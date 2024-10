Le commissaire à l’accessibilité poursuit Ottawa et son personnel pour 2,3 millions de dollars à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait maltraité le personnel

Après avoir fait l’objet d’une enquête externe sur des allégations selon lesquelles il aurait maltraité le personnel, le premier commissaire à l’accessibilité du Canada poursuit le gouvernement fédéral et des employés anonymes pour plus de 2,3 millions de dollars en dommages.

Selon sa déclaration déposée la semaine dernière, Michael Gottheil a reçu l’ordre du ministre de la Justice de suivre « certaines formations et cours » en réponse à une enquête sur le lieu de travail qui a duré 18 mois.

Mais Gottheil – qui est aveugle et malentendant à cause du syndrome d’Usher – n’a pas pu terminer les cours parce que les tests n’étaient pas rendus accessibles, indique la déclaration.

La formation inaccessible fait partie d’un schéma plus large de discrimination auquel Gottheil est confronté depuis qu’il a pris ses fonctions en 2022, affirme la déclaration.

La déclaration de Gottheil affirme que la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), chargée de soutenir son travail, lui a fourni à plusieurs reprises des documents inaccessibles et que ses demandes d’accommodements ont été « régulièrement ignorées ou rencontrées avec frustration ».

« Les besoins d’accessibilité du demandeur en tant que personne handicapée n’ont toujours pas été satisfaits, même si le demandeur a clairement exposé les aménagements dont il avait besoin », indique la déclaration déposée auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

C’est « particulièrement flagrant », indique la déclaration, en raison de sa position et du fait que la CCDP est censée « protéger les Canadiens contre de tels actes ».

Gottheil est en arrêt maladie depuis fin août. Il demande au gouvernement fédéral plus de 1,6 million de dollars en dommages-intérêts pour congédiement déguisé, violation des droits garantis par la Charte et souffrance mentale.

Il demande également 600 000 $ en dommages-intérêts spéciaux aux employés anonymes du CHRC ; il allègue qu’ils ont porté plainte contre lui de manière malveillante et ont porté atteinte à sa réputation.

Les allégations n’ont pas été testées devant les tribunaux et aucune déclaration de défense n’a été déposée.

Le travail de Gottheil consiste à veiller à ce que plus de 1 000 organismes gouvernementaux et entités privées sous réglementation fédérale respectent les lois canadiennes sur l’accessibilité. Mais son procès affirme qu’il s’est heurté à une résistance et à un manque de ressources.

Gottheil nie les allégations

CBC News a rapporté qu’un an après que David Lametti, alors ministre de la Justice, ait nommé Gottheil à ce nouveau poste, le gouvernement a ordonné à la société d’Ottawa Quintet Consulting d’enquêter sur la manière dont il traitait son personnel.

Plusieurs employés de la CCDP ont envoyé une lettre en mars 2023 au ministère fédéral de la Justice disant qu’ils avaient fait part pour la première fois de leurs préoccupations au sujet de Gottheil à la CCDP en novembre 2022.

MONTRE/ Un ancien ministre affirme que le ministère a agi « rapidement » pour enquêter sur les plaintes concernant le lieu de travail Le ministre de la Justice affirme que le ministère a agi « rapidement » pour enquêter sur les plaintes concernant le lieu de travail Le ministre de la Justice, David Lametti, a déclaré qu’une tierce partie enquêtait sur des problèmes présumés liés au lieu de travail impliquant le premier commissaire à l’accessibilité du Canada, Michael Gottheil. Gottheil dit qu’il n’est pas au courant des plaintes et qu’il attend avec impatience un processus juste et impartial.

Qualifiant le bureau de Gottheil d' »environnement de travail psychologiquement dangereux et difficile », la lettre indique que trois employés seniors ont quitté le bureau et que deux autres envisageaient de le faire, en lien avec « l’impact toxique » de Gottheil sur le lieu de travail.

Dans sa déclaration, Gottheil « nie catégoriquement » ces allégations et les qualifie de « diffamatoires ».

Il allègue également que la fuite médiatique qui a rendu public la lettre des employés et d’autres documents a violé l’exigence de confidentialité de l’enquête.

Le gouvernement ne publiera pas les résultats de l’enquête

Le gouvernement a refusé de divulguer à CBC News les résultats de cette enquête, invoquant des problèmes de confidentialité.

Le ministère de la Justice a seulement déclaré que le ministre de la Justice, Arif Virani, avait ordonné à Gottheil et à la CCDP de donner suite aux recommandations formulées dans le rapport final de l’enquête.

La déclaration de Gottheil allègue que l’enquête a conclu que « de nombreuses » plaintes déposées contre lui sur le lieu de travail étaient « sans fondement ».

L’enquêteur n’a pas non plus conclu « qu’il avait fait des remarques personnelles ou des commentaires désobligeants », indique la déclaration de Gottheil.

Sa déclaration indique que « de nombreux commentaires » contenus dans le rapport final sur la façon dont son comportement « a été perçu » étaient « clairement liés » aux handicaps de Gottheil.

« Il parle parfois fort et ne se rend pas toujours compte du moment où les autres orateurs ont fini, ni des expressions faciales ou des signaux sociaux », indique la déclaration. « Cela peut affecter le comportement du plaignant lors des réunions et la perception de ce comportement, en particulier lorsque les autres participants ne sont pas correctement informés ou formés sur ces questions. »

Le procès de Gottheil indique qu’une lettre publiée à la suite du rapport final indiquait que Virani s’attendait à ce que la CCDP réponde aux préoccupations de Gottheil concernant l’aménagement de ses handicaps.

« Mesures de protection »

De début décembre 2022 à juin 2024, des « mesures de protection » ont été mises en place dans le bureau de Gottheil, précise la déclaration. CBC News a rapporté que les mesures exigeaient que les réunions se déroulent virtuellement plutôt qu’en personne.

Dans sa déclaration, Gottheil qualifie ces mesures de « très préjudiciables et humiliantes » et affirme qu’elles l’ont empêché de remplir son mandat.

CBC News a demandé à Marie-Claude Landry, ancienne commissaire en chef de la CCDP, de commenter les allégations contenues dans la déclaration.

« Je suis déçu de la façon dont M. Gottheil m’a dénaturé ainsi que les gens de la Commission qui travaillent avec et pour lui », a déclaré Landry dans un courriel. « Cette organisation et les gens qui y travaillent sont attentionnés et compatissants. »

Landry a déclaré qu’elle avait hâte de « fournir ma version de l’histoire et de corriger les faits », mais a déclaré qu’il serait « inapproprié de commenter davantage puisque cette affaire est devant les tribunaux ».

Le ministre de la Justice, Arif Virani, arrive sur la Colline du Parlement à Ottawa, le mardi 27 février 2024. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Le ministère de la Justice a déclaré qu’il examinait la déclaration de Gottheil, ajoutant qu’il était « prématuré de commenter les allégations ou les prochaines étapes ».

La CCDP a également déclaré qu’elle n’était pas en mesure de commenter l’affaire car elle est devant les tribunaux.

Par l’intermédiaire de son avocat Peter Engelmann, Gottheil a décliné la demande d’entrevue de CBC News, citant le « processus juridique en cours ».