Le commerce entre la République d’Irlande et la Grande-Bretagne a chuté de 50% à la même époque l’année dernière, selon de nouveaux chiffres du gouvernement irlandais soulignant l’impact des règles post-Brexit.

Le gouvernement a déclaré que certaines entreprises éprouvaient de «graves difficultés» à s’adapter aux nouveaux contrôles depuis que le Royaume-Uni a quitté le marché unique et l’union douanière de l’UE à la fin de la période de transition.

Les données ont montré que les volumes d’échanges sur les routes de la République d’Irlande et de la Grande-Bretagne représentaient la moitié de ceux signalés en janvier 2020, avec 17500 véhicules de fret arrivant en Irlande sur 390 ferries.

Cependant, le commerce augmentait progressivement d’une semaine à l’autre, passant de 61 mouvements entrants entre le 1er et le 2 janvier à 1 336 entre le 28 et le 29 janvier, tandis que les volumes de fret sur les routes vers l’Europe continentale étaient en hausse de 100% par rapport à l’année dernière.

La baisse initiale était due à un certain nombre de facteurs, notamment les vérifications et contrôles post-Brexit, les restrictions liées à la pandémie de coronavirus et le stockage avant la fin de la période de transition, ont déclaré des responsables.

Dans un communiqué, le gouvernement irlandais a déclaré que les départements et les agences d’État reconnaissaient que les nouveaux accords commerciaux avec la Grande-Bretagne représentaient le plus grand changement pour le commerce et les entreprises depuis près de 50 ans.

Un porte-parole a ajouté: «Alors que beaucoup continuent avec succès à commercer avec la Grande-Bretagne, principalement en raison de leur niveau de préparation avant le 31 décembre, certaines entreprises, grandes et petites, ont de grandes difficultés, en difficulté, à s’adapter au nouveau système. des contrôles.

Dans une enquête auprès de ses membres, le organisation Make UK – un organisme représentatif des fabricants – a ajouté que l’impact des nouvelles règles commerciales et des relations entre le Royaume-Uni et l’UE avait déjà un impact grave.

L’organisation a déclaré qu’environ 61% des entreprises subissent une perturbation de la chaîne d’approvisionnement, que ce soit pour importer ou exporter vers et depuis l’UE.

Make UK a ajouté: «Le protocole de l’Irlande du Nord signifie qu’il y aura des contrôles supplémentaires sur les marchandises et les déclarations entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

«Alors qu’un certain nombre d’entreprises semblent être au courant de ces nouveaux contrôles, toutes les entreprises n’ont pas mis en place les plans et les pratiques nécessaires. Une entreprise sur cinq déclare être au courant et s’être inscrite au service d’assistance aux commerçants en Irlande du Nord. »

Cependant, parlant sur le Andrew Marr de la BBC Dimanche, la secrétaire au commerce international Liz Truss a déclaré: «Il y avait toutes sortes de prédictions d’Armageddon, que nous aurions d’énormes files d’attente à Douvres, tout serait très difficile.