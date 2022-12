Le commissaire à la santé de l’État de New York démissionne pour retourner à Harvard

ALBANY, NY (AP) – Le commissaire à la santé de l’État de New York démissionnera le 1er janvier après 13 mois de travail pour retourner à la TH Chan School of Public Health de l’Université Harvard.

Mary Bassett a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle “partait maintenant afin que le prochain commissaire puisse avoir la chance de diriger ce grand département pendant un mandat complet de 4 ans sous la direction du gouverneur Hochul”.

“Ce fut une décision très difficile”, a déclaré Bassett.

La gouverneure Kathy Hochul, une démocrate, a remporté son premier mandat complet lors des élections de novembre, après avoir pris ses fonctions en 2021 à la suite de la démission de l’ancien gouverneur Andrew Cuomo.

Hochul a déclaré dans un communiqué que Bassett a dirigé le ministère de la Santé pendant “l’une des périodes de santé publique les plus difficiles de notre vie”, luttant contre les épidémies de coronavirus, de mpox et de poliomyélite. Elle a remercié Bassett pour son service.

Mpox est un virus précédemment connu sous le nom de monkeypox, car il a été observé pour la première fois chez des singes de recherche. L’Organisation mondiale de la santé a changé le nom en mpox le mois dernier, affirmant que le nom d’origine pouvait être interprété comme stigmatisant et raciste.

Bassett, un ancien commissaire à la santé de la ville de New York, est devenu le commissaire à la santé de l’État le 1er décembre 2021, succédant à Howard Zucker.

Zucker a démissionné après avoir subi des contrecoups pour sa gestion de la pandémie de coronavirus, y compris la décision de l’administration Cuomo de minimiser l’ampleur du nombre de personnes mourant du COVID-19, en particulier dans les maisons de retraite.

Avant de devenir commissaire à la santé de l’État, Bassett a travaillé à Harvard, où elle a été directrice du Centre François-Xavier Bagnoud pour la santé et les droits de l’homme et professeur à la TH Chan School of Public Health.

