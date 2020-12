Adama est revenue vivre dans son village. «La vie a été si dure», dit-elle.

Le mois dernier, BBC Africa Eye a dévoilé un marché noir florissant de bébés dans la capitale kényane, Nairobi. La police a arrêté sept personnes accusées de trafic en réponse à l’histoire, mais qu’en est-il des femmes de l’autre côté de ces transactions illégales? Qu’est-ce qui pousse une mère à vendre son enfant pour 70 £?

La vie d’Adama était facile lorsqu’elle a eu ses parents, a-t-elle dit. L’argent était serré et ses options étaient déjà étroites, mais il y avait un ordre pour les choses qui avaient du sens. Elle est allée à l’école et l’a chérie. Elle avait peu de soucis. Puis son père est mort quand elle avait 12 ans et sa mère est décédée quelques années plus tard.

«La vie est devenue si difficile à ce moment-là», a-t-elle déclaré lors d’une conversation depuis son village dans l’ouest rural du Kenya. « J’ai dû abandonner l’école et me débrouiller toute seule. »

À 22 ans, Adama a rencontré un homme et est tombée enceinte, mais il est décédé trois jours après la naissance de leur petite fille. Sa solitude s’approfondit. Elle a soigné son bébé pendant une maladie infantile jusqu’à ce que la fille s’améliore, à environ 18 mois, puis un revenu régulier était nécessaire pour les maintenir tous les deux en vie. Adama a donc laissé le bébé avec sa grand-mère âgée et s’est rendue à Nairobi pour trouver du travail.

«N’oubliez pas que vous allez gagner la vie de votre enfant», a déclaré sa grand-mère.

Adama est arrivée à Nairobi et a commencé par vendre de la pastèque dans la rue, mais cela n’a pas payé assez et son colocataire a volé l’argent qu’elle laissait à la maison. La vie en ville était aussi dure. Elle a une cicatrice en haut de son front, juste sous ses cheveux coupés, de se défendre. « Certains hommes jouaient avec moi et j’ai atteint un point où j’ai dû me battre », a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite travaillé sur un chantier de construction, où elle n’était pas du tout payée, et de là, dans une boîte de nuit, où elle a demandé à son patron de lui renvoyer la paie directement à sa grand-mère dans le village. Après un certain temps, Adama a pris un peu plus de son salaire à Nairobi pour pouvoir louer un logement. Elle a trouvé un nouvel emploi avec des salaires légèrement meilleurs sur un autre chantier de construction et y a rencontré un homme. Les deux sont sortis ensemble pendant un moment et il lui a dit qu’il voulait avoir un enfant.

L’histoire continue

Adama lui a proposé un marché – si elle pouvait amener sa petite fille vivre avec eux, ils pourraient avoir un enfant ensemble. Il a accepté, et pendant cinq mois de la grossesse d’Adama, il a payé le loyer et les factures et a acheté de la nourriture pour leur maison, et Adama a attendu le bon moment pour amener sa petite fille en ville. Puis il est parti un jour et n’est jamais revenu.

Les femmes pauvres au Kenya sont poussées par leur situation vers les trafiquants.

Beaucoup de femmes connaîtront l’angoisse de se préparer à mettre au monde un enfant sans assez d’argent pour nourrir une personne, et encore moins deux. La plupart n’envisageront jamais de vendre un enfant à un étranger. Mais pour certaines femmes enceintes vivant dans la pauvreté au Kenya, vendre un bébé à des trafiquants est devenu la dernière d’un nombre limité d’options de survie.

Les trafiquants paient des sommes extrêmement faibles. Sarah avait 17 ans lorsqu’elle est tombée enceinte de son deuxième enfant, sans aucun moyen de soutenir le bébé, a-t-elle déclaré. Elle l’a vendu à une femme qui lui a offert 3000 shillings kényans – environ 20 £.

«À ce moment-là, j’étais jeune, je n’ai jamais pensé que ce que je faisais était mal», a-t-elle déclaré. «Après cinq ans, cela m’a frappé, et je voulais lui rembourser l’argent.»

Elle a dit qu’elle connaissait d’autres femmes qui avaient vendu des bébés pour des sommes similaires.

«De nombreuses filles vendent leurs bébés en raison de difficultés. Peut-être qu’elle a été chassée de chez elle par sa mère et qu’elle n’a rien, ou qu’elle était encore à l’école lorsqu’elle est tombée enceinte. C’est trop de problèmes pour une fille de 15 ou 16 ans.

« Vous trouverez des filles qui perdent leur bébé et tout ce qu’elles possèdent parce qu’il n’y a personne pour leur tenir la main. »

Adama n’a jamais été informé des processus légaux d’adoption. «Je n’en avais jamais entendu parler», dit-elle.

Le Kenya a l’un des taux de grossesse chez les adolescentes les plus élevés d’Afrique, et les experts de la santé affirment que le problème s’est aggravé pendant la pandémie de coronavirus, certaines femmes étant poussées à se prostituer pour survivre et les filles perdant la structure du système scolaire.

« J’ai entendu tellement d’histoires de femmes et de filles dans cette situation. Les jeunes femmes arrivent dans les villes à la recherche d’un emploi, se marient, conçoivent et sont abandonnées par le père de leur enfant », a déclaré Prudence Mutiso, une humaine kényane. avocat spécialisé dans les droits de l’enfant et les droits reproductifs.

«Si le père ne paie pas, alors ces femmes et ces filles doivent trouver d’autres moyens de se substituer à ce revenu. Et c’est ce qui les pousse vers ces vendeurs de bébés, afin qu’elles puissent obtenir une forme de revenu pour subvenir à leurs besoins et peut-être à leurs enfants. ils en ont déjà chez eux. Les gens n’en parlent pas ouvertement, mais c’est là. «

Adama a caché sa grossesse aussi longtemps qu’elle le pouvait sur le chantier, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus porter de lourds sacs de ciment ou déguiser sa bosse. Ensuite, elle n’avait aucun revenu pour couvrir son loyer. Pendant trois mois, son propriétaire lui a fait grâce, puis il l’a expulsée et est montée à bord.

À huit mois de grossesse, Adama a commencé à rentrer par effraction dans la maison tard dans la nuit juste pour dormir et partir tôt le matin.

«Dans un bon jour, j’aurais de la chance d’avoir de la nourriture», dit-elle. «Parfois, je buvais simplement de l’eau, je priais et je dormais».

Le Kenya a connu une augmentation des grossesses chez les adolescentes ces dernières années

Lorsqu’une femme se retrouve à la place d’Adama au Kenya, plusieurs facteurs peuvent converger pour la pousser entre les mains des trafiquants. L’avortement est illégal à moins que la vie de la mère ou de l’enfant ne soit en danger, ne laissant sur la table que des alternatives dangereuses non autorisées. Il y a également un manque important d’éducation sexuelle et de santé reproductive pour les adolescents, en particulier dans les zones rurales, ainsi qu’un manque de sensibilisation aux processus d’adoption légale.

«Les femmes et les filles ayant des grossesses non désirées n’ont pas de soutien du gouvernement», a déclaré Ibrahim Ali, organisateur kenyan de l’organisation caritative Health Poverty Action. « Ces femmes ont souvent été victimisées et stigmatisées, en particulier dans les zones rurales, et elles ont tendance à s’enfuir, ce qui les met dans des situations vulnérables dans les villes. »

Adama n’avait aucune idée des options juridiques qui lui seraient offertes pour abandonner son enfant en toute sécurité, et aucune compréhension du processus d’adoption. « Je n’étais pas du tout au courant », a-t-elle dit. « Je n’en n’ai jamais entendu parlé. »

Elle a envisagé un avortement dans la rue, a-t-elle dit, mais n’a pas pu concilier l’idée avec sa foi. Puis elle a envisagé de se suicider.

«J’étais tellement stressé que j’ai commencé à penser à comment je me suiciderais en me noyant, pour que les gens puissent simplement m’oublier.

Mais quelques semaines avant sa date d’accouchement, quelqu’un a présenté Adama à une femme bien habillée nommée Mary Auma, qui lui a dit de ne pas avorter ou de ne pas mettre fin à ses jours. Mary Auma dirige une clinique de rue illégale dans le bidonville de Nairobi, Kayole. Elle a donné à Adama 100 shillings et lui a dit de venir à la clinique le lendemain.

Légende de la vidéo ici

La clinique de fortune de Mary Auma n’est pas vraiment une clinique, ce sont deux pièces cachées derrière une devanture discrète dans une rue Kayole. À l’intérieur, il y a quelques étagères pour la plupart vides parsemées d’anciens médicaments, derrière lesquelles se trouvent des pièces pour les femmes pour accoucher. Auma est assise à l’intérieur avec son assistante, achetant et vendant des bébés dans un but lucratif, sans avoir à vérifier qui les achète ou pour quoi.

Elle a dit à Adama que ses acheteurs aimaient les parents incapables de concevoir, qui fourniraient un enfant très recherché. Mais en réalité, Auma vendra un bébé à quelqu’un qui sort de la rue avec la bonne quantité d’argent. Auma dit également aux femmes enceintes qu’elle est une ancienne infirmière, mais qu’elle n’a pas l’équipement médical, les compétences ou les installations sanitaires nécessaires pour faire face à un problème grave pendant l’accouchement. «Sa place était sale, elle utilisait un petit récipient pour le sang, elle n’avait pas de bassin et le lit n’était pas propre», se souvient Adama. « Mais j’étais désespéré, je n’avais pas le choix. »

Quand Adama est arrivée à la clinique, Mary Auma lui a donné deux comprimés sans avertissement, pour provoquer le travail, a déclaré Adama. Auma avait un acheteur en ligne et elle était impatiente de faire une vente. Mais quand Adama a accouché, le petit garçon a développé des problèmes de poitrine et avait besoin de soins urgents, et Auma a dit à Adama de l’emmener à l’hôpital.

Après une semaine à l’hôpital, Adama est sorti avec un garçon en bonne santé. Le propriétaire qui l’avait expulsée lorsqu’elle était enceinte lui a permis de revenir et elle a allaité le bébé. Peu de temps après avoir croisé Mary Auma au marché, a-t-elle dit, Auma lui a donné 100 shillings supplémentaires et lui a dit de venir à la clinique le lendemain.

« Un nouveau paquet est né », a envoyé Auma à son acheteur. « 45 000k. »

Adama berçant son bébé, quelques instants avant qu’elle ne soit censée le vendre

Mary Auma n’offrait pas à Adama les 45 000 shillings – 300 £ – elle citait l’acheteur. Elle a offert à Adama 10000 – environ 70 £. Mais Mary Auma ne savait pas que l’acheteur qu’elle avait aligné était un journaliste infiltré travaillant pour la BBC, dans le cadre d’une enquête d’un an sur le trafic d’enfants.

Quand Adama est allée à la clinique de fortune le lendemain, elle s’est assise dans l’arrière-boutique, berçant son bébé dans ses bras. Dans une discussion chuchotée, l’acheteur supposé lui a dit qu’elle avait d’autres options, et Adama a changé d’avis. Elle a quitté la clinique ce jour-là avec son fils et l’a emmené dans un foyer pour enfants géré par le gouvernement, où il sera pris en charge jusqu’à ce qu’une adoption légitime puisse être organisée. La BBC a demandé à Mary Auma de répondre aux allégations de cette histoire, mais elle a refusé.

Adama a 29 ans maintenant et vit de nouveau dans le village où elle a grandi. Elle se couche encore parfois affamée. La vie est encore dure. Elle travaille occasionnellement dans un petit hôtel à proximité mais pas assez. Elle a du mal à ne pas boire. Elle rêve d’ouvrir son propre magasin de chaussures dans le village et d’apporter des chaussures de Nairobi, mais c’est un rêve lointain. Elle n’a aucun contact avec son fils, mais elle n’a aucun regret.

«Je n’étais pas contente de vendre mon enfant, je ne voulais même pas toucher à cet argent», a-t-elle déclaré. « Quand il n’y avait pas d’argent impliqué pour l’abandonner, alors j’allais bien. »

Elle connaît le quartier autour de la maison pour enfants où elle a laissé son fils. C’est près de la maison dont elle a été expulsée alors qu’elle était presque prête à lui donner naissance. « Je sais que la zone est sûre », a-t-elle dit, « et les gens qui s’occupent de lui sont bons. »

Reportage supplémentaire de Njeri Mwangi. Photographies de Tonny Omondi pour la BBC.