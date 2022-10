Le commerce du pétrole pourrait avoir plus de jus malgré une semaine perdante

Même si le brut WTI vient de connaître sa pire semaine en plus de deux mois, le commerce du pétrole pourrait avoir plus de jus dans le réservoir.

Chris Hempstead, de Mirae Asset Securities, a déclaré à “ETF Edge” de CNBC qu’il considérait les retombées de la guerre russo-ukrainienne et les coupes pétrolières de l’OPEP + comme des catalyseurs haussiers clés pour le pétrole.

“Si vous regardez les 33 ETF énergétiques qui existent, presque tous, lorsque vous regardez leurs composants sous-jacents, ont des notes d’achat d’analystes et des notes de surpondération”, a déclaré le directeur du trading d’ETF de la société. “Même avec la reprise du secteur de l’énergie, malgré la baisse du reste du marché au sens large, les multiples P/E sont encore assez bas, et je pense que c’est peut-être ce qui pousse une partie de la communauté des analystes à acheter et à surpondérer.”

Hempstead a ajouté que la demande de pétrole et de gaz augmentera lorsque la Chine – le deuxième consommateur mondial de pétrole – sortira de ses blocages de Covid-19.

Jan van Eck, PDG du gestionnaire de placements mondial VanEck, partage cette perspective haussière.

“Personne ne veut du nucléaire, personne ne veut de panneaux solaires [and] personne ne veut d’éoliennes, mais nous en avons besoin pour faire cette transformation énergétique”, a déclaré van Eck. “Cela va être d’un grand soutien pour énergie au cours des deux prochaines années.”