Le commerce OG Anunoby a 2 grands prétendants, des chevaux noirs qui se profilent

Le marché commercial pour OG Anunoby se redresse avant le repêchage de la NBA, mais deux prétendants possibles seraient sur le marché avec un cheval noir qui se profile.

OG Anunoby est l’une des meilleures ailes 3-et-D de la NBA en ce moment. Il est peut-être aussi le meilleur atout commercial dont disposent les Raptors de Toronto et dont ils seraient peut-être même prêts à se séparer.

Selon Michael Scotto de Hoops Hype, plusieurs équipes sont intéressées par un échange Anunoby, les Pacers et les Kings étant les plus impliqués dans les premières discussions. Cependant, ils ne sont pas la seule équipe intéressée.

Scotto a également rapporté que les Memphis Grizzlies, récemment secoués par la suspension de 25 matchs infligée à Ja Morant, « balancent » plusieurs choix de premier tour, similaires à l’offre qu’ils auraient pu proposer à Mikal Bridges à la date limite des échanges ce saison passée.

Memphis et Sacramento pourraient avoir besoin d’un joueur du calibre et des compétences d’Anunoby pour franchir le cap de la Conférence Ouest. Alors que Nikola Jokic et les Nuggets sont champions, l’Occident devra également passer par Kevin Durant et LeBron James également, ce qui nécessitera un joueur de type 3 et D pour combattre les superstars des équipes adverses.

Rumeurs NBA: le commerce OG Anunoby suscite un vif intérêt

Avec la façon dont la ligue est en 2023, les compétences d’OG Anunoby sont très précieuses. Il a une option de joueur après cette saison qu’il déclinera très probablement. Dans cet esprit, les équipes sentent le sang dans l’eau que les Raptors pourraient chercher à récupérer de la valeur cette intersaison et, à ce titre, expriment leur intérêt pour un échange avec Anunoby.

Dans le cas de Toronto, il reste à voir ce que le plan avance, s’il s’agira de reconstruire ou de réoutiller. Ils ont fait un geste pour Jakob Poeltl à la date limite qui a envoyé un choix de premier tour protégé par le Top 6 en 2024 à San Antonio.

Si les Raptors choisissent de reconstruire cette intersaison, ils pourront certainement obtenir en retour un certain nombre d’actifs de grande valeur, en particulier s’ils échangent Anunoby.