Le « commissaire à la corruption de Covid » chercherait à récupérer les milliards perdus, selon le Parti travailliste

Un gouvernement travailliste créerait un puissant commissaire à la corruption Covid pour aider à récupérer des milliards de livres sterling d’argent des contribuables qui ont été perdus à cause du gaspillage, de la fraude et des contrats défectueux pendant la pandémie, devrait annoncer Rachel Reeves.

Le nouveau commissaire aurait le pouvoir de rassembler des agences publiques, notamment le HMRC, le Serious Fraud Office et la National Crime Agency, pour poursuivre au moins 2,6 milliards de livres sterling de fonds publics « perdus ». Ils examineraient les contrats ligne par ligne et devraient informer le Parlement de leurs progrès en matière de récupération de l’argent.

On estime que 7,2 milliards de livres sterling ont été perdus à cause de la fraude liée aux programmes de soutien de Covid, notamment sous forme de prêts et subventions aux entreprises, de congés et de « manger au restaurant pour aider », bien que ce chiffre pourrait atteindre 10,8 milliards de livres sterling, selon la bibliothèque de la Chambre des communes. Les travaillistes estiment qu’une estimation inférieure de 4,7 milliards de livres sterling pourrait être atteinte si les pertes sont contenues.

Dans son discours à la conférence de Liverpool lundi, Reeves annoncera que les travaillistes réviseraient les peines prononcées pour fraude et corruption à l’encontre des services publics britanniques, et réformeraient les règles en matière de marchés publics pour inclure un régime strict de « radiation et d’exclusion » pour les personnes complices de fraude contre les services publics britanniques. l’état.

Il y aurait également à l’avenir une surveillance plus rigoureuse des programmes de subventions et de prêts publics, avec la participation d’experts en matière de lutte contre la fraude, de gestion et d’analyse des données pour éviter les pertes financières.

« Le coût pour le contribuable de la fraude Covid est estimé à 7,2 milliards de livres sterling avec chacun de ces chèques signés par Rishi Sunak en tant que chancelier et pourtant, seulement 2 % des subventions frauduleuses de Covid ont été récupérées », dira Reeves.

« Nous nommerons un commissaire à la corruption Covid doté des pouvoirs dont il a besoin et du mandat nécessaire pour faire ce qu’il faut pour poursuivre ceux qui ont escroqué le contribuable, les traîner en justice et récupérer chaque centime de l’argent des contribuables qu’ils peuvent. Cet argent appartient à notre NHS, il appartient à nos écoles, il appartient à notre police et à notre conférence – nous voulons récupérer cet argent.

Pendant la pandémie, le gouvernement a suspendu ses processus habituels d’approvisionnement et a mis en place une « voie rapide » VIP très secrète pour l’achat de biens, y compris d’équipements de protection. Il a ensuite radié 8,7 milliards de livres sterling qu’il avait dépensés en EPI défectueux ou trop chers.

Jolyon Maugham, fondateur du groupe de campagne Good Law Project, a déclaré : « L’ampleur du gaspillage d’EPI et de la corruption est écoeurante : plus de 10 milliards de livres sterling perdus ; plus de quatre livres sur cinq dépensées. Si vous voulez vraiment gérer l’argent public – le vôtre et le mien – vous voulez récupérer ces milliards. Leur rétablissement commence par une volonté politique. Jusqu’à présent, cela faisait cruellement défaut – c’est donc une évolution très positive.»

Dans son discours devant les militants du parti, Reeves annoncera également qu’un gouvernement travailliste accélérerait le processus de planification des infrastructures nationales critiques dans le cadre des plans visant à relancer l’économie atone.

Les changements incluraient la mise à jour de toutes les déclarations de politique nationale, dont certaines n’ont pas été révisées depuis plus d’une décennie, dans les six premiers mois suivant l’entrée en fonction du parti travailliste.

Ceux-ci détailleraient les types de projets dont le pays a besoin tout en intégrant des considérations sur la croissance économique et le zéro net dans le système de planification. Les demandes de planification seraient accélérées pour les usines de batteries, les laboratoires et les infrastructures 5G.

Les délais de décision pour les grands projets d’infrastructures ont augmenté de 65 % depuis 2012, prenant désormais quatre ans, dira-t-elle, promettant un ensemble de réformes « une fois par génération » pour accélérer ce processus.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Notre e-mail du matin détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. « , »newsletterId »: »morning-briefing », »successDescription »: »Notre e-mail du matin détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important »} » config= »{« renderingTarget »: »Web « } »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Cependant, il s’agirait de convaincre les résidents afin qu’ils sentent que la construction est dans leur intérêt. Il y aurait un menu d’incitations potentielles telles que des factures d’énergie moins chères pour aider les communautés à accueillir des projets d’énergie propre.

Les travaillistes s’attaqueraient aux litiges qui prennent beaucoup de temps en établissant des directives nationales plus claires pour les promoteurs sur la consultation des communautés locales. Les services de planification des conseils locaux bénéficieraient d’un coup de pouce avec la nomination de 300 nouveaux responsables de la planification, financés par l’augmentation du droit de timbre supplémentaire imposé aux résidents non britanniques.

Dans son discours, Reeves répondra aux critiques du parti travailliste selon lesquelles il s’est trop attaché à rassurer les électeurs et ne leur a pas donné suffisamment pour les inspirer, des responsables du parti affirmant que le plan d’investissement vert de 28 milliards de livres sterling sera la clé de cet objectif.

« La tâche du Labour est de redonner espoir à notre politique », dira-t-elle. « L’espoir qui nous permet d’affronter l’avenir avec confiance, avec une nouvelle ère de sécurité économique, car il n’y a pas d’espoir sans sécurité. Vous ne pouvez pas rêver grand si vous ne pouvez pas dormir en paix la nuit. La paix qui vient du fait de savoir que vous avez suffisamment de choses à mettre de côté pour les jours difficiles et de savoir que, lorsque vous en aurez besoin, des services publics solides seront là pour vous et votre famille.

« La force qui permet à une société de résister aux chocs mondiaux, car c’est de ces solides fondations de sécurité que peut naître l’espoir. »