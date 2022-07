Le commis de la Bodega qui a mortellement poignardé l’homme ne sera pas inculpé

Après des semaines de pression croissante, le procureur de Manhattan a abandonné mardi matin toutes les charges retenues contre un employé de bodega qui a mortellement poignardé un agresseur.

Jose Alba, 61 ans, a tué Austin Simon, 35 ans, après être allé derrière le comptoir d’une bodega de Harlem et avoir poussé M. Alba après une dispute avec la petite amie de M. Simon au sujet du paiement des collations que la femme avait voulu acheter pour ses 10 ans. -vieille fille. Les enquêteurs de la police ont déclaré que M. Simon n’était pas armé.

Après que le bureau du procureur de district Alvin Bragg ait accusé M. Alba de meurtre au deuxième degré, les tabloïds de la ville et le maire Eric Adams sont venus à la défense de M. Alba. M. Bragg et son bureau ont été critiqués pour avoir initialement demandé une caution de 500 000 $. M. Alba, ont déclaré ses partisans, se défendait contre un homme plus jeune qui était l’agresseur et ne devrait pas faire face à des accusations.