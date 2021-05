Le commerce du tourisme irlandais se prépare à rouvrir définitivement

DUBLIN – Lorsque le Premier ministre irlandais Micheál Martin a annoncé la réouverture progressive des entreprises hôtelières pour juin, des directeurs d’hôtels comme Niall Coffey ont poussé un soupir de soulagement.

Les industries du tourisme et de l’hôtellerie irlandaises ont été les plus touchées pendant la pandémie et les précédentes tentatives de réouverture ont été contrecarrées par de nouvelles poussées de Covid-19.

« Je pense que nous n’avons pas d’autre choix que de rester ouverts à ce stade parce que du point de vue de la survie financière, nous devons vraiment le faire », a déclaré Coffey, directeur général de Harvey’s Point, un hôtel quatre étoiles à Donegal en nord-ouest de l’Irlande.

Sauf pour de brèves réouvertures l’été dernier et à Noël, les bars, restaurants et hôtels sont en grande partie fermés depuis mars 2020.

Maintenant que la campagne de vaccination s’accélère, Coffey et d’autres se préparent pour le 2 juin, lorsqu’ils pourront commencer à permettre à certains invités de franchir les portes. Ensuite, au cours des semaines suivantes, des bars et des restaurants peuvent ouvrir, mais avec des restrictions sur le nombre et des directives sur les repas à l’intérieur et à l’extérieur.

Des O’Dowd, propriétaire de l’Inchydoney Island Lodge & Spa à Cork, a déclaré que les entreprises avaient assumé de nombreux coûts en essayant de rouvrir en toute sécurité au cours de la dernière année.

« Vous essayez de renvoyer de la nourriture aux fournisseurs. Nous avons fermé deux fois, nous devons passer par les fruits et légumes et les jeter ou essayer de trouver une maison pour cela. Nous avons été fermés et la bière a coulé », at-il dit CNBC.

« C’est un processus coûteux de démarrer et d’arrêter et de le refaire maintenant serait déchirant, alors j’espère que c’est ça, que nous ouvrons et qu’il n’y a pas de retour en arrière. »

Le gouvernement a depuis reconnu que l’industrie de l’hôtellerie et du tourisme, un employeur important en Irlande, aura besoin d’un soutien supplémentaire pour la relance même après la levée des restrictions. Le tourisme valait environ 9,3 milliards d’euros (11,3 milliards de dollars) pour l’économie irlandaise en 2019, avec 2 milliards d’euros de taxes touristiques versées au Trésor public.

Au-delà de la nourriture et des fournitures, de nombreux hôtels et bars ont dû investir dans la rénovation et l’équipement pour assurer la conformité Covid.

« Cette fois l’an dernier, nous étions vraiment confrontés à un inconnu. Nous nous promenions avec des rubans à mesurer en essayant de mesurer deux mètres et nous avons dû acheter beaucoup de diviseurs entre les tables », a déclaré O’Dowd.

Maintenant, il a déclaré que l’hôtel avait une meilleure compréhension de ce à quoi ressemble une réouverture en toute sécurité, y compris la fourniture de tests antigéniques pour les 225 employés de l’hôtel, ajoutant des coûts supplémentaires pour la réouverture et le maintien de l’ouverture.