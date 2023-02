Le commerce de Westbrook devrait donner à LeBron James et aux Lakers une nouvelle vie en séries éliminatoires

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Les Lakers de Los Angeles ont attendu environ 24 heures pour offrir à LeBron James son cadeau pour devenir le meilleur marqueur de tous les temps de la NBA: ils se sont séparés de Russell Westbrook et de l’un de leurs choix de premier tour convoités.

Westbrook et le choix de premier tour de l’équipe en 2027 se dirigent vers l’Utah Jazz dans le cadre d’un accord à trois équipes qui ramène l’ancien choix de repêchage des Lakers D’Angelo Russell à Los Angeles du Minnesota, avec les ailes du Jazz Malik Beasley et Jarred Vanderbilt. Les Timberwolves reçoivent, en partie, le meneur de Jazz Mike Conley et Nickeil Alexander-Walker. Juan Toscano-Anderson et Damian Jones des Lakers se rendent également en Utah dans le cadre de l’accord.

Le consensus parmi les dépisteurs rivaux: un bon à excellent pour les Lakers. Assez pour potentiellement les faire entrer dans les séries éliminatoires alors qu’ils sont actuellement 13e de la Conférence Ouest, deux matchs sur la dernière place de play-in des séries éliminatoires et quatre matchs derrière les Dallas Mavericks, qui détiennent la sixième et dernière place garantie en séries éliminatoires.

“Désespoir à court terme”, a déclaré un dépisteur de la Conférence Ouest, “mais ils devraient participer au tournoi de qualification maintenant. Je ne les vois pas atteindre la sixième place. Ils sont à coup sûr une menace [to pull a first-round upset]selon le match.”

Le nom de Westbrook fait constamment l’objet de rumeurs commerciales depuis la saison dernière – sa première en violet et or – s’est terminée avec les Lakers terminant 33-49 et à la 11e place. Il a accepté de quitter le banc cette saison après un autre début difficile et s’est épanoui en tant que leader de la deuxième unité des Lakers, mais cela n’a pas suffi à satisfaire les Lakers – ou James, qui avait fait pression pour que l’équipe l’acquière mais clairement perdu confiance en lui une fois qu’ils étaient coéquipiers.

Garder Westbrook au-delà de la date limite des échanges de cette année est devenu intenable il y a quelques jours lorsque James a exprimé sa déception de ne pas avoir acquis l’ancien coéquipier Kyrie Irving, une décision qui aurait probablement nécessité l’envoi de Westbrook à Brooklyn. Irving a été distribué aux Mavericks plus tôt dans la semaine.

Les éclaireurs sont prudemment optimistes sur le fait que Russell conviendra mieux que Westbrook en tant que menace hors du ballon plus éprouvée, permettant aux Lakers de le faire jouer dans la formation de départ aux côtés de James. L’une des raisons pour lesquelles Westbrook a trouvé le succès sur le banc est que cela lui a donné plus de temps sur le sol avec James, tous deux à leur meilleur en tant que principal manieur de balle. Russell est une menace individuelle décente, mais en tant que tireur à 39% à 3 points, les adversaires seront beaucoup plus réticents à le laisser ouvert sur le périmètre lorsqu’il n’a pas non plus le ballon. Cela aide également que les deux tiers de ses 3 aient été assistés, ce qui reflète sa capacité à attraper et tirer.

Beasley fournit une autre entretoise au sol capable, avec une moyenne de trois 3 points par match sur 36% de tir. La défense et l’énergie globale de Vanderbilt – 7,9 rebonds par match en 24 minutes – devraient également être un ajout bienvenu.

Bien que Russell soit le seul All-Star parmi les trois, les dépisteurs qui ont parlé à FOX Sports étaient les moins confiants quant à son impact, en grande partie parce qu’ils se demandent s’il aura l’attitude d’équipe nécessaire en tant qu’agent libre en attente. Les dépisteurs considèrent Conley comme une mise à niveau pour le Minnesota à la fois dans le leadership et la prise de décision, s’attendant à ce qu’il obtienne plus du talent des Timberwolves – Rudy Gobert, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns – que Russell, ce qui a tempéré à quel point un mettre à niveau les éclaireurs s’attendent à ce qu’il soit pour les Lakers.

“Ils se sont débarrassés d’un mauvais ajustement pour trois meilleurs ajustements”, a déclaré le dépisteur de la Conférence Ouest. “Beasley et Vanderbilt rendront LeBron heureux. Russell est un joker. Il a du mal à jouer avec des stars et il veut être payé.”

La conviction est également que la défense classée au 21e rang des Lakers pourrait glisser encore plus loin. L’impact que cela a, cependant, reste à voir.

“Ils ont eu le pire défensivement, mais qui s’en soucie?” a déclaré un deuxième éclaireur de la Conférence Ouest. “La NBA a légiféré la défense hors du jeu moderne.”

Il s’agit du quatrième relooking notable de l’équipe depuis l’arrivée de James il y a près de cinq saisons. Combiné avec un accord antérieur qui a amené l’attaquant de puissance Rui Hachimura des Wizards de Washington, les Lakers devraient avoir au moins deux nouveaux partants et quatre nouveaux visages dans leur rotation de huit hommes. Les résultats des trois métamorphoses précédentes : un championnat, un tournoi de play-in réussi avant de faire une sortie au premier tour et deux séries éliminatoires manquées.

Faire une autre apparition en séries éliminatoires semble être un objectif raisonnable.

“S’ils restent en bonne santé, ils ont maintenant une bonne chance d’entrer dans le play-in”, a déclaré un dépisteur de la Conférence de l’Est. « Peuvent-ils atteindre la sixième place ou peut-être même plus haut ? Oui, mais cela prendrait une séquence de victoires importante dans la séquence.

Alors que les dépisteurs pourraient envisager une course en saison régulière, demander aux nouveaux ajouts d’être de grands contributeurs en séries éliminatoires est une autre affaire. Tous les trois ont participé deux fois aux séries éliminatoires, mais seul Beasley a une expérience de deuxième tour.

“Cela les place définitivement dans le mix pour les sixième à huitième têtes de série”, a déclaré un troisième dépisteur de la Conférence Ouest. “Je ne sais pas s’ils sont trop loin derrière, mais ils pourraient certainement rattraper leur retard. Ils ont entouré Bron de tirs, et j’ai appris à ne jamais parier contre le roi. Dans le meilleur des cas, ils pourraient faire le deuxième tour à mon avis. D-Lo, Beasley et Vando n’ont pas un QI de basket-ball extrêmement élevé, ce qui rend difficile de les avoir tous sur le terrain en fin de match, mais ils pourraient devenir chauds.

Avec le record de tous les temps en main, cela donne au moins à LeBron quelque chose d’autre à viser cette saison, qui est le cadeau d’un casting de soutien amélioré – et mieux vaut tard que jamais.

Quant à l’objectif d’atteindre les séries éliminatoires? C’est mieux que rien.

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports.

