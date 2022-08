Le commissaire à la protection de la vie privée demande des lois plus strictes pour réglementer l’utilisation des logiciels espions dans les enquêtes de la GRC

Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada affirme que son bureau a appris l’utilisation de logiciels espions par la GRC par le biais des médias, et il souhaite que le Parlement renforce et modernise les lois sur la protection de la vie privée.

Philippe Dufresne comparaît devant un comité de la Chambre des communes qui enquête sur l’utilisation de technologies pouvant être installées secrètement et à distance sur des appareils comme des ordinateurs et des téléphones portables pour surveiller les messages et même allumer des caméras et des microphones.

Il dit que les lois du pays devraient être modifiées pour inclure la « vie privée dès la conception » et créer une section dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui oblige les organisations et les ministères à effectuer une évaluation de l’impact sur la vie privée lors de l’introduction de nouvelles technologies susceptibles d’affecter le droit du public à la vie privée.

Dufresne dit que son bureau a demandé plus de détails à la GRC, qui sont attendus plus tard ce mois-ci, et que la force dit qu’elle a fait une évaluation de la confidentialité en 2021 mais n’a pas avisé son bureau.

Le commissaire affirme que cela soulève des problèmes de confiance lorsque des questions sont posées publiquement sur la technologie des logiciels espions après qu’elle a déjà été utilisée.

Logiciel espion utilisé par la GRC dans 32 enquêtes

Lors de la réunion de lundi, la députée libérale Lisa Hepfner a fait référence à des documents fournis au comité par la commissaire de la GRC Brenda Lucki.

Les documents, selon Hepfner, indiquent que le logiciel espion ODIT – la technologie qu’ils utilisent pour accéder aux appareils des gens – a été utilisé pour soutenir 32 enquêtes depuis 2017, dans lesquelles un total combiné de 49 appareils ont été ciblés.

Hepfner a déclaré que la GRC a utilisé cette technologie pour des enquêtes sur le terrorisme, les enlèvements, les meurtres et le trafic.

“Je pense que c’est exactement le type d’informations qui doivent être examinées, dans un [privacy impact assessment] et par le fait que mon bureau a été consulté à ce sujet », a déclaré Dufresne.

Des membres de la GRC qui ont supervisé l’utilisation de la technologie des logiciels espions dans un nombre limité d’enquêtes comparaîtront devant le comité plus tard aujourd’hui