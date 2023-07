Le commerce ferroviaire du Canada s’effondre en raison de la grève des ports de la côte ouest

L’AAR a déclaré dans un communiqué que même si les vacances du 4 juillet ont peut-être joué un rôle dans la baisse du commerce, « cette baisse du trafic est un indicateur tangible de l’impact de la grève des ports de l’Ouest canadien sur les clients ferroviaires et l’économie nord-américaine dans son ensemble. persiste, plus l’impact sur la chaîne d’approvisionnement nord-américaine est important. »

D’une année à l’autre, le transport ferroviaire intermodal canadien a diminué de 46,2 % la semaine dernière en raison de la grève. Les principaux secteurs touchés comprennent les produits forestiers tels que le bois et les produits du bois, le pétrole et les produits pétroliers, les minéraux non métalliques tels que la pierre concassée, le sable, la pierre, l’argile et les produits en verre, et les produits chimiques.

Les États-Unis et le Canada ont une relation commerciale historiquement forte : chaque pays est le principal partenaire commercial de l’autre. Environ 20 % du commerce américain arrive dans les ports canadiens de Vancouver et de Prince Rupert, où des grèves ont éclaté après que les dirigeants syndicaux et les représentants de l’industrie n’ont pas réussi à conclure un accord avant l’expiration d’une période de réflexion. La Chambre de commerce du Canada estime à 605 millions de dollars le commerce transitant quotidiennement par l’un de ces deux ports.

Le Syndicat international des débardeurs et des entreposeurs du Canada entame sa grève le 1er juillet. Les négociations entre l’ILWU Canada et l’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique ont été tendues, les deux parties s’adressant aux médiateurs fédéraux pour conclure un accord.

Environ 572 millions de dollars de conteneurs arrivent quotidiennement aux États-Unis en provenance du Canada, selon les données du recensement américain. Entre janvier 2022 et mai 2023, le total mensuel des biens américains importés du Canada variait de 31 milliards de dollars à près de 41 milliards de dollars. Les principales importations de produits de base en mai comprenaient les combustibles minéraux, les véhicules et les machines informatiques.

Les détournements de navires et les conteneurs sur d’autres navires réaffectés en tant que fret américain ajouteront du volume aux États-Unis. système ferroviaire, selon Paul Brashier, vice-président du factage et de l’intermodal chez ITS Logistics. Cela ajoutera également du temps et des frais tels que des frais ferroviaires supplémentaires, des frais de douane et des frais de manutention portuaire.

La baisse des échanges est le reflet des navires qui ont quitté Vancouver et Prince Rupert pour détourner leur cargaison vers les États-Unis. Le volume des échanges perturbé a suscité des inquiétudes sur la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis

ITS a fait passer les rampes ferroviaires de la côte ouest et de la côte est des États-Unis au rouge dans son indice de fret, signalant une future congestion à la suite de la grève.

« Alors que les temps d’attente des conteneurs dans l’Ouest canadien augmentent en raison de la durée de la grève, ce fret submergera les voies ferrées et les rampes lorsqu’il commencera enfin à être transféré des terminaux océaniques aux rampes ferroviaires intérieures », a déclaré Brashier.

Les données de VesselsValue montrent 14 porte-conteneurs actuellement ancrés au large de Vancouver et de Prince Rupert, contenant 7,6 milliards de dollars de commerce.

« Une quantité décente de produits transite par Vancouver depuis l’Asie et est acheminée vers des points comme Chicago », a déclaré Eric Byer, PDG de la National Association of Chemical Distributors. Il a déclaré que certains membres connaissaient maintenant des retards de trois à quatre semaines en raison de la grève, mais a ajouté qu’il existe une capacité excédentaire sur le marché, de sorte que la situation actuelle n’est pas au niveau d’une crise qui aurait émergé si les ports de la côte ouest des États-Unis n’avaient pas récemment conclu un accord. « Mais [this is] encore déconcertant. La grève ne peut pas durer des semaines ou la pression sur la chaîne d’approvisionnement redeviendra difficile », a déclaré Byer.

Les produits qui entrent dans les peintures, les revêtements ainsi que les acides en provenance d’Asie sont les plus touchés, selon l’Association nationale des distributeurs de produits chimiques.

Les ports américains desservant des navires détournés, malgré ce que dit le syndicat

Le président de l’ILWU, Willie Adams, qui était de retour au Canada pour la deuxième fois depuis le 4 juillet pour assister à un rassemblement syndical dimanche, a déclaré à CNBC dans une récente déclaration que les travailleurs syndiqués ne desserviront aucun navire redirigé, mais l’activité dans les ports américains indique que ce n’est pas le cas. cas. Les navires OOCL San Francisco, MSC Sara Elena, Hyundai Faith et CMA CGM Medea ont été entretenus. Cependant, il serait difficile pour l’ILWU d’identifier les conteneurs dont la destination finale a été modifiée car les travailleurs syndiqués n’ont pas accès aux informations sur les conteneurs pour des raisons de sécurité.

Le chapitre de la côte ouest de l’ILWU aux États-Unis n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Une déclaration sur Twitter publiée par le ministre canadien du Travail mardi a déclaré que les différences entre le syndicat et la propriété du port ne sont pas assez importantes pour un arrêt de travail, et il a chargé les hauts médiateurs fédéraux de rédiger un accord à présenter aux deux parties. Le ministère du Travail a déclaré à CNBC que le syndicat et la direction du port avaient maintenant reçu la recommandation de règlement et avaient jusqu’à 10h30 PT jeudi pour répondre.

L’action du gouvernement n’a pas mis fin à la grève et le syndicat a répondu par des paroles acerbes pour le ministre du Travail après sa déclaration initiale.

« Le gouvernement fédéral n’interviendrait pas pour imposer des conditions contractuelles aux compagnies maritimes, protégeant les Canadiens contre les coûts et les perturbations, et c’est une pure hypocrisie de prétendre maintenant que le gouvernement devrait forcer les débardeurs à retourner au travail », a déclaré le président de l’ILWU Canada, Rob Ashton.

Les salaires ont été un point d’achoppement clé dans les pourparlers qui ont échoué, l’ILWU soulignant que les salaires ne suivent pas l’inflation. Il indique que le pouvoir d’achat réel des salaires des débardeurs a chuté de 2,5 % depuis 2017, et que les salaires des débardeurs ont augmenté plus lentement que les salaires dans l’ensemble de l’économie canadienne.

Mercredi, la Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt de référence à un sommet de 22 ans, soit 5 %, et a fourni des commentaires bellicistes sur le fait que d’autres hausses pourraient être nécessaires dans ses efforts pour lutter contre l’inflation, même si les prix à la consommation ont baissé par rapport à l’an dernier. des hauts.

Afin de remettre le syndicat au travail sans accord de travail, le Parlement canadien devrait être révoqué, une option politiquement peu attrayante. Si le Parlement est rappelé, cela prendrait plusieurs jours et il faudrait un quorum dans la salle pour que le vote soit légal.

Steve Lamar, PDG de l’American Apparel and Footwear Association, a récemment déclaré à CNBC que toute perturbation des chaînes d’approvisionnement, cette grève incluse, pose à la fois des problèmes d’inflation et d’inventaire pendant la haute saison d’expédition. Son groupe a appelé à un rappel du Parlement pour aider à surmonter le plus grand obstacle en ce moment : accéder aux marchandises bloquées sur les bateaux ou détournées vers d’autres ports.