’il était contraire à la loi de l’État.

DeSantis a également fait adopter la «Stop WOKE Act», une loi qui limite les discussions sur la race dans les écoles et par les entreprises, et interdit aux universités d’État d’utiliser l’argent de l’État ou du gouvernement fédéral pour des programmes de diversité.

Karen Thompson, une conseillère scolaire qui a assisté à la réunion publique, a qualifié les nouvelles normes de « vraiment absurdes et déchirantes ». Thompson a déclaré qu’elle espérait qu’ils seraient annulés cette année car elle pensait qu’ils étaient motivés par la politique et le racisme. Et elle a décrit la raison de l’absence de Diaz comme « une mauvaise excuse ».

«Ma question au gouverneur DeSantis est:« Pourquoi soudainement toutes ces attaques contre l’histoire des Noirs? Je pense que c’est absurde parce que l’esclavage n’était en aucun cas une bonne chose », a déclaré Thompson. « L’éducation devrait porter sur la vérité. »

Daniel Kozin, Associated Press